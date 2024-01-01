'Hogwarts Legacy' oyunu 'Harry Potter'ın ilk trans karakterini tanıtacak gibi görünüyor

"Harry Potter" evreninde geçen ve merakla beklenen yeni video oyununda trans bir karakter yer alacak gibi görünüyor ki bu da seride bir ilk olacak.

"Hogwarts Legacy", oyuncuların Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nu, yakındaki Hogsmeade köyünü, Diagon Yolu'nu ve kitap ve filmlerde yer alan diğer ikonik yerleri keşfettikleri bir aksiyon rol yapma oyunudur.

Bir oyun içi görev sırasında oyuncular Hogsmeade'deki Three Broomsticks barının sahibi Sirona Ryan ile tanışıyor.

Karakter özellikle trans olduğunu söylemese de, diyaloğundaki bir satır oyuncuların kendi çıkarımlarını yapmalarına yol açıyor:

Sirona, oyuncunun peşinde olduğu bir goblin hakkında "Birkaç ay önce geldiğinde onu yıllardır görmemiştim," diyor. "Ama beni anında tanıdı. Kendi sınıf arkadaşlarımdan bazıları için söyleyebileceğimden çok daha fazlası. Büyücü değil de cadı olduğumu anlamaları bir saniye sürdü."

Oyun Cuma günü piyasaya çıkıyor, ancak bazı platformlardaki oyuncular erken erişime sahip oldu ve oyunla ilgili ayrıntılar video oyun gazetecileri ve yayıncılar tarafından çoktan paylaşıldı.

Oyuncular ve hayranlar bu ayrıntıyı kesinlikle fark ettiler ve bazıları karakter için seçilen ve kesinlikle erkeksi bir tonu olduğunu söyledikleri isimle alay ettiler. Diğerleri ise "Sirona" isminin bir Kelt şifa ve yeniden doğuş tanrıçasına atıfta bulunduğuna dikkat çekti.

Trans bir karakterin ortaya çıkması, "Harry Potter" yazarı JK Rowling'in trans bireyler hakkındaki görüşleriyle ilgili süregelen tartışmalar nedeniyle özellikle dikkat çekicidir. Rowling trans bireyleri desteklediğini söylese de, cinsiyet özcü fikirlerini de dile getirmiş ve ana akım trans hakları hareketlerini eleştirmiştir.

Rowling 2020 yılında yazdığı ve görüşlerini savunduğu bir makalede, "Kadın olduğuna inanan ya da hisseden herhangi bir erkeğe banyoların ve soyunma odalarının kapılarını açtığınızda... o zaman içeri girmek isteyen tüm erkeklere kapıyı açmış olursunuz," diye yazdı.

Aynı makalede, "siyasi ve biyolojik bir sınıf olarak 'kadını' aşındırmaya çalışarak kanıtlanabilir bir zarar verdiğine inandığım bir harekete boyun eğmeyi" reddettiğini söyledi.

Rowling ayrıca Harry Potter kanonuna periyodik olarak yorum ya da içerik eklemesiyle de tanınıyor. Şimdiye kadar "Hogwarts Mirası" karakteri hakkında yorum yapmadı.

Rowling'in geçmiş yorumları Daniel Radcliffe gibi "Harry Potter" oyuncularının eleştirilerine neden oldu ve geniş "Harry Potter" fandomunu derinden böldü. Hayranlar düzenli olarak Rowling'in görüşleri ışığında seriye ne kadar ve ne zaman yatırım yapmaları gerektiğini tartışıyor.

Bu tür tartışmalar "Hogwarts Legacy" video oyunu etrafında da dönüyor .

Oyunun yönetmeni Alan Tewe IGN'e yaptığı açıklamada, "Hayranlarımızın Büyücülük Dünyası'na aşık olduklarını biliyoruz ve buna doğru nedenlerle aşık olduklarına inanıyoruz" dedi. "Bunun çok çeşitli bir kitle olduğunu biliyoruz. Bizim için önemli olan, her zaman bu oyuna sahip olmayı hayal eden kitlenin tekrar hoş karşılandığını hissetme fırsatına sahip olmasını sağlamak. Burada bir evleri olduğunu ve buranın hikayelerini anlatmak için iyi bir yer olduğunu hissetmelerini sağlamak."

CNN yorum için Warner Brothers Games ile temasa geçti.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com