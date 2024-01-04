Hyundai ve Kia hırsızlıkları 2020'den bu yana %1000'den fazla arttı

Sigorta istatistiklerini takip eden bir endüstri grubu olan Highway Loss Data Institute'un verilerine göre, savunmasız Hyundai ve Kialar için hırsızlık sigortası talepleri 2020'nin ilk yarısı ile 2023'ün ilk yarısı arasında 1000'den fazla arttı.

2020'nin ilk yarısında, sigortalı her 1.000 Hyundai ve Kiadan yaklaşık 1,6'sının çalındığı rapor edildi. Bu oran, diğer tüm otomobil markaları için yaklaşık olarak aynıydı. Ancak 2023'ün ilk yarısında bu rakam 1.0000'da 11,2'ye yükseldi. Bu arada, diğer tüm otomobil markaları için hırsızlık oranı yaklaşık aynı kalmıştır.

HLDI'ye göre, 2023'ün ilk yarısında Hyundai ve Kia'ya ait hırsızlık talepleri diğer üreticilere ait araçlara kıyasla yedi kat daha yüksekti.

2015-2019 yılları arasında üretilen bazı eski Hyundai ve Kia modelleri araba hırsızlarına karşı özellikle savunmasızdır. Hyundai Santa Fe ve Tucson ile Kia Forte ve Sportage gibi araçların, çalıştırmak için yalnızca bir düğmeye basılması gereken otomobillerin aksine, anahtar teslim kontaklarla donatılmış daha ucuz versiyonlarının çalınma olasılığı, benzer yaştaki diğer araçlara göre yaklaşık iki kat daha fazladır.

HLDI'ye göre, bu araçların çoğu, o yıllarda bile diğer araçların çoğunda bulunan elektronik immobilizerler gibi bazı temel oto hırsızlığı önleme teknolojilerinden yoksundur. Elektronik immobilizerler, araçtaki bir bilgisayar çipi ile anahtardaki başka bir çipin iletişim kurarak anahtarın gerçek olduğunu ve gerçekten o araca ait olduğunu teyit etmesine dayanır.

Hyundai ve Kia Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrı şirketler olarak faaliyet göstermektedir, ancak Hyundai Motor Group Kia'da büyük bir hisseye sahiptir ve çeşitli Hyundai ve Kia modelleri mühendisliklerinin çoğunu paylaşmaktadır. Daha yeni modeller hırsızlığa karşı daha az savunmasızdır.

HLDI verilerine göre, New York, Washington ve Delaware gibi bazı eyaletlerde geçen yılın ilk yarısında Hyundai ve Kia hırsızlık taleplerinde belirgin artışlar yaşandı. Örneğin Maryland'de, 2022'nin son yarısında 1.000 sigortalı araç başına dört olan hırsızlık talebi, 2023'ün ilk yarısında 14'e yükselmiştir.

Arabayı çalıştırmak için bir USB kablosunun metal ucunun kullanılmasını içeren hırsızlık yöntemi, sosyal medya, özellikle de TikTok aracılığıyla yayıldı.

HLDI, vandalizm iddialarının da etkilenen Hyundai ve Kialar için arttığını ve 2023'ün ilk yarısında piyasadaki diğer araçların üç katı oranına ulaştığını söyledi. Bu artışın büyük olasılıkla başarısız hırsızlık girişimlerinin bir sonucu olduğu belirtildi.

HLDI kıdemli başkan yardımcısı Matt Moore, hırsızlıklardaki hızlı artışın, güvenlik açığı ve bundan yararlanma teknikleri konusunda daha geniş bir farkındalığa bağlı olduğunu söyledi. Hırsızlık trendi başlangıçta sosyal medyada yayılırken, trendle ilgili geleneksel medya hikayeleri de bu araçların ne kadar savunmasız olduğu bilgisini taşıyor. Ancak medyada yer alan haberler, insanların araçlarını korumanın yolları olduğunu bilmelerine de hizmet edebilir.

"Bence bu noktada, tüketicilerin, bu araçlara sahip olan ve güvenlik açığı bulunan kişilerin, mevcut bir çare olduğunu anlamalarına yardımcı olmak önemli" dedi.

Bu yılın başlarında Hyundai ve Kia, otomobil üreticilerinin araçları güvenli hale getirmek için yeterince çaba sarf etmediği iddialarını çözmek için 9 milyon kadar araç sahibiyle 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Anlaşma, çalınan ve hasar gören araçlar için yapılan ödemelerin yanı sıra hırsızlık önleyici yazılımların kurulumunu ve diğer hırsızlığı önleyici tedbirlerin maliyetlerini de içeriyordu.

Bu sorun o kadar yaygın hale geldi ki, belirli pazarlardaki bazı otomobil sigortacıları bu eski Hyundai ve Kia modellerini kapsamayı reddetti.

Her iki otomobil üreticisi de müşterilerine hırsızlık önleyici ekipman ve teknolojiler sağlamak için attıkları adımlara dikkat çekti. Ayrıca bu modellerin sahiplerine direksiyon kilitleri dağıtmak için yerel polisle birlikte çalıştılar.

Kia sözcüsü James Bell, şirketin attığı adımları detaylandıran uzun bir açıklamanın bir parçası olarak, "Kia, belirli araç modellerini çalmak veya çalmaya teşebbüs etmek için sosyal medyada tanıtılan ve popüler hale getirilen hırsızlık yöntemlerini kullanan suçlulara yanıt olarak müşterilerimizi desteklemek için önemli adımlar atmaya devam ediyor" dedi. Bell, uygun müşterileri Kia'nın bu yılın başlarında kullanıma sunduğu yazılım güncellemesini yüklemeye çağırdı.

Hyundai de araçlara hırsızlık önleme yazılımı yüklemek için bir dizi büyük şehirde geçici servis merkezleri kurduğunu söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com