Hugh Jackman Wolverine olmak için uyguladığı 'şişirme' diyetini paylaştı

Hugh Jackman, doğrulanmış Instagram hesabında, bu kez "Deadpool 3 "te Ryan Reynolds'ın karşısında Wolverine rolünü yeniden canlandırmaya hazırlanmak için yediği yemeklerin fotoğraflarını paylaştı.

"Hacim kazanma. Hayatta bir gün," diye yazıyor fotoğrafların başlığında. "Şef Mario'ya sağlıklı kalmama ve düzgün beslenmeme yardımcı olduğu için teşekkür ederim ... Olurken. Wolverine. Tekrar."

Yemekler arasında siyah levrek, tavuk burger, somon ve otla beslenmiş sığır filetosu yer alıyor.

"X-Men" yıldızı geçtiğimiz günlerde CNN'den Chris Wallace'a "Who's Talking to Chris Wallace" programında verdiği bir röportajda kesilmiş süper kahraman fiziğine ulaşmak için steroid kullanmadığını, bunun yerine "eski usulle yaptığını" söyledi.

Jackman, "Ve size söylüyorum, daha fazla tavuk yedim - tüm veganlar ve vejetaryenler ve dünyadaki tavuklar için çok üzgünüm" dedi. "Kelimenin tam anlamıyla karma benim için iyi değil. Eğer tanrının tavuklarla ilgili bir şeyi varsa, başım belada demektir."

HBO'nun sahibi CNN'in ana şirketidir.

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Kaynak: edition.cnn.com