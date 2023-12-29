Hong Konglu aktivist, hapisten çıktıktan sonra ulusal güvenlik polisinin 'sıkı takibini' gerekçe göstererek İngiltere'ye kaçtı

Bir Facebook paylaşımında 22 yaşındaki Tony Chung, sert bir güvenlik yasası kapsamında ülkeden ayrılma cezasını çektikten sonra Haziran ayında hapisten çıkmasının ardından ulusal güvenlik polisi tarafından "sıkı bir gözetim" ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Chung ayrıca polis memurlarının kendisini ücretli muhbir olmaya ikna etmek için maddi durumunun kötü olmasından faydalandıklarını iddia etti.

"Evimden dışarı adım atmaktan korktum, toplum içinde telefon kullanmaktan korktum ve sokaklarda ulusal güvenlik polisleri tarafından tekrar gözaltına alınma ihtimalinden endişe ettim" dedi. "Ulusal güvenlik polis memurlarıyla her görüşmemde beni ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlayacakları ve masumiyetimi kanıtlamamı isteyecekleri korkusuyla dehşete kapılıyordum."

CNN, Chung'un iddiaları hakkında yorum yapmak üzere Hong Kong Güvenlik Bürosu, Ulusal Güvenlik Departmanı ve Islah Hizmetleri Departmanı ile temasa geçti.

Chung, Okinawa'ya Noel gezisine gitmek için polisten izin aldıktan sonra Japonya üzerinden İngiltere'ye gittiğini söyledi.

Chung, Pekin'in üç yıldan uzun bir süre önce Hong Kong'u sarsan demokrasi yanlısı protestoların ardından kapsamlı bir ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koymasından bu yana kaçan aktivistlerin arasına katıldı.

Hong Kong'un ayrılık, yıkıcılık, terörizm ve yabancı güçlerle işbirliği yapmayı suç sayan ve en fazla müebbet hapis cezası öngören ulusal güvenlik yasasını eleştirenler, yasanın kentin muhalefet hareketini ezmek, seçim sistemini elden geçirmek, açık sözlü medyasını susturmak ve bir zamanlar canlı olan sivil toplumunu felce uğratmak için kullanıldığını söylüyor.

Ancak Hong Kong hükümeti ve Çinli yetkililer bu tür eleştirileri defalarca reddetti ve yasanın 2019 protestolarının ardından kentin "istikrara kavuşmasına" yardımcı olduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında, demokrasi yanlısı hareketin en önde gelen yüzlerinden biri olan Agnes Chow, Kanada'ya kaçtığını ve polisin ulusal güvenliği tehlikeye attığı iddialarını soruşturması nedeniyle kefalet koşullarını yerine getirmek için Hong Kong'a dönmeyeceğini açıkladı.

Hong Kong polisi kısa bir süre önce, ABD ve Birleşik Krallık tarafından kınanan bir hareketle, sürgünde yaşayan bir dizi demokrasi aktivistine 1 milyon HK$ (128.000 $) ödül koydu.

Arananların tamamı şu anda, güvenlik yasasına ilişkin endişeler nedeniyle Hong Kong ile suçluların iadesi anlaşmalarını askıya alan ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yaşıyor.

Genç aktivist

Chung siyasete atıldığında henüz genç bir delikanlıydı.

2016 yılında bağımsızlık yanlısı bir grup olan Studentlocalism'in kurucuları arasında yer aldı ve bu grup Pekin'in 2020 yılında ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koymasından kısa bir süre önce dağıldı.

O dönemde Çin'den bağımsızlığı savunanlar, Hong Kong'un bir zamanlar geniş olan demokrasi hareketinin çok dışında kalan bir azınlıktı. Ancak 2019'da aylarca süren büyük ve bazen şiddet içeren demokrasi protestoları sırasında, daha fazla özerklik ve hatta bağımsızlık çağrıları daha yaygın hale geldi ve Pekin'i alarma geçirdi.

Pekin ertesi yıl Hong Kong'a yeni ulusal güvenlik yasasını dayattı.

Yasanın yürürlüğe girmesinden birkaç ay sonra Chung, ABD konsolosluğuna sığınma talebinde bulunmayı planladığı haberleri üzerine Hong Kong polisi tarafından güvenlik yasası kapsamında ayrılma suçlamasıyla gözaltına alındı.

2021 yılında, şehri Çin'den ayırmaya çalışmak ve kara para aklamak suçlarından toplam 43 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haziran ayında serbest bırakıldı ve polis tarafından bir yıllık gözetim emri altına alındı.

Ancak Chung, ulusal güvenlik polisinin keyfi olarak gözetimlerini sıkılaştırdığını, her iki ila dört haftada bir kendisiyle görüşme talep ettiğini, temas halinde olduğu kişiler ve konuşmalarının içeriği de dahil olmak üzere faaliyetlerinin her ayrıntısı hakkında kendisini sorguladığını iddia etti.

Yetkililerin ayrıca geçici iş bulmasını zorlaştıran kısıtlamalar getirdiğini söyledi. Chung, yetkililerin mali sıkıntılarını öğrendiklerini ve kendisine muhbirlik ücreti ödemeyi teklif ettiklerini tahmin ediyor.

Chung Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz altı ay boyunca hiçbir işten gelir elde edemezken, ulusal güvenlik polis memurları beni kendilerine katılmaya zorlamaya ve teşvik etmeye devam etti" dedi.

Chung, Eylül ayında ulusal güvenlik polis memurlarının kendisini Çin anakarasına bir geziye götürmeyi de önerdiklerini söyledi. Anakaraya iade edilmekten korktuğunu ve teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Diğer aktivist Chow da Kanada'ya kaçmadan önce, polisten pasaportunu geri alma koşulu olarak Ağustos ayında yetkililerle birlikte Hong Kong sınırının hemen karşısındaki Çin anakarası kenti Shenzhen'e gitmek zorunda kaldığını iddia etti.

Hong Kong polisinin bu ayın başlarında yaptığı bir açıklama, Chow'un yurtdışında eğitim görmesine izin vermek ve kefalet süresini uzatmak için pasaportunu iade ettiklerini doğruladı. Açıklamada Chow'un Shenzhen'e yaptığı seyahatle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: edition.cnn.com