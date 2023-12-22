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Hızlı golf: Britanyalı yeni Guinness dünya rekoru kırdı

Britanyalı uzun süredir devam eden dünya rekorunu kırdı

Jeffs 500 metreyi 1:50.6 saniyede tamamladı

Hızlı golfçüler 18 deliği yaklaşık 90 dakikada tamamlıyor

İngiliz golfçü, 500 yardalık beşinci deliği sadece bir dakika 50,6 saniyede tamamlayarak "en hızlı golf deliği" dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

31 yaşındaki beden eğitimi öğretmeninin ciğerleri parçalayan rekoru geçtiğimiz Ağustos ayında İngiltere'nin Tiverton Golf Kulübü'nde kırıldı ve kısa süre önce Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylandı.

Bu süre, 2005 yılında İngiliz Phil Naylor tarafından kırılan bir dakika 52 saniyelik rekoru geride bıraktı.

Jeffs CNN'e verdiği demeçte "Muhtemelen dört ayımı sprint üzerinde çalışarak geçirdim" dedi. "(Rekoru kırmayı) ilk denediğimde oldukça yaklaşmıştım ve bunun kolay olacağını düşünmüştüm."

Guinness Dünya Rekorları'na göre rekor denemesinin kuralı, deliğin en az 500 yarda uzunluğunda olması gerektiğidir. Saat, topa ilk vurulduğu anda başlar ve top deliğe düştüğünde durur. Golfçü bir arabaya binebilir, ancak deliği başladığı kadar sopayla bitirmelidir.

Jeffs arabaya binmek yerine atışlar arasında koşmayı tercih etti, ancak rekor denemesinin yapıldığı gün neredeyse pufu bitmek üzereydi.

"Sadece üç denemem vardı," diye açıklıyor. "İlk ikisi başarısız oldu çünkü biraz fazla sert çıktım."

Dokuz handikaplı oyuncunun deposunda son bir deneme için yeteri kadar para vardı ve ilk vuruşu fincanın milimetrelerce uzağına yuvarlandıktan sonra en basit vuruşla zamanı durdurmadan önce yeşile ulaşmak için üç atış yaptı.

Haberin duyulmasıyla birlikte Jeffs sevinçten dizlerinin üzerine çöktü ve aralarında bayrağı tutan eşi Kelly'nin de bulunduğu sevenlerinin akınına uğradı.

Yeni dönüm noktası, İngiliz golfçülerin artık bireysel ve takım dünya rekorlarını elinde tuttuğu anlamına geliyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında European Tour profesyonelleri Ian Poulter, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton ve Matthew Southgate, Regnum Carya Golf & Spa Resort, Belek Antalya, Türkiye'de 32.70 saniyelik bir derece elde etmişlerdi.

'Formda ve sağlıklı' kalmak

Jeffs, oyuncuların 18 deliği yaklaşık 80-90 dakikada tamamladıkları oyunun hızlı tempolu bir versiyonu olan hızlı golfün hevesli bir destekçisi.

İki çocuk babası Jeffs, yeni rekorunun kızlarına ilham vereceğini ve daha fazla insanı bu spora teşvik edeceğini umuyor.

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"Hız golfünün insanların golfünü geliştirebileceğini ve aynı zamanda onları zinde ve sağlıklı tutabileceğini düşünüyorum" dedi.

"Kızlarım için bir miras bırakmak istiyorum ve ayrıca insanların Britanya SpeedGolf'unu tanımasını istiyorum. Bu spor gittikçe büyüyor ve bu spora katılabilecek çok sayıda fit golfçü var."

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Kaynak: edition.cnn.com