Hyperlooplar, süpersonik jetler ve elektrikli uçaklar: İşte 2050'ye kadar ulaşımın nasıl görünebileceği

Geçmişin bu icatları, geleceğin şekillenmesine yardımcı olabilir ve bir asırdan uzun bir süre önce Ford'un montaj hatlarından çıkmaya başlayanlardan çok farklı görünecek olan yeni ölçeklenebilir ve erişilebilir ulaşım modlarının önünü açabilir.

Ulaşım, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %37 'sinden sorumlu olarak karbon üretimine en büyük katkıda bulunanlar arasında yer almaktadır. Şehir planlamacıları geleceğe bakarken, birçoğu geleneksel gaz yakıtlı araçlardan uzaklaşma da dahil olmak üzere sürdürülebilirliğe odaklanıyor.

Küresel bir mobilite inovasyon merkezi olan Newlab Detroit'in genel müdürü olan Malek, ulaşım çözümleri yaratmak amacıyla farklı uzmanlıkları bir araya getiren bir ekibin parçası.

CNN geçtiğimiz günlerde Malek ile 2050 yılında seyahatin nasıl görüneceği hakkında konuştu.

Aşağıdaki röportaj uzunluk ve anlaşılırlık açısından düzenlenmiştir.

CNN: Mobilitenin bazı temel unsurları nelerdir?

Malek: Bunun başarılı olması için gerçekten kritik olan bazı temel unsurlar erişilebilirliktir. Mobilite çözümlerine ulaşmak ne kadar kolay? Hizmetler ne sıklıkta sunuluyor? Hangi alanları kapsıyor? İnsanlar gitmeleri gereken yere gerçekten ulaşabiliyor mu ya da mallarını kolayca alabiliyor mu? Bu gerçekten de herkesin birkaç seçeneğe sahip olduğundan emin olmak demek. Geleceğe doğru bakarken sürdürülebilir ulaşım hakkında da düşünmemiz gerekiyor.

CNN: 2050 yılında insanların A noktasından B noktasına nasıl ulaşacağını öngörüyorsunuz?

Malek: 2050 yılını ve nasıl ulaşım sağlayacağımızı düşündüğümde beni en çok heyecanlandıran şey, o dönemde sahip olacağımız seçeneklerin çeşitliliği. İnsanlar yine bisiklete binecek, yine otobüse binecek - ama asıl mesele, ihtiyaç duydukları yolculuk için en iyi seçeneği seçebilme becerisi.

2050 yılını ve ulaşımda kullanılabilecek teknoloji türlerini düşündüğümde, elektrifikasyon gibi bugün zaten gördüğümüz şeylerin yinelemelerini göreceğimizi düşünüyorum. Ve diğer yeni teknolojilerin de kendi yollarını çizmeye başladığını görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Ancak kritik olan, bir iş ihtiyacı ile uyumlu bir fırsat bulmalarıdır.

CNN: Bugün dünyanın bazı bölgelerinde otonom araçların test edildiğini görüyoruz. Bu teknolojiyi 2050'de nerede görüyorsunuz?

Malek: Bugün haberlerde otonom araçlarla ilgili duyduğumuz şeylerin çoğu, çoğunlukla kendi kendini sürebilen bir sistem. Aracın etrafını görmek için sensörler kullanıyor ve daha sonra temel harita bilgilerini alabilmek ve A noktasından B noktasına nasıl gideceğini bulmak için özel bilgisayarlara sahip. Bu teknolojiler test ve geliştirme aşamasında ve bence ilerlemeyi görmek çok heyecan verici.

Ancak 2050'ye doğru baktığımızda, bu teknolojinin gerçekten yükselişe geçtiğini göreceğimiz yerin, daha kısa yolculukların olduğu ticari alan olduğunu düşünüyorum. Her şehirde, her toprak yolda, her kırsal otoyolda araç kullanabilmeyi düşündüğümüzde, bu doğrulamaya çalışmak için çok fazla. Dolayısıyla bu seçeneklerin ilk olarak nerede ölçeklenebileceğini düşündüğümüzde, bu daha basit alanlarda olacaktır. Bazı şehirlerde havaalanından şehir merkezine ulaşım gibi görünebilir, bu nedenle bir sonraki taksi veya Lyft yolculuğunuz otonom olabilir.

CNN: eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) uçakları veya hava taksileri hakkındaki izleniminiz nedir?

Malek: Teknoloji kesinlikle var. İşe yarıyor. Güvenli olduğundan, doğrulandığından ve uçaklarla aynı şekilde onaylandığından emin olmamız gerekiyor. Yeni formlarda yolcu taşımacılığını düşündüğünüzde, güvenlik açısından karşılanması gereken çok daha yüksek bir çıta var. Ve şu anda yapılan çalışmaların bir kısmı da bu. Ancak önümüzdeki 20 yıl içinde malların taşınmasında daha fazla eVTOL kullanımı göreceğimizi düşünüyorum.

CNN: 2050'ye kadar bir hyperloop ağının (tüpler içinde seyahat eden yüksek hızlı kapsüller) hazır ve çalışır durumda olduğunu görecek miyiz?

Malek: Hyperloop bir teknoloji olarak çok ilginç. Buradaki fikir, verimli bir şekilde hareket etmek için sürüklenme ve sürtünme gibi şeyleri azaltıyor olmanız. Hyperloop'u gerçeğe dönüştürmeyi düşündüğünüzde, bu altyapıyı nasıl kuracağınızı, nasıl erişilebilir hale getireceğinizi, bir iş vakasıyla nasıl eşleştireceğinizi ve değişikliklere karşı nasıl dirençli olmasını sağlayacağınızı düşünmeye başlamanız gerekir. Dolayısıyla hyperloop için gelecekteki fırsatlara baktığımızda, "teknoloji hazır mı?" diye sormuyoruz. Ben hazır olduğunu söyleyebilirim. Asıl mesele altyapının hazır olup olmadığı ve bunu nasıl benimseyip uygulayacağımız.

CNN: Süpersonik hava yolculuğunun göklere geri döneceğini düşünüyor musunuz?

Malek: Geçmişte süpersonik uçaklar gördük ve gelecekte de süpersonik uçaklar göreceğimizi düşünüyorum. Gelişmeleri ve küresel seyahatlerdeki artışları düşündüğümüzde, talep olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önce gördüğümüz 2000'li yıllardan bu yana değişen şey, sürdürülebilirliğe yönelik bir itici güç. Yani artık sadece süpersonik uçaklar görecek miyiz sorusu değil, net sıfır karbon yakıtlarla mı beslenecekler? Ve bence gelecekte bu fırsata doğru bakarken bunun gerçekten de konuşmanın kritik bir parçası olması gerekiyor.

Sadece kara üzerinde yapılan kısa vadeli uçuşları düşündüğümüzde, genellikle süpersonik bir jet kullanmayacaksınız çünkü uçağın altındaki birçok insanı patlama ile etkileyeceksiniz, bu yüzden okyanus geçişi tipi uçuşlar çok olacak. Karadan geçerken de, Fransa'da gördüğümüz gibi insanları demiryoluna taşımak ya da insanların elektrikli bağlantı seçenekleri bulmalarına yardımcı olmak - belki eVTOL, belki elektrikli bölgesel uçak - ama gerçekten de son varış noktasına bağlanmaya yardımcı olacak çeşitli seçeneklere bakmak.

CNN: Ulaşımın geleceğine ilişkin umutlarınız neler?

Malek: Ulaşımın geleceğine dair umutlarımı ve hayallerimi düşündüğümde, gerçekten de insanlar olarak ulaşım sistemlerimizden neye ihtiyaç duyduğumuza dair en geniş anlamda odaklanmamız ve organizasyon ilkemiz olarak bununla başlamamız gerekiyor. Tarihsel olarak, "arabaların neye ihtiyacı var, uçakların neye ihtiyacı var?" sorularıyla başladık. Ancak uçaklar ve arabalar sadece bizim için burada.

Geleceğe baktığımda, tek bir teknoloji değil, gerçekten şu felsefeyi görüyorum: hizmet etmeye çalıştıkları iş türü için doğru boyutta olan farklı çözümleri nasıl kullandığımız.

mermi trenler veya manyetik kaldırma (Maglev) trenleri gibi mevcut yüksek hızlı demiryolu seçeneklerinin iki katından fazladır. HyperloopTT (burada bir renderda resmedilmiştir), dünyanın ilk tam ölçekli hyperloop test pistini geliştirdiğini söylüyor." src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/197855/jpeg/4-3/1200/75/when-it-comes-to-land-based-transportation-of-the-future-hyperloop-technology-is-the-talk-of-the-town-these-high-speed-pods-in-pressurized-tubes-are-expected-to-reach-speeds-over-700-miles-per-hour-more-than-a-href-https-www-cnn-com-travel-article-worlds-fastest-trains-cmd-index-html-target-blank-double-the-speed-a-of-current-high-speed-rail-options-including-bullet-trains-or-magnetic-levitation-maglev-trains-hyperlooptt-pictured-here-in-a-rendering-says-it-developed-the-a-href-https-www-hyperlooptt-com-projects-target-blank-target-blank-world-s-first-full-scale-hyperloop-test-track-a.webp" alt="Geleceğin kara taşımacılığı söz konusu olduğunda, hyperloop teknolojisi herkesin dilinde. Basınçlı tüpler içindeki bu yüksek hızlı kapsüllerin saatte 700 milin üzerinde hıza ulaşması bekleniyor."/>

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com