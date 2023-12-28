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İbrahim El Caferi Hızlı Bilgiler

Doğum Tarihi: 1947

Doğum yeri: Kerbela, Irak

Evli: Evli, adı kamuya açık değil

Çocuklar: Beş

Eğitim: Musul Üniversitesi, Tıp Doktoru, 1974

Din: Şii Müslüman

Zaman Çizelgesi

1968 - İslami Dava Partisi'ne katıldı. Al Dawa (resmi adıyla Hizb al-Dawa al-Islamiyya veya İslami Çağrı Partisi), İran'ın ruhban rejimiyle yakın bağlantıları olan Şii İslamcı bir partidir.

1980 - Saddam Hüseyin'in Dava Partisi üyelerine yönelik baskılarından kaçmak için Irak'tan İran'a kaçtı.

1990-2003 - Dava Partisi'nin Londra şubesinin lideri.

2003 - Hüseyin'in devrilmesinin ardından Irak'a döndü.

Ağustos 2003 - Irak Yönetim Konseyi üyesi oldu ve Konsey'in ilk dönüşümlü başkanı olarak görev yaptı.

2004-2005 - Irak'ın geçici hükümetindeki iki başkan yardımcısından biri.

7 Nisan 2005 - Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Celal Talabani, Caferi'yi başbakan olarak aday gösterdi.

3 Mayıs 2005 - Irak'ın geçici başbakanı olarak yemin etti.

20 Nisan 2006 - Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı altında Caferi istifa etti ve ikinci bir dönem için adaylığını geri çekmeyi kabul etti.

Mayıs 2006 - Nuri el-Maliki tarafından başbakan olarak değiştirildi.

Haziran 2008 - Yeni bir siyasi parti olan Ulusal Reform Hareketi'ni kurduktan sonra Dava Partisi'nden ihraç edildi.

Ağustos 2009 - Şii siyasi liderler Irak Ulusal İttifakı'nın kurulduğunu açıkladı. Caferi koalisyonun bir üyesi oldu.

Eylül 2014 - Irak Dışişleri Bakanı oldu.

25 Ekim 2018 - Dışişleri bakanlığı görevini bıraktı.

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Kaynak: edition.cnn.com