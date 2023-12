Hollywood 2023'te nihayet ergenliğe giriş hikayesini yakaladı

Küçük anlarla dolu bir film - yeni bir okulda arkadaş bulma, şehirde büyükanneyle ziyaretler - çok daha büyük bir şeye dönüşüyor ve bu yıl eğlencede sürekli karşımıza çıkan bir temaya dokunuyor: çocukluktan yetişkinliğe yolculuğu, beraberinde gelen tüm gariplik ve sevinçle birlikte ince, komik ve içten bir şekilde ele alıyor.

Elbette 2023 ergenliğe giriş filmini icat etmedi ama belki de onu başardı. Judy Blume'un romanının 70'lerde geçen bu uyarlaması kolaylıkla sevimsiz bir alana kayabilecekken, "Margaret", Fortson'ın performansı ve yıpranmış ama iyi niyetli annesini canlandıran Rachel McAdams ile zorba büyükanneyi oynayan Kathy Bates'in ("hem de" kelimesini çok fazla kullanmaktan kaçınmaya çalışın) performansları sayesinde büyüleyici ve özgün kalıyor.

Netflix'in Fiona Rosenbloom'un 2005 tarihli "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" (Bat Mitzvah'ıma Davetli Değilsin) adlı romanından uyarladığı film, ciddi bir bebek kayırmacılığının etrafından dolaşarak ortaokulun karmaşık sosyal hiyerarşilerine içten bir bakışla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor.

Yapımcılığını ve başrolünü Adam Sandler'ın üstlendiği "Bat Mitzvah "ta Sandler 'ın kızları Sadie ve Sunny Sandler 'ın yanı sıra eşi Jackie de rol alıyor. Ama özellikle kızları, izleyicilere bunun ne kadar Sandler ailesine ait bir olay olduğunu unutturmayı başarıyor ve bizi ekran başındaki ailelerine ve özellikle de Stacy'nin (Sunny Sandler) okuldaki sevimli bir çocuk -ve büyük bir yanlış anlaşılma- yüzünden en yakın arkadaşının Bat Mitzvah'ına davet edilmemesiyle yaşadığı muammaya bağlıyor.

Stacy'nin sosyal hayata uyum sağlama arayışında, okuldaki arkadaş grupları içinde değişen sadakatlerle karşı karşıya kalması, izleyiciyi de onunla birlikte o anların aslında hepimiz için nasıl hissettirdiğini akla getiriyor. Aynı şey çok daha müstehcen ama yine de zekice ve çekici olan "Bottoms" için de geçerli - doğal ve sempatik Rachel Sennott'un başrolde olduğu - klasik ergenlik bunalımı mecazlarını "Fight Club" ile birleştiriyor ve ardından olaylara hoş bir queer bakış açısı getiriyor.

Ve bir de tartışmasız yılın filmi olan "Barbie" var ki, tüm plastikliğe karşı bir denge unsuru olarak hizmet eden çok gerçek ve ilişkilendirilebilir bir karakter arkıyla temellendirilmişti - yani Barbie evresini açıkça geride bırakmış ve Mattel çalışanı annesiyle (America Ferrera) birlikte "gerçek hayattaki" oyuncak bebeğin kendisiyle (Margot Robbie) karşı karşıya geldiğinde daha yetişkin kimliğinin parametrelerini oluşturmaya çalışan genç Sasha (Ariana Greenblatt). Sasha ve annesinin, içinde büyüyebileceği güvenli ve emin bir dünya yaratma arzusu sayesinde, "Barbie" bazen yanak diliyle ama yine de cesaret verici feminist mesajını verebiliyor.

Ancak bu yeni yetişkinlik portreleri trendi bu yıl filmlerin ötesine geçti. Beğenilen video oyunundan uyarlanan popüler dizi "The Last of Us "ta, Pedro Pascal'ın canlandırdığı işkence görmüş yalnız Joel, mantar zombi salgınının kasıp kavurduğu apokaliptik bir dünyada kendine bir yol bulmaya çalışan genç Ellie'nin (Bella Ramsey) varsayılan baba figürü haline geliyor.

Sezonun sonlarına doğru, "Left Behind" başlıklı bir bölüm, daha çok kısa film gibi hissettiren bir şişe bölümünde Ellie'nin arka planını aydınlatıyor. Filmde, Ellie'nin bir kabadayı ile kavgaya girmesi ve ardından kendi başına kaçması ile lisede tasvir edilen aynı korkunç sosyal yapılar tüm gücüyle görülüyor. Bölümün ilerleyen kısımlarında Ellie, artık yok olmuş modern dünyanın "harikalarını" Riley ("Euphoria'nın" Storm Reid'i) ile keşfediyor ve bir anda daha fazlası olan bir arkadaşa dönüşerek gençlik aşkının baş döndürücü etkilerine işaret ediyor.

"Heathers", "Clueless" ve "Mean Girls" gibi klasik gençlik filmlerinde olduğu gibi, bu yılın kaliteli (çoğunlukla kadın) reşit olma hikayelerindeki kahramanlar, kimlikleri aktif olarak değişirken dış dünyada geziniyor ve pazarlık yapıyorlar, bu da garip ve hatta aşağılayıcı değişimlerin ilk aşkın kalp atışlarını hızlandıran mutluluk anları kadar kolay gelmesine izin veriyor - ya da buna benzer bir şey.

Burada bahsi geçen her proje 2023 dikiz aynasından bakıldığında diğerleri kadar hatırlanmayacak olsa da, en iyi yanı "Orada mısın Tanrım? Benim, Margaret" ve "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" gibi filmlerin, çocukların reşit olduklarında da bulabilecekleri kendi yayın evlerinde her zaman mevcut olacak olması.

"Barbie" ve "The Last of Us" sırasıyla CNN'in ana şirketi Warner Bros. Discovery'ye ait olan Warner Bros. Pictures ve Max tarafından üretildi.

CNN'den Alli Rosenbloom bu habere katkıda bulunmuştur.

