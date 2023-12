Hockey Hall of Famer ve dört kez Stanley Cup kazanan Clark Gillies 67 yaşında öldü

NHL komiseri Gary Bettman, "Ulusal Hokey Ligi, 1980'lerin başındaki New York Islanders için buz üzerinde bir güç kulesi olan ve o zamandan beri Long Island toplumunun temel direği olan Clark Gillies'in vefatının yasını tutuyor" dedi.

"Gillies, Islanders ve Buffalo Sabres ile geçirdiği 14 sezonluk Hall of Fame kariyeri boyunca 'power forward' teriminin tanımlanmasına yardımcı oldu ve Islanders ile üst üste dört Stanley Kupası kazanarak öne çıktı."

Saskatchewan doğumlu oyuncu 1974 NHL seçmelerinde Islanders tarafından dördüncü sırada seçildi. Islanders formasıyla 12 sezonda 872 maçta 304 gol attı ve 359 asist yaptı.

Islanders ile 159 playoff maçına çıkan Gillies 47 gol ve 46 asist kaydetti. 1980'den 1983'e kadar üst üste dört Stanley Kupası kazanan 17 Islander'dan biri olan Gillies, lig rekoru olan 19 playoff serisini kazanan grubun bir üyesiydi - bu rekor hala geçerli.

Sol kanat oyuncusu, geleceğin Hockey Hall of Famers'larından pivot Bryan Trottier ve sağ kanat oyuncusu Mike Bossy ile birlikte "Trio Grande" lakaplı on yılın en başarılı forvet hatlarından birinde yer aldı. Bu hat aynı zamanda Kanada Takımı'nın 1981 Kanada Kupası'nı ikinci sırada tamamlamasını sağladı.

Islanders Başkanı ve Genel Menajeri Lou Lamoriello, "Tüm Islanders camiası Clark Gillies'in kaybıyla yıkıldı," dedi. "O, New York Islander olmanın ne demek olduğunu çok iyi özetliyordu. Buz üzerinde Islanders formasını giymekten duyduğu gurur, kazanmak için her şeyi yapmaya hazır olmasından belliydi. Buz dışında da aynı şekilde büyük bir varlıktı ve her zaman yerel topluma geri vermek için zaman ayırdı.

"New York Islanders, onun ve bu hanedan takımlarının üyelerinin franchise için yaptığı fedakarlıklar sayesinde dört Stanley Kupasına sahip oldu. Tüm organizasyon adına, tüm Gillies ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz."

Islanders'ın Cuma günü evinde Arizona Coyotes'e karşı aldığı 4-0 'lık galibiyetin ardından baş antrenör Barry Trotz forvetin özleneceğini söyledi.

Trotz, "O hayattan daha büyüktü," dedi. "Clark Gillies'i gördüğünüzde Islander olduğunu düşünürdünüz. Yani hiç şüphe yoktu. Gri bir alan yoktu. Karizmatikti. Doğru şekilde oynardı; toplumun bir parçasıydı.

"Bir Adalı hakkında düşündüğünüz her şey, iyi bir takım arkadaşı olmak, harika bir insan olmak, tüm bunlar. Buzdan çıkarken bana söylendiğinde kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Onu özleyeceğiz, gerçekten özleyeceğiz."

New York, Gillies'in 9 numaralı formasını 7 Aralık 1996'da emekli etti.

Gillies 2002 yılında Hockey Hall of Fame'e kabul edildi. Biyografi sayfasında şöyle yazıyor: "Rakip takım öfkesini yükselttiğinde neredeyse durdurulamaz olan amansız bir yarışmacıydı."

Gillies, Sabres ile iki sezon oynadıktan sonra kariyerini normal sezonda 319 gol ve 378 asistle tamamlayacaktı.

Gillies, fiziksel, gelişimsel ve/veya mali açıdan zor durumdaki çocuklara yardım eden ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Clark Gillies Vakfı'nı kurdu. Kuruluşun web sitesine göre amaç, "çocukların yaşam kalitesini artırmalarına yardımcı olmak ve kriz zamanlarında yardımcı olmaktır."

Long Island'daki Huntington Hastanesi pediatrik acil ünitesine Gillies ve vakfının adı verilmiştir.

Kaynak: edition.cnn.com