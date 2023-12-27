Hitori: Yalnız içenler için Tokyo barı

Ancak şık Shinjuku semtindeki Hitori adlı bar, biraz farklı bir müşteri kitlesini teşvik ederek semtteki pek çok ayakta hizmet veren mekandan ayrılıyor.

Barın adı bir ipucu: Hitori "bireysel" anlamına geliyor. Bar, müşterilerin yalnızca tek başlarına girmelerine izin veriyor.

Japonya'nın başkentinde geçtiğimiz Perşembe gecesi, endüstriyel bir binanın yedinci katına sıkışmış küçük barda kadın ve erkeklerden oluşan 10 konuk sıralanmıştı.

Haziran 2018'de açılan Hitori, tam kapasite çalıştığında yaklaşık 17 kişiyi ağırlayabiliyor.

Normalde Japon görgü kuralları, insanların barlarda yabancılara yaklaşmamasını ve onlarla konuşmamasını gerektiriyor. Hitori'de konuklar yalnızlığın tadını çıkarabilir ya da diğer içicilerle kibarca sohbet edebilir, bu her zaman yaygın olmayan bir şeydir.

Barın içki menüsü de pahalı Tokyo'da şaşırtıcı derecede uygun fiyatlı, bu da barın birçok müşterisinin ziyaret için gösterdiği nedenlerden biri. İster bira ister kokteyl olