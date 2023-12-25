Holger Rune yağmurlu İtalya Açık çeyrek final karşılaşmasında Novak Djokovic'i yendi

20 yaşındaki Rune, yağmurun Roma'daki oyunu etkilemeye devam ettiği ıslak koşullarda 6-2 4-6 6-2 kazanarak Kasım ayındaki Paris Masters finalindeki galibiyetinden sonra Djokovic'e karşı üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

ATP'ye göre 2004'ten bu yana ilk kez ne Djokovic ne de Rafael Nadal İtalya Açık finalinde yer alacak.

Dünya 7 numarası Rune ATP Tour'a yaptığı açıklamada "Bu benim için gerçekten büyük bir zafer" dedi. "Açıkçası bunu geçen yıl Paris'te de yapmıştım ama Novak'a karşı oynadığım her maç benim için büyük bir meydan okuma. O bu oyunu oynamış en iyi oyunculardan biri.

"Elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini biliyordum... ve bugün de öyleydim. Kendimle gurur duyuyorum ve sahadaki her andan keyif aldım. Elbette alçakgönüllülüğümü koruyorum. Başarmam gereken çok şey var. Bence her zaman alçakgönüllü olmalısınız. Sanırım öyleyim, umarım öyleyimdir ve umarım insanlar da beni böyle görür.

"Kortta büyük bir savaşçıyım ve maçlarımı oynarken her şeyimi ortaya koyarım. Bugün galibiyet elde edebildiğim için çok gururluyum. Sıkı mücadele etmek ve en iyi tenisimi oynamak zorundaydım. Novak'a büyük bir övgü, onun büyük bir hayranıyım. O büyük bir ilham kaynağı ve ona en iyi dileklerimi sunuyorum."

Yenilgi, 28 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık öncesinde kırmızı zeminde oynadığı üç turnuvada da çeyrek finali geçemeyen Djokovic için bir başka hayal kırıklığı yaratan toprak kort turnuvası oldu.

Roma'da altı kez şampiyon olan Sırp tenisçi, maç sırasında fiziksel olarak da zorlanıyor gibi göründü ve yağmur gecikmesinin ardından ikinci seti kazanmadan önce tıbbi mola almak zorunda kaldı.

Djokovic, dirseğindeki sakatlık nedeniyle Madrid Açık 'a katılamamasının ardından sahalara geri dönüyordu ve 22 kez grand slam şampiyonu olan Sırp tenisçi hala en iyi performansının çok altında görünüyordu.

Ancak Rune, Roland Garros'ta şampiyonluk adayları arasındaki yerini sağlamlaştıracak muhteşem bir performans sergiledi.

İlk İtalya Açık turnuvasına çıkan Danimarkalı, yarı finalde Casper Ruud ya da Francisco Cerundolo ile oynayacak ve 20 yaşındaki oyuncu kariyerinin ikinci Masters 1000 şampiyonluğunu arayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com