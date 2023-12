'İçme suyunda şiir var': Michael Mann yarış draması 'Ferrari' ile Modena'yı mercek altına alıyor

Başrollerini Adam Driver ve Penelope Cruz'un paylaştığı Mann'ın biyografik filmi, otomobil üreticisinin kurucusu Enzo Ferrari'nin çalkantılı hayatını konu alıyor. 1957 yılında İtalya'da düzenlenen Mille Miglia yarışı öncesinde geçen filmde, Enzo ve eşi Laura oğullarının yasını tutarken ve Enzo başka bir kadından olan çocuğunun babası olarak çifte yaşamıyla mücadele ederken, pistteki olaylar evdeki aile dramıyla yer değiştiriyor. Prömiyerini Ağustos ayında Venedik Film Festivali'nde yapan Mann'ın filmi, bir gözü Oscar'larda olmak üzere Noel tatili boyunca sinemalarda olacak.

Amerikalı Driver ve İspanyol Cruz kendilerini la vita Italiana'ya kaptırırlar ama iş mekâna gelince Mann bunun yerini hiçbir şeyin tutamayacağına karar verir.

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinin kalbinde yer alan Modena, Ferrari hikayesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Enzo bu küçük şehirde doğdu ve eski yarış arabası sürücüsü kendi otomobillerini üretmeye başladığında burada bir atölye kurdu. 1950'lere gelindiğinde Ferrari, yakındaki Maranello kasabasına doğru genişleyerek hesaba katılması gereken bir güç haline geldi ve Modena, Maserati 'nin de evi olarak adlandırdığı İtalyan motor sporlarının kalbiydi. Ancak arabaları İtalya'nın ve daha sonra dünyanın dört bir yanını dolaşırken, Enzo Modena'dan uzaklaşmak konusunda isteksizdi. Dolayısıyla Mann'ın "Ferrari "yi kurarken üretimi de buraya getirmesi doğruydu.

80 yaşındaki Mann'ın Ferrari ile derin bağları var. "Heat" ve "The Last of the Mohicans "ın arkasındaki Chicago doğumlu yönetmen uzun yıllardır Ferrari'nin kurucusu hakkında bir film çekmeyi düşünüyordu ve şirketin şu anki başkan yardımcısı Piero Ferrari'yi onlarca yıldır arkadaşı olarak görüyordu (genç Piero filmde önemli bir rol oynuyor).

Yapım 2022 yılında altı aylığına Modena'ya yerleşti. Mann CNN'e yaptığı açıklamada, "Çok küçük bir şehir, bu yüzden tanınmaya başladık," dedi. "1865 yılında inşa edilmiş bir açık pazar olan Mercado Benelli'ye alışverişe gittiğimde 'Bayan Mann'ın kocası' olarak tanınıyordum. Bu yüzden çok saygılıydı."

Neyse ki Modena, Emilia-Romana'daki pek çok yer gibi, 1957'den bu yana görünümünü pek değiştirmemiş. Şehrin tuhaf katedrali hala dimdik ayakta, barok Ducal Sarayı büyükçe duruyor ve pek çok sokak hala parke taşlarıyla kaplı. (Kayda değer bir istisna, 2012 yılında açılan Enzo'nun çocukluk evi de dahil olmak üzere modern pavyon ve yenilenmiş alanlardan oluşan melez bir kompleks olan Museo Enzo Ferrari Modena'dır - anlaşılır bir şekilde filmde yer almamaktadır).

En önemlisi, Modena hâlâ Ferrari için çalışan ve Ferrari'yi seven insanlarla dolu. Mann, "Ferrari ev sahibi takımdır," dedi. "Fabrikada çalışan insanların çoğu iki nesildir orada. Çok güçlü bir motor yarışı lehçesi var."

Driver CNN'e verdiği demeçte, "Oraya gittiğinizde Ferrari'nin sadece ülke için değil, özellikle o yer için ne anlama geldiği acı bir şekilde ortaya çıkıyor" dedi. "Modena'da (başka bir yerde) çekim yapabileceğinizi sanmadığım bir ev sahipliği unsuru ve tavrı var."

"Setimiz kasabanın nüfusuyla doluydu" diye ekledi. "Çekim yaptığımız Ağustos ayında çoğu insan gitmişti ama bir dakika sonra yemek servisi yapmaya başlayan biri oluyordu ve iki hafta sonra filmdeydi."

Mann, yapımın filmdeki küçük roller için Michael Schumacher ve Niki Lauda'nın eski Ferrari Formula 1 şef mekaniklerini işe aldığını ve motor bloklarını Ferrari Classiche restorasyon departmanından temin ettiğini söyledi. Filmde Enzo'nun her gün uğradığı berber dükkânının ikinci kuşak sahibi babasını canlandırıyor ve şoförü tıraş ediyor.

Mann, "Bu harika şekilde çok ama çok yereldi," diyor. "Benim büyüdüğüm Chicago'dan çok da farklı olmayan zekâyı, bu tür sert tavırları anlamaya başladınız."

