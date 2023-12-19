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Hollandalı Formula 1 yıldızı Max Verstappen Johan Cruyff kadar büyük olabilir mi?

Max Verstappen F1'in gelmiş geçmiş en genç kazananı

18 yaşındaki sporcu İspanya Grand Prix'sinde ilk galibiyetini aldı

Verstappen Hollanda'nın en ateşli spor yıldızı seçildi

Bu yılın Mart ayında hayatını kaybeden futbol efsanesi "total futbol" anlayışıyla futbolda devrim yaratmıştı ve tıpkı Hollandalı kahraman gibi Formula 1'in en yeni yarış galibi de F1'in çehresini değiştiriyor.

Verstappen 18 yaşında ve 227 günlükken Red Bull adına İspanya Grand Prix'sini sansasyonel bir şekilde kazanarak sporun en genç grand prix gal ibi oldu.

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Eski bir F1 pilotu olan babası Jos Verstappen, Barselona'da CNN'in oğlunun artık Hollanda'nın en büyük spor yıldızı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi "Daha önce değilse bile şimdi öyle."

Genç pilotun İspanya'daki zaferi, Verstappen'in henüz 17 yaşındayken -Hollanda'da yasal olarak bir yol arabası bile kullanamadan- Toro Rosso ile F1'e ilk adımını attığı ve ardından İspanya GP'sinden sadece 10 gün önce Red Bull'a terfi ettiği meteorik bir yükselişi tamamladı.

Hiç şüphe yok ki Verstappen de tıpkı Cruyff gibi ezber bozan bir isim.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'ta yazan Frank Woestenburg CNN'e yaptığı açıklamada "Johan Cruyff her çocuk için bir kahramandı ve öyle de kalacak" dedi.

"Pek çok genç çocuk için Verstappen yeni kahraman. Onun etrafındaki beklenti ve Hollanda'daki etkisi de çok yüksek ve bu anlamda o yeni Cruyff.

"Soyadını kullanmanıza gerek yok, insanlar onun kim olduğunu biliyor - Max, Max'tir."

Futbol geleneksel olarak Hollanda'nın en büyük spor ihracatı olmuştur. Milli takım üç kez Dünya Kupası finaline ulaştı, en ünlüsü de 1974'te Cruyff'un şık futboluyla onları finale taşımasıydı.

Ancak Hollanda futbolu durgunluk içindeyken - milli takım 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılamadı - Verstappen Hollanda'nın itici gücü olarak ortaya çıktı ve Avrupa ulusunu ilk F1 yarış galibi olarak haritaya koydu.

Limburg Medya Grubu muhabiri Ivo Op Den Camp, "Son zamanlarda Robin van Persie, Arjen Robben gibi [futbolcularımız] oldu ama Max onları çoktan geçti" dedi.

"O artık birinci sayfa haberi ve size şunu söyleyebilirim ki bir haber yaptığımızda içine Verstappen ismini koymak bir zorunluluk çünkü o zaman listelere gireceğini biliyorsunuz."

F1 bu sezon ilk kez Avrupa'daki merkezlerine dönerken, Hollanda'dan Barselona'nın hemen dışındaki Circuit de Catalunya'ya kısa bir yolculuk yapan Verstappen destekçilerinin sayısının giderek arttığını fark etmemek zordu.

Sporun 1996 dünya şampiyonu Damon Hill hafta sonu attığı tweet'te Verstappen'in yıldızının F1'in rekorlar kıran süperstarı Michael Schumacher'inkine benzediğini ve genç pilotun hayranlarının şimdiden geleceğin dünya şampiyonunun yükselişine tanık olabileceklerini hissettiklerini söyledi.

Hollandalı gazeteci Louis Dekker, "Şimdiden bunu düşünüyorlar," diye ekledi. "Red Bull'a terfi ettiğini duyduktan sonra, yarışı izlemek için Hollanda'dan İspanya'ya yüzlerce ekstra insan geldi."

Dekker, Verstappen'in akciğer kanseriyle mücadelesinin ardından 24 Mart'ta Barselona'da hayatını kaybeden Cruyff'un Hollanda sporunda bıraktığı boşluğu doldurup dolduramayacağını söylemek için henüz çok erken olduğuna inanıyor.

Ancak belki de Cruyff'un büyüsünün bir kısmı Verstappen'e geçmiş olabilir, zira ikili Cruyff'un ölümünden günler önce tanışmışlardı.

Dekker, "Barselona'daki kış testleri sırasında tanıştılar," diye açıkladı. "Johann ölmeden 20 gün önceydi. O buradaydı [pistteydi] ve birbirleriyle sohbet ettiler."

Woestenburg ekledi: "Max ondan çok etkilenmişti."

Motor sporları çevrelerinde Cruyff'un bir sürücü bile olmadığı ama yine de kendi adını taşıyan bir viraja sahip olduğu yönünde bir şaka vardır.

Eğer Verstappen efsanevi futbolcudan ilham aldıysa, o zaman genç pilotun sadece Hollanda'nın değil F1'in de en büyük ismi olmak için çok ciddi bir şansı var demektir.

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Kaynak: edition.cnn.com