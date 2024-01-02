Ian Ziering motorcularla tartıştıktan sonra 'yara almadığı' için 'rahatladı'

"Mini bisikletli bir grup kişinin karıştığı endişe verici bir olay yaşadım. Trafikte sıkışıp kaldığım bir sırada aracıma bu sürücülerden biri tarafından agresif bir şekilde yaklaşıldı ve tedirgin edici bir çatışmaya yol açtı. Herhangi bir hasarı tespit etmek amacıyla aracımdan çıktım. Bu eylem ne yazık ki, kendimi korumak için yönlendirdiğim fiziksel bir tartışmaya dönüştü." Zierling Pazartesi gecesi Instagram 'da paylaştığı bir açıklamada şunları yazdı

TMZ tarafından elde edilen ve yayınlanan bir videoda Ziering'in park halindeki bir arabanın yakınında, Hollywood Bulvarı'nda küçük motorlu bisikletler süren bir grup kişiyle karşı karşıya geldiği ve fiziksel münakaşaya girdiği görülüyor.

Videodan önce ne olduğu belli değil.

Los Angeles Polis Departmanından bir sözcü CNN'e yaptığı açıklamada, Ziering'in minibisikletlerle ilgili bir olayda kurban olarak gösterildiği bir darp raporunu araştırdıklarını söyledi.

Ziering'in kızı Pazar günü o sırada yanındaydı.

Ziering'in paylaşımı şöyle devam ediyor: "Kızımın ve benim tamamen yara almadığımızı bildirmek beni rahatlattı, ancak bu olay kamu güvenliğini ve huzurunu bozan bu tür grupların artan cüreti konusunda beni derinden endişelendirdi." "Bu gibi zorlu anlarda toplumumuzun gücü ve birliği en hayati öneme sahiptir."

CNN'den Cheri Mossburg bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com