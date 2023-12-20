Homofobik tezahüratlar Liverpool'un Premier Lig'de Norwich City karşısında aldığı galibiyete gölge düşürdü

Chelsea 'den kiralık olarak yeni terfi eden Norwich City'nin orta saha oyuncusu Billy Gilmour'un, Cumartesi günü Carrow Road'da konuk takımın 3-0'lık galibiyeti sırasında bazı Liverpool taraftarları tarafından homofobik tezahüratlara hedef olduğu iddia edildi.

Liverpool'un LGBT+ Taraftar Grubu Kop Outs, "Bugünkü harika sonuç, bazı taraftarlarımızın Chelsea'den kiralanan Billy Gilmour'u hedef alan homofobik tezahüratlarıyla gölgelendi" şeklinde tweet attı.

"Bağnaz saçmalıklara başvurmadan destek veremiyorsanız, YNWA'yı anlamıyorsunuz demektir," diye biten tweet, kulübün "You'll Never Walk Alone" marşına bir gönderme yapıyordu.

Liverpool FC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada söz konusu tezahüratın "saldırgan ve uygunsuz" olduğu belirtilerek "Kop Outs ile birlikte defalarca ilettiğimiz bir mesajdır" denildi.

"Taraftarlarımızı kulübün kapsayıcı değerlerini hatırlamaya ve gelecekte bu sloganı kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz."

'Akılsızca eylemler'

Ayrımcılık karşıtı örgüt Kick It Out için çalışan George Starkey-Midha 'ya göre, homofobik hakaret 1980'lerden kalmadır ve "tüm Chelsea taraftarlarının eşcinsel olduğunu ima etmek için bir hakaret olarak tasarlanmıştır."

Chelsea'nin resmi LGBTQ+ & Friends Taraftar Grubu , "homofobi, bifobi ve transfobinin oyundan atılmasını sağlamak için oyun genelinde kulüpler ve yetkililerle çalışmaya devam edeceklerini" tweetledi.

Bu arada 70.000'den fazla taraftar Cumartesi günü Manchester United 'ın Leeds United'ı 5-1 yenmesini izlerken, polis gün boyunca İngiltere'nin kuzeyindeki şehirde altı tutuklama gerçekleştirdi.

Greater Manchester Polisi'ne göre tutuklamaların beşi asayiş suçlarıyla ilgiliydi ve biri de uyuşturucu suçu şüphesiyle yapıldı.

Başkomiser Stuart Ellison Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu şüpheliler bu akşam sorgulanmak üzere Greater Manchester'daki hücrelerde gözaltında tutulmaya devam ediyor" dedi.

Ellison sözlerini şöyle sürdürdü: "Manchester United ve Leeds United'ın futbol soruşturma görevlileri ile birlikte, diğer düzensizlik olaylarının faillerini tespit etmek ve böylece onları akıl almaz eylemlerinden dolayı cezalandırmak için derhal çalışmalara başlandı."

'Etrafınızdaki insanlara saygı gösterin'

Geçtiğimiz hafta Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, organizasyon ve 20 kulübü için "ayrımcılıkla mücadelenin bir öncelik olduğunu" söyledi.

"Bu yıl sezon başında konuşmamız gereken üç konu var. Lig çapında bir yasak getirdik, yani yakalanırsanız sadece kendi kulübünüzden değil, diğer tüm Premier Lig kulüplerinden de men edileceksiniz" dedi.

"İkinci olarak, taraftarların geri dönmesiyle birlikte, ortaya çıkması halinde bu sorunların bazılarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için steward'larla birlikte çalışıyoruz. Umarım böyle bir şey olmaz.

"Ve son olarak, Taraftar Fonumuz aracılığıyla taraftar gruplarıyla birlikte çalışarak, insanların ayrımcı tacizin insanlar üzerindeki etkisini tam olarak anlayabilmeleri için bazı taraftar eğitimlerine fon sağlamaya yardımcı oluyoruz."

Masters Cuma günü ayrıca, İngiliz futbolunun üst düzey kulüplerinin geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca pandeminin etkileriyle boğuşmasının ardından stadyumların taraftarlarla dolması ihtimalinden duyduğu heyecandan da bahsetti.

Masters yaptığı açıklamada, "Mart 2020, stadyumların dolu olduğu tam bir fikstür turuna sahip olduğumuz son zamandı, bu nedenle turnikeleri tekrar açabilmemiz herkes için büyük bir rahatlama" dedi.

"Bu hafta sonu 300.000'den fazla taraftar turnikelerden geçerek coşkulu ama aynı zamanda güvenli bir ortama girecek.

"Taraftarlarımızdan, son 18 aydır hepimizin takip ettiği, kapalı alanlarda maske takmak, tabelalara uymak, hijyenik olmak ve etrafınızdaki insanlara saygı göstermek gibi sağduyulu davranışları içeren yeni taraftar davranış kurallarına uymalarını istiyoruz."

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin dörtte üçünden fazlasının artık iki doz Covid-19 aşısı olduğunu söyledi.

İngiltere Halk Sağlığı, aşıların hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede son derece etkili olduğunu ve tahminen 60.000 ölümün önlendiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com