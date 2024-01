Hollywood'un en ateşli after-party'sinin on yılından samimi portreler

Seliger, "Vanity Fair"in lansmanından önce CNN'e yaptığı telefon görüşmesinde "Bazı açılardan, hayatım ve kariyerim boyunca böyle bir şeyi başarabilmek için çalıştım," dedi:Oscar Night Sessions" adlı yeni fotoğraf kitabının lansmanından önce CNN'e konuştu. Fotoğrafçı, "Bu kesinlikle en zorlu deneyim... sadece bir fotoğrafçı değil, aynı zamanda bir yönetmen olarak öğrendiğim her bir beceriyi kullanmak" diye ekledi.

Seliger'in set tasarımcısı Thomas Thurnauer ve "Vanity Fair" editörü Radhika Jones ile yaptığı görüşmelerin ardından yarattığı stüdyo mekanları genellikle Oscar ödüllü filmlere ince göndermeler içeriyor - Seliger'in deyimiyle "fazla türevsel olmayan" filmler.

Bu sinematik vizyon - ve onun sakin, rahat tavrı - birçok ikonik kareyle sonuçlandı: Lady Gaga 2019 Oscar zaferinin tadını çıkarırken, beyaz smokinli Timothée Chalamet yönetmen Luca Guadagnino ile bir anını paylaşırken ve elmaslarla süslü Michelle Yeoh (yukarıda resmedilmiştir) geçtiğimiz Mart ayında kazandığı çığır açan En İyi Kadın Oyuncu ödülünü düşünürken zahmetsizce muhteşem görünürken, kahve masası kitabında yer alan 200'den fazla portreden sadece üçü.

Vanity Fair'in Oscar sonrası partisindeki pop-up stüdyodan ikonik fotoğraflar

Kitap, 2014 yılında ilk kez Oscar kazanan Lupita Nyong'o'nun iki eliyle tuttuğu altın heykeline bakarken gülümsediği bir fotoğrafla açılıyor. "Bir şey söylememe bile gerek kalmadı," diye hatırlıyor Seliger. "Sanırım tam bir şok anındaydı ve içsel bir sevinç yaşıyordu... Elinizde olmadan onunla birlikte kutlama yapmak istiyordunuz."

New York'ta yaşayan fotoğrafçı, bu sihirli anları yakalamak için sezgilerine güvendiğini söylüyor ve öznelerinin ruh hallerinin anlaşılır bir şekilde "hülyalı ve coşkulu "dan düpedüz şaşkınlığa kadar değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. "Ben her zaman çok hazır bulunuyorum," diye açıklıyor Seliger, "çünkü onlara sadece 10 ila 20 çekim için sahip olabiliyoruz. Bu gerçekten çok spontane, anlık bir deneyim."

(Bu arada sahadaki ekibi, kupaları sergilemek üzere hızlıca düzenlemek için yan masaların hazır olmasını sağlıyor. Fotoğrafçı, "Bazı insanlar Oscar'ları tutmakta diğerlerinden daha iyidir," diye belirtiyor).

Sahneleri hazırlamak ve senaryo dışına çıkmak

Seliger bir anlatı yaratmak ve etkileyici bir poz ortaya çıkarmak için sürekli olarak öznelerinin tavırlarını gözlemliyor: Jeff Goldblum'un 2022 tarihli portresini ele alalım; bir elinde gözlük, diğerinde fotoğrafçıyı azarlar gibi işaret parmağı.

"Dedim ki, 'Jeff, sen 1970'lerin muhteşem İtalyan yönetmenisin ve başrol oyuncunla çok ama çok samimi bir konuşma yapıyorsun çünkü o gerçekten hedefini tutturamıyor'" diyen Seliger, reklam kampanyaları ve editoryal fotoğraf çekimleri (sadece bir örnek vermek gerekirse, Jennifer Aniston'ın bir milyar saç kesimini başlatan 1995 çek imi gibi) gibi uzun ve hikayeli kariyeri sayesinde Goldblum'la ve diğer pek çok Oscar gecesi öznesiyle daha önce çalışmıştı. "Tüm bu hareketleri yapıyordu ve biraz İtalyanca konuşuyordu. Tam anlamıyla 30 saniye boyunca çekim yaptık ve elde ettik," diyor Seliger son fotoğraf için.

Seliger'in ekibi gece boyunca eş zamanlı olarak konuklarla ilgileniyor ve onları mümkün olduğunca verimli bir şekilde yönlendiriyor. (Stüdyonun bitişiğinde Don Julio ile dolu bir içki mekanı olarak kullanılan bir bekleme odası var).

Burada Jeff Goldblum kameraya oynuyor. Aktör Rami Malek'in portresi beklemeye değdi.

