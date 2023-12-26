Hubble teleskobu Satürn'ün halkalarındaki gizemli gölgeleri gözetliyor

NASA tarafından Perşembe günü yayınlanan kompozit fotoğraf, uzay ajansına göre Satürn yaklaşık 850 milyon mil (1,37 milyar kilometre) uzaktayken 22 Ekim'de Hubble tarafından çekildi. Uzay gözlemevi otuz yılı aşkın bir süredir Satürn'ün yüzeyinden sadece birkaç yüz mil yukarıda Dünya'nın yörüngesinde dönüyor.

Gökbilimciler, Satürn'ün halkaları boyunca kayan görüntülere benzeyen ve gezegenin yörünge döngüsünde nerede olduğuna bağlı olarak çeşitli yerlerde görülebilen Satürn'ün halkalarındaki kafa karıştırıcı parmaklıkları uzun zamandır biliyorlar.

Zaman içinde yapılan gözlemler, jant tellerinin sayısının ve görünümünün Satürn'ün mevsimsel döngüsüne bağlı olarak değişebileceğini ortaya koymuştur. NASA'ya göre, Dünya'ya benzer şekilde, gezegenin de mevsimsel değişikliklere neden olan eğimli bir ekseni var, ancak Satürn'deki her mevsim yaklaşık yedi yıl sürüyor.

Hubble, araştırmacılar sırlarını çözmeyi amaçlarken, açıklanamayan fenomeni en yüksek etkinlikte gözlemlemeye hazırlanıyor.

Hubble'ın Dış Gezegen Atmosferleri Mirası (Outer Planet Atmospheres Legacy, OPAL) programının baş bilim insanı Amy Simon yaptığı açıklamada, "Satürn ekinoksuna doğru ilerliyoruz, maksimum konuşmacı aktivitesi beklediğimiz zaman, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha yüksek frekans ve daha koyu konuşmacılar ortaya çıkacak" dedi. Simon, NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görev yapmaktadır.

Satürn'ün sonbahar ekinoksunun 6 Mayıs 2025'te gerçekleşmesi bekleniyor.

Satürn'ün konuşmacılarını gözetlemek

NASA Voyager 2 uzay aracı 1980'lerde jant tellerinin ilk kanıtlarını yakalamıştır. Özel bir Satürn sondası olan Cassini görevi ise 2000'li yılların sonlarında mevsimsel zirvesi sırasında jant teli fenomeninin gözlemlerini yapmıştır.

Hubble'dan gelen daha yeni gözlemler, bu yılın başlarında, jant tellerinin görünümüne neyin neden olduğunu belirlemeye yönelik yenilenen bir çabanın parçası olarak gerçekleşti.

NASA'ya göre, jant telleri görüntülerde küçük görünebilir, ancak aslında genişlik ve çap olarak Dünya'dan daha büyük olabilirler.

Bilim insanları Satürn'ün gizemli jant tellerini 2025 ekinoksuna kadar incelemeye devam ederek bu görüntülere bir açıklama getirmeye çalışacaklar.

NASA'nın Şubat ayında yayınladığı bir haber bülteninde, "Jant tellerinin şüpheli suçlusu gezegenin değişken manyetik alanıdır" denildi. "Gezegensel manyetik alanlar güneş rüzgârıyla etkileşime girerek elektrik yüklü bir ortam yaratır.

"Dünya'da, bu yüklü parçacıklar atmosfere çarptığında kuzey yarımkürede aurora borealis veya kuzey ışıkları olarak görülebilir."

Esasen, gökbilimciler küçük parçacıkların bu faaliyet nedeniyle yüklenerek kısa süreliğine çevrelerindeki maddeden daha yükseğe çıkmalarına ve belirgin bir şişkinlik yaratmalarına neden olabileceğinden şüpheleniyorlar.

Araştırmacılar, Voyager 2 ve Cassini misyonu tarafından toplanan gözlemlere dayanarak Hubble verilerinin teoriyi kesin olarak kanıtlayacağını ya da çürüteceğini umuyorlar.

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Kaynak: edition.cnn.com