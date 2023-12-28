Hong Kong'un en zengin adamı 380 milyon dolarlık Budist müzesi açıyor

İş adamı Li Ka-shing, Doğu Asya ve Kuzey Amerika'daki üniversitelere ve hastanelere milyonlarca dolar bağışta bulunarak uzun bir hayırseverlik geçmişine sahiptir. Ayrıca 2004 Hint Okyanusu tsunamisi ve 2008 Sichuan depreminden sonra kurtarma çalışmalarına destek sözü verdi.

Forbes'un servetini 33.4 milyar dolar olarak tahmin ettiği 90 yaşındaki kişi şimdi de Tsz Shan Manastırı'nda bir müze açarak dikkatini sanata yöneltti.

Li Ka Shing Vakfı'na göre yaklaşık 3 milyar HK$'a (382 milyon dolar) mal olan müze, Li'nin de inşasına yardım ettiği manastırın üzerinde yükselen merhamet tanrıçası Guanyin'in devasa bronz heykelinin dibinde yer alıyor.

Li'nin başkanı olduğu CK Hutchison Holdings Ltd tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere, müze diğer eserlerin yanı sıra 100 Buda heykeline de ev sahipliği yapıyor.

Tüm ziyaretçilere ücretsiz olan müze resmi olarak 1 Mayıs'ta açılacak, ancak geçen hafta bir açılış töreni düzenlendi. Li'nin şirketinden yapılan açıklamada, müzenin kalıcı koleksiyonunun "Budizm'in hikayesini ve tarih boyunca hareket ederken çevresinden nasıl kurtulduğunu anlatmayı" amaçladığı belirtildi.

Açıklamada müzenin "aşkınlık ve ruhani farkındalık arayanlara, Budizm'in özü için sembolizm ve sanatın ötesini keşfetme fırsatı sunmayı" amaçladığı da belirtildi.

Yapımı üç yıl süren müzede çoğunlukla Li ya da 1980 yılında kurduğu vakıf tarafından bağışlanan kutsal emanetler yer alıyor.

Törende 2000'den fazla konuğa hitap eden Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam şunları söyledi: "Ağaçlarla kaplı tepelerin sakinleştirici denizlere baktığı doğanın görkemli yapıtında yer alan Tsz Shan Manastırı'nın huzurlu atmosferi, yoğun dünyaya, uğultulu dünyayı geride bırakıp zihnini rahatlatmak için keyifli bir inziva sunuyor.

"Tsz Shan Manastırı Budist Sanat Müzesi'nde yer alan paha biçilmez Budist heykel, resim, oyma ve sutra koleksiyonu sadece Zen Budizminin aydınlanmış ideallerini ve kültürel alanını temsil etmekle kalmayacak, aynı zamanda kültürel programlar ve etkinlikler için de bir temel oluşturacaktır."

"Manastırın ve müzesinin görsel ve edebi kültürü hiç şüphesiz vatandaşlarımız ve ziyaretçilerimiz için Budist sanatını düşünmek ve takdir etmek için sessiz bir alan olarak hizmet edecektir."

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Kaynak: edition.cnn.com