Hornets forvetinin Los Angeles'ta tutuklanmasının ardından Miles Bridges'in eşi sosyal medyada görünür yaralarının fotoğraflarını paylaştı

Johnson Cuma günkü Instagram paylaşımında "uyuyana kadar boğulmaktan ve şiddetli bir beyin sarsıntısından" burnunda, bileğinde, kulağında ve boynunda aldığını söylediği yaraları anlattı.

"İşin bu noktaya gelmesinden nefret ediyorum ama artık sessiz kalamam. Birinin evimi yıkmasına, beni mümkün olan her şekilde istismar etmesine ve çocuklarımızı ömür boyu travmatize etmesine izin verdim," diye yazdı görüntülere eşlik eden gönderide.

"Dünyaya kanıtlayacak hiçbir şeyim yok, ancak bu kadar korkunç bir şey yapabilecek birinin pişmanlık duymamasına ve olmadığım bir şeyin resmini çizmesine izin vermeyeceğim. Etrafındaki insanların beni susturmaya ve bu kişiyi korumak için yalan söylemeye devam etmelerine izin vermeyeceğim."

Instagram'a yüklenen görüntülerden biri, bir hastanenin acil servisinden alınan bir taburcu belgesi gibi görünüyor. Belgede Johnson "erkek partner tarafından fiziksel istismara uğrayan yetişkin bir kurban" ve "boğma yoluyla saldırı" olarak tanımlanıyor.

Belgeye göre Johnson'ın teşhis edilen yaraları arasında burun kemiğinde kapalı bir kırık, kaburga ezilmesi, çok sayıda çürük ve boyun kası gerginliği yer alıyor.

Johnson Instagram paylaşımında ayrıca "her şeye tanık olan çocuklarım için korktuğunu ve acı çektiğini" söyledi.

Los Angeles Polis Departmanına göre Johnson'ın kocası 24 yaşındaki Bridges, Çarşamba günü Los Angeles'ta tutuklandı ve suçlandı.

Cuma günü yayınlanan güncel bir haber bültenine göre Bridges, 27 Haziran'da meydana gelen bir olayla ilgili olarak "273.5(a) Ceza Kanunu, Yaralamalı Yakın Partner Şiddeti'nin ağır ihlali nedeniyle tutuklandı".

CNN yorum için Bridges'in temsilcisine ulaştı ancak henüz bir yanıt alamadı.

Görüntüler ve iddialar sorulduğunda NBA sözcüsü Mike Bass CNN'e "Daha fazla bilgi toplama sürecindeyiz" dedi.

Hapishane kayıtlarına göre Bridges'in kefaleti yaklaşık 130.000 dolar olarak belirlendi ve o zamandan beri serbest bırakıldı.

"Charlotte Hornets Miles Bridges ile ilgili durumun farkındadır. Ek bilgi toplama sürecindeyiz. Şu anda başka bir yorumda bulunmayacağız," dedi takım bu hafta başında yaptığı açıklamada.

Bridges, Hornets tarafından 2018 NBA Draftı'nın ilk turunda Michigan State'ten seçildi ve profesyonel olarak en iyi yılını geçiriyor. Bu sezon kısıtlı serbest oyuncu olacaktı.

Hapishane kayıtlarına göre Bridges'in bir sonraki duruşma tarihi 20 Temmuz olarak belirlendi.

CNN'den Homero De la Fuente haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com