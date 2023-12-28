Kişisel
İbrahim El Caferi Hızlı Bilgiler
Doğum Tarihi: 1947
Doğum yeri: Kerbela, Irak
Evli: Evli, adı kamuya açık değil
Çocuklar: Beş
Eğitim: Musul Üniversitesi, Tıp Doktoru, 1974
Din: Şii Müslüman
Zaman Çizelgesi
1968 - İslami Dava Partisi'ne katıldı. Al Dawa (resmi adıyla Hizb al-Dawa al-Islamiyya veya İslami Çağrı Partisi), İran'ın ruhban rejimiyle yakın bağlantıları olan Şii İslamcı bir partidir.
1980 - Saddam Hüseyin'in Dava Partisi üyelerine yönelik baskılarından kaçmak için Irak'tan İran'a kaçtı.
1990-2003 - Dava Partisi'nin Londra şubesinin lideri.
2003 - Hüseyin'in devrilmesinin ardından Irak'a döndü.
Ağustos 2003 - Irak Yönetim Konseyi üyesi oldu ve Konsey'in ilk dönüşümlü başkanı olarak görev yaptı.
2004-2005 - Irak'ın geçici hükümetindeki iki başkan yardımcısından biri.
7 Nisan 2005 - Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Celal Talabani, Caferi'yi başbakan olarak aday gösterdi.
3 Mayıs 2005 - Irak'ın geçici başbakanı olarak yemin etti.
20 Nisan 2006 - Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı altında Caferi istifa etti ve ikinci bir dönem için adaylığını geri çekmeyi kabul etti.
Mayıs 2006 - Nuri el-Maliki tarafından başbakan olarak değiştirildi.
Haziran 2008 - Yeni bir siyasi parti olan Ulusal Reform Hareketi'ni kurduktan sonra Dava Partisi'nden ihraç edildi.
Ağustos 2009 - Şii siyasi liderler Irak Ulusal İttifakı'nın kurulduğunu açıkladı. Caferi koalisyonun bir üyesi oldu.
Eylül 2014 - Irak Dışişleri Bakanı oldu.
25 Ekim 2018 - Dışişleri bakanlığı görevini bıraktı.
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Kaynak: edition.cnn.com