Tüm bunlar göz önüne alındığında, mekanda çekim yapmak Driver'ın karaktere bürünmesine yardımcı oldu mu? Ve Modenliler - öne çıkmakta geri kalmadılar - Enzo hakkında kendi fikirlerini sundular mı? "Evet ve evet," diye yanıtlıyor aktör hemen.

Cruz için Modena daha tedirgin edici bir tablo sunuyordu. Aktris, filmin geçtiği dönemde Ferrari'nin eşi ve şirketin eşit ortağı olan Laura'yı canlandırıyor. Oğulları Dino'yu kas distrofisi nedeniyle kaybettikten sonra derin bir kedere gömülen Laura, kocasının sadakatsizliğini öğreniyor ve şirket iflas tehdidiyle karşı karşıyayken kendi varlıklarından yararlanmaya çalışıyor.

Cruz, "Onun hakkında çok fazla bilgi yoktu," diyor. "Michael ve Adam'la Modena'da biraz zaman geçirdim ve Michael beni onun zaman geçirdiği pek çok yere götürdü. İnsanlardan gelen tepkiler hoşuma gitmedi. Sadece onu reddetmek istediler ve onun zor biri olduğunu, bir cadı olduğunu söylediler.

"Kimse bu kadının yaşadığı acıdan, 20 yaşındayken bir hastalıktan çocuğunu kaybetmekten bahsetmedi" diye ekledi.

Adam Driver "Ferrari" filminde Enzo Ferrari rolünde. Filmde "Il Commendatore" lakaplı adam, karşılığında zaman zaman acımasız olabilen basına kur yapıyor. Penelope Cruz'un canlandırdığı Enzo'nun karısı Laura Ferrari, Modena'da geçen bir sahnede.

Filmde, Laura doğanın bir gücüdür. Cruz, Ferrari ailesinin mozolesinde (Enzo'nun da bugün gömülü olduğu yer) çekilen sahneler de dahil olmak üzere, Laura'nın kederine tam anlamıyla ses veriyor. "Ferrari" aynı zamanda Laura ve Enzo'nun karmaşık ve nihayetinde kalıcı ilişkisine de giriyor. Yönetmen, Cruz'la birlikte Laura'nın doktoruyla tanıştıklarını ve doktorun kendilerine Enzo'nun 1978'deki ölümünden iki yıl öncesine kadar ayrı yaşadığı eşine yazdığı, daha önce hiç görülmemiş aşk mektuplarını gösterdiğini söylüyor.

Ölümünden sonra Enzo, Shailene Woodley'nin canlandırdığı Lina Lardi'den olan oğlu Piero'ya kendi adını verecekti. Woodley, şimdi 70'li yaşlarının sonunda olan Piero ile annesini konuşmak için bir araya geldi. "Beni en çok etkileyen şey aslında paylaştığı hikayeler ya da annesiyle ilgili tanıklığı değil, gözlerinin dolmasıydı" dedi.

"Annesinin ona karşı bu kadar koruyucu olması ve çocukluğunun kaos içinde geçmesine rağmen onu ayakları üzerinde tutabilmesi harika bir şeydi" diye ekledi.

Enzo Ferrari ve sürücü Peter Collins, İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Brescia'da 1957 Mille Miglia'nın başlangıcında. Adam Driver, "Ferrari "de aynı olayın canlandırılmasında Brescia'daki Enzo rolünde.

Mann, araştırmasının çok derinlere indiğini, Lardi'nin yeğeninden teyzesinin nasıl yemek hazırladığını öğrendiğini ve Woodley'nin de bunu kamerada tekrarlamasını sağladığını söylüyor.

"Her şeyle o kadar iç içeydik ki" diyor. "O kadar çok gerçekçilik var ki, içinize sızan bir tür harika organik ozmoz var .... 'Ben oradayım, yıl 1957 ve ben bu dünyadayım' diye gerçekten inanmaya başlıyorsunuz.

"Bu da izleyicilerin gerçekten hissettiğini düşündüğüm spontanlığı ve performansı yaratıyor. Bunun gerçek olduğuna ve yaşandığına inanıyorlar ve kendilerini o dünyanın içine taşıyabiliyorlar - ki benim için nihai amaç da bu."

Filmde oğluna ders veren Enzo, "Bir şey daha iyi çalıştığında, doğal olarak göze daha güzel görünür" diyor. Arabalarından bahsediyor ama Mann filmlerinden birini de anlatıyor olabilir. En ince ayrıntısına kadar tasarlanan bu otomobiller, rahatlıklarının ve zarafetlerinin altında çok fazla çalışma gizliyor.

Modena Enzo'nun ilham kaynağıydı, yönetmen için de öyle olduğu kanıtlandı. "İçme suyunda şiirsellik var," diyor Mann. "Bunu gerçekten açıklayamıyorum."

