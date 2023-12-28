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İbrahim El Caferi Hızlı Bilgiler

CNN'in İbrahim El Caferi Hızlı Bilgiler programını okuyun ve Irak'ın eski başbakanı ve dışişleri bakanının hayatı hakkında daha fazla bilgi edinin.

 and  James Williams
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Irak Başbakanı İbrahim El Caferi (C) Ankara'daki havaalanına gelişinde yetkililerle tokalaşıyor, 28....aussiedlerbote.de
Irak Başbakanı İbrahim El Caferi (C) Ankara'daki havaalanına gelişinde yetkililerle tokalaşıyor, 28 Şubat 2006..aussiedlerbote.de

Kişisel

İbrahim El Caferi Hızlı Bilgiler

Doğum Tarihi: 1947

Doğum yeri: Kerbela, Irak

Evli: Evli, adı kamuya açık değil

Çocuklar: Beş

Eğitim: Musul Üniversitesi, Tıp Doktoru, 1974

Din: Şii Müslüman

Zaman Çizelgesi

1968 - İslami Dava Partisi'ne katıldı. Al Dawa (resmi adıyla Hizb al-Dawa al-Islamiyya veya İslami Çağrı Partisi), İran'ın ruhban rejimiyle yakın bağlantıları olan Şii İslamcı bir partidir.

1980 - Saddam Hüseyin'in Dava Partisi üyelerine yönelik baskılarından kaçmak için Irak'tan İran'a kaçtı.

1990-2003 - Dava Partisi'nin Londra şubesinin lideri.

2003 - Hüseyin'in devrilmesinin ardından Irak'a döndü.

Ağustos 2003 - Irak Yönetim Konseyi üyesi oldu ve Konsey'in ilk dönüşümlü başkanı olarak görev yaptı.

2004-2005 - Irak'ın geçici hükümetindeki iki başkan yardımcısından biri.

7 Nisan 2005 - Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Celal Talabani, Caferi'yi başbakan olarak aday gösterdi.

3 Mayıs 2005 - Irak'ın geçici başbakanı olarak yemin etti.

20 Nisan 2006 - Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı altında Caferi istifa etti ve ikinci bir dönem için adaylığını geri çekmeyi kabul etti.

Mayıs 2006 - Nuri el-Maliki tarafından başbakan olarak değiştirildi.

Haziran 2008 - Yeni bir siyasi parti olan Ulusal Reform Hareketi'ni kurduktan sonra Dava Partisi'nden ihraç edildi.

Ağustos 2009 - Şii siyasi liderler Irak Ulusal İttifakı'nın kurulduğunu açıkladı. Caferi koalisyonun bir üyesi oldu.

Eylül 2014 - Irak Dışişleri Bakanı oldu.

25 Ekim 2018 - Dışişleri bakanlığı görevini bıraktı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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