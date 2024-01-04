Husiler Kızıldeniz'deki nakliye hatlarına bir insansız hava aracı saldırısı daha düzenledi

İnsansız su üstü aracı (USV) ile gerçekleştirilen saldırı, Husilerin Gazze'deki savaşın başlamasının ardından Kızıldeniz'in güneyindeki ticari gemileri hedef almaya başlamalarından bu yana ilk kez bu tür bir silah kullandıklarına işaret ediyor. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Koramiral Brad Cooper, USV'nin patlamadan önce Yemen'den uluslararası nakliye yollarına "açıkça zarar verme niyetiyle" girdiğini söyledi.

Belirli bir geminin hedef alınıp alınmadığı net değildi ve USV herhangi bir gemiye zarar vermeden ya da herhangi bir mürettebatı yaralamadan patladı.

Cooper, bunun 18 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki gemilere yönelik 25. Husi saldırısı olduğunu söyledi. Saldırıların devam edeceğinin neredeyse kesin olduğunu belirten Cooper, ABD'nin Kızıldeniz'deki ve Bab el-Mandeb düzlüğündeki kritik nakliye yollarını savunmak için çok uluslu bir koalisyon oluşturmasını istedi.

Yemen merkezli Husilerin İran tarafından silahlandırılıp eğitildiğine inanılıyor ve saldırılarının tırmanarak daha geniş bir bölgesel çatışmayı körüklemesinden endişe ediliyor. Saldırılar devam ederken, büyük denizcilik ve petrol şirketlerinin bölgeden uzak durmasıyla birlikte, küresel ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin gerçek endişeler var.

Cooper Perşembe sabahı gazetecilere verdiği brifingde "Sorumsuz davranışlarının azalmakta olduğuna dair hiçbir işaret yok" dedi.

Geçtiğimiz ay Savunma Bakanı Lloyd Austin, Husi saldırılarını caydırmak ve nakliye yollarını korumak amacıyla Refah Muhafızı Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Cooper koalisyonun şu anda 22 ülkeden oluştuğunu ve büyümesinin beklendiğini söyledi. Cooper, operasyonun başlangıcından bu yana Husi topraklarından fırlatılan 19 insansız hava aracı ve füzenin düşürüldüğünü ve 3 Husi küçük teknesinin batırıldığını söyledi.

Cooper, Refah Muhafızı Operasyonu öncesinde Kızıldeniz'de bir deniz varlığı olmasına rağmen bunun "en iyi ihtimalle dönemsel" olduğunu çünkü gerekli olmadığını söyledi. Ancak Husi saldırılarının sayısı ve sıklığı orada kalıcı bir varlık gerektiriyor.

Cooper, şu anda Kızıldeniz ve çevresinde farklı ülkelerden 5 savaş gemisinin yanı sıra insanlı ve insansız keşif uçakları ile USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinden savaş uçaklarının da bu çabaya katkıda bulunduğunu söyledi.

Husiler saldırılarını Gazze savaşının başlamasından kısa bir süre sonra başlatmış ve Filistin halkıyla dayanışma içinde oldukları için İsrail'le bağlantılı gemileri hedef aldıklarını iddia etmişlerdi.

Ancak Cooper, son bir düzine saldırının çoğunun İsrail'le hiçbir bağlantısı olmadığını, hatta daha fazla ülkeyi durumun içine çektiğini söyledi.

ABD, 55 ülkenin saldırıya uğrayan gemilerle, geminin bayrak devleti, mürettebatın uyruğu, geminin menşei ve varış noktası ya da gemilerin mülkiyeti yoluyla doğrudan bağlantıları olduğunu değerlendiriyor.

Cooper, "Bu saldırıların etkisi tüm dünyaya yayılıyor ve daha önce de söylediğimiz gibi, bu uluslararası bir çözüm gerektiren uluslararası bir sorun" dedi.

Saldırılarda ABD savaş gemilerinin doğrudan hedef alındığına dair spesifik bir bilgi olmadığını söyleyen Cooper, ancak saldırıların çoğunun ABD gemilerinin yakınında gerçekleştiğini ve bu gemilerin kendilerini ve ticari gemileri korumak için savunma önlemleri aldıklarını kaydetti.

Deniz taşımacılığına yönelik tehdit karşısında Donanma, Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilerle sık sık iletişim halinde.

Cooper, "Ne zaman transit geçileceği, ne zaman transit geçilmeyeceği, nereden transit geçileceği, bunun nasıl yapılacağı ve bizimle nasıl iletişim kurulacağı konusunda en iyi uygulamalar açısından pek çok tavsiyede bulunuyoruz" dedi. Operasyon başladığından bu yana yaklaşık 1.500 ticari geminin Kızıldeniz'den geçiş yaptığını belirten Cooper, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden bazılarının güvenlik kaygıları nedeniyle bu kritik su yolundan uzak durmaya karar verdiklerini söyledi.

Kızıldeniz'in güneyinde İran'a ait bir savaş gemisi olup olmadığı sorulduğunda Cooper endişeli olmadığını söyledi. İran'ın son 3 yıldır bölgede rutin olarak bir yardımcı gemisi ve bir muharip gemisi bulunuyor ve savaş gemisi çok az ek tehdit oluşturuyor.

"Bu gemi zaten mevcuttu," dedi Cooper. "Bugün çok az endişe yaratıyorlar.

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Kaynak: edition.cnn.com