Ama bazen yıldızlar birden fazla şekilde aynı hizada olmayabilir. Seliger, 2022 yılında, 90'ların ortalarında babası Lenny'nin fotoğraflarını çektiğinden beri tanıdığı Zendaya ve Zoë Kravitz'in, 2019 Oscar ödüllü Rami Malek seans için otururken sabırla sırada bekleyenler arasında olduğunu hatırlıyor.

"Rami bu fotoğrafa odaklanmıştı... ve gerçekten çok hevesliydi. Mükemmel bir Oscar heyecanı yaşıyordu ve yaratıcı bir şeyler yapmak istiyordu" diyen Seliger, daha sonra Zendaya ve Kravitz'in gelmesini bekliyordu. "İyi olacaklarını (bekleyeceklerini) düşünmüştüm ama ikisi de ayrıldı. Ama Rami'nin fotoğrafını aldık ki bu güzeldi." İçten içe yanan Malek'in fotoğrafının yanı sıra Kravitz'in şakacı bir yan bakış attığı daha önceki bir fotoğraf da kitaba girdi.

İster bir ister daha fazla konuk olsun, her geliş yeni bir fırsat sunuyor. 2018'de kendiliğinden genişleyen bir toplantı, Ava DuVernay, Angela Bassett, Donald Glover, Rashida Jones ve Shonda Rhimes'ın da aralarında bulunduğu 17 Siyah Hollywood ve kültür adamının ikonik bir portresiyle sonuçlandı. El ele tutuşan ya da bir başkasının omzuna yaslanan bu isimler, Gabrielle Union'ın 2017'de Jeff Sessions'ın Adalet Bakanı olarak aday gösterilmesine karşı çıkan Cumhuriyetçilerin Senatör Elizabeth Warren'ı susturma girişimlerine gönderme yapan "Nevertheless She Persisted" çantasıyla birlikte topluluk halinde ve birbirlerine destek olarak durdular.

"Herkese işaretler veriyorum ve onları gösteriyorum. Ayrıntıları adım adım çözmeye çalışıyorum" diye açıklıyor Seliger. "Sadece bir ya da iki kare yakalayabilirsiniz, ama gerçekten de başarmaya çalıştığımız tek şey bu. O zaman bu mükemmellik seviyesi neredeyse şans eseri ortaya çıkıyor."

Buna karşılık, Seliger'ın 2022'de çektiği, üç "Euphoria" oyuncusunun sohbet ederken çekilmiş karesi - Maude Apatow heyecanla el kol hareketleri yaparken ve merhum Angus Cloud yaramaz Barbie Ferreira'ya bakarken - fazla yönlendirmeye ihtiyaç duymadı. "Oturduklarında doğal bir hava vardı. Belli ki çok güçlü bir bağ ve dostluk kurmuşlar. Ben sadece devam etmelerine izin verdim ve onlar çok fazla düşünmeden fotoğraflarını çektim," diyen Seliger, Cloud'la ilgili anılarını paylaşmadan önce şunları söyledi "Harika bir adamdı. Onunla birkaç projede birlikte çalışmıştım ve (ölümü) kesinlikle zor bir olaydı."

Seliger'in portreleri aynı zamanda John Legend ve Chrissy Teigen'dan Sarah Paulson ve Holland Taylor'a kadar Hollywood'un güçlü çiftleri arasında sıklıkla görülen yoğunluğu da yansıtıyor. Seliger, "Daha çok ilişkileriyle ilgili bir an bulmaya çalışıyorum," diyor. "Ya spontane bir an, ya aralarında geçen bir an ya da birinin nişanlı olduğu ve diğerinin daha içsel olduğu bir ana indirgiyorum" diye açıkladı.

(Her ikisi de kameraya öfkeyle bakarken resmedilen Melissa McCarthy ve Ben Falcone ile yapılan bir çekim için Seliger, eşleşen Adidas eşofmanlarından ve viski bardaklarından ilham aldı. Seliger onlara gülerek, "Bana içkinizi fırlatmaya hazırmış gibi yaklaşın çünkü ben sadece partideki sinir bozucu bir fotoğrafçıyım," dediğini hatırlıyor).

"Bu konuda bana sert bir şekilde 'hayır' diyen tek kişi Anthony Hopkins'ti" diyen Seliger, iki Oscar ödüllü oyuncunun yönlendirmelerini memnuniyetle kabul ettiğini söylüyor. "Bana, 'Sadece böyle fotoğraflanmak istiyorum' dedi. Ben de, 'Serenity, elbette. Burada olmanızdan çok memnunum."

Kaynak: edition.cnn.com