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Hurdalıktan kurtarıldı: Ferrari 308 elektrikli süper otomobil olarak yeniden doğdu

Yaratıcısı, Elektrikli Ferrari'nin dünyada bir ilk olduğunu söylüyor

1978 308 motor yangınından sonra dönüştürüldü

Menzil şu anda 70-100 mil arasında

Bu klasik Ferrari 308 GTS'nin elektrikli bir otomobile dönüştürüldüğü haberi bazı benzin tutkunlarını öfkelendirebilir, ancak daha temiz tekerlek hayranları için bu onların hayalindeki makine olabilir.

Kaliforniya merkezli Electric GT'den yaratıcısı Eric Hutchison'a göre, hurdaya ayrılmak üzere olan 1978 model bir aracın şasisini kullanan "308 GTE" dünyanın ilk elektrikle çalışan Ferrari'si.

Ferrari CEO'su Sergio Marchionne kısa bir süre önce İtalya merkezli üreticinin pille çalışan bir otomobil yapma fikrini "müstehcen bir konsept " olarak tanımlamış ve bu yılın başlarında Cenevre Otomobil Fuarı'nda gazetecilere gırtlaktan gelen motor kükremesinin Prancing Horse'un cazibesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemişti.

Ancak Hutchison ve klasik otomobillerin elektrikli dönüşümlerinde uzman olan ortak yaratıcısı Michael Bream'in başka planları vardı.

"Hutchison CNN'e verdiği demeçte, "Konuşmaya başladık ve 'hadi elektriği tanıtmak için gerçekten iyi bir şey arayalım' dedik.

"İki gün sonra bu şeyi San Diego'da bir hurdalıkta bulduk."

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1980'lerin klasik TV dedektif dizisi "Magnum P.I. "da Tom Selleck tarafından kullanılan 308 modeli - alev aldıktan sonra Kaliforniya'da bir otoyolda terk edilmişti. Hutchison bunun 308'lerde sık görülen bir sorun olduğunu söylüyor.

"İnsanlar bu hortumların bakımını ve yıllık servislerini yapmazlarsa o kadar ısınırlar ki hortumlardan biri patlar. Bu çok yaygın bir durum ve motorun üst kısmına yakıt püskürtüyor ve motor alev alıyor."

308'in kömürleşmiş kalıntıları Hutchison'a 10.000 dolara mal oldu.

"Temelde her şeyi yeniden inşa ettik - şasiye kadar her şeyi sökmek zorunda kaldım," diyor.

"Arabayı kendimizi rahat hissedeceğimiz bir yere getirmemiz yaklaşık 18 ay sürdü. Kelimenin tam anlamıyla her gün kullanıyorum, sallıyorum, iyileştirmeler yapıyorum."

Araçta biri önde, ikisi de eskiden benzin depolarının bulunduğu L şeklindeki konfigürasyonda olmak üzere üç batarya bulunuyor. Şu anda V8 motorun bulunduğu yerde bulunan 2.000 amperlik üçlü elektrik motor una 30 kilowatt güç sağlıyorlar.

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Hutchison, elektrikli motorların ince ayarlı bir V8'e rakip olamayacağını ve mevcut menzilin mütevazı bir 70-100 mil olduğunu kabul ediyor, ancak batarya kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor.

Ferrari hayranları, Ferrari takıntılıları için çevrimiçi bir topluluk olan FerrariChat.com'da arabaya coşkulu bir başparmak verdiler. Hutchison, planlarını potansiyel olarak en sert eleştirmenlerin incelemesine maruz bırakmaya her zaman istekli olduğunu söylüyor.

"Ayının inine girdim - tüm konuyu doğrudan 308 topluluğuna koyduk" diyor ve bu hafta başında yayınlanan bir yorumu neşeyle alıntılıyor.

"Vay canına, ne büyük bir dönüşüm. Bir buçuk yıl önce konuyu okumaya başladığımda dürüst olmak gerekirse oldukça şüpheciydim - benzinsiz bir Ferrari mi? Harika bir mühendislik eseri. Araba harika görünüyor," diyor bir yorumcu.

"Ferrari'nin sessiz YouTube videolarına henüz alışamadım. Ama sanırım kayışlar, sodyum valfleri, yağ basıncı ve rahatsız edici sesler hakkında endişelenmek zorunda kalmadan etrafta dolaşabilmek hem sarhoş edici hem de rahatlatıcı olabilir. İyi iş çıkardınız. Pistte iyi eğlenceler."

Hutchison tam da bunu yapmayı planlıyor - sevgili makinesi 22 Mayıs'ta Monterey'deki Laguna Seca Yarış Pisti'nde bu yılki Re-Fuel Elektrikli Araba Yarışlarında yarışacak.

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Kaynak: edition.cnn.com