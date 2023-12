'How I Met Your Father', 'Mother' formatında bayat bir cinsiyet dönüşümü sunuyor

Filmin ana düğümü, bu kez 2050 yılında Kim Cattrall tarafından canlandırılan annenin gösterilmesiyle ilgili. Anne, görünmeyen oğluna babasıyla nasıl tanıştığını anlatıyor ve bu da babasının kim olabileceğine dair bazı ek olasılıkları gündeme getiriyor.

Bunun ötesinde dizi, Hilary Duff'ın canlandırdığı Cattrall'ın genç versiyonu Sophie'nin etrafında yeni bir arkadaş kadrosu oluşturuyor. Ruh eşini bulma konusunda umutsuz olan Sophie, tanıştırıldığında arkadaşlık uygulamalarına güveniyor ve sadece sitcom'larda olan telefon karıştırma senaryolarından biriyle bir Uber şoförü/öğretmeni olan Jesse'yi ("Private Practice "den Christopher Lowell) ve ekibini yörüngesine sürüklüyor.

Daha çeşitli bir grup olması sevindirici, ancak orijinal dizinin beyazlığı göz önüne alındığında kaçınılmaz bir kutuları işaretleme hissi de var. Geniş çetede Sophie'nin cinsel maceracı, isim takan arkadaşı Valentina (Francia Raisa) ve Jesse'nin küçük bir kasabadan New York'a yeni taşınan evlatlık kız kardeşi (Tien Tran) de yer alıyor.

Geleneksel sitcom formatında çekilen filmde, seyircilerin kahkahaları çoğu zaman esprilerin hak ettiğinden daha fazla takdire şayan, bu da Hulu'nun bu çalışma için garip bir mekan olduğu hissini güçlendiriyor.

Disney+'ın planlanan "Lizzie McGuire" canlandırmasından vazgeçmesinin ardından buraya gelen Duff sempatik bir başrol oyuncusu. Cattrall ise "Sex and the City "nin yeniden buluşması olan "And Just Like That "e katılmadı ki bu da garip bir simetri sağlıyor.

Dizi, süregelen aşk ve romantizm arayışında belli bir evrensel niteliğe sahip. Ted'in flört yolculuğunu çevreleyen gizem "Mother "ın çekiciliğinin bir parçası haline gelmiş olsa da, bu senaryoyu bir kez yaşamış biri olarak, bu kez Sophie'ye arayışında iyi şanslar dilemek ve neredeyse bittiğinde beni uyandırmasını istemek için güçlü bir eğilim var.

"How I Met Your Father" 18 Ocak'ta Hulu'da başlıyor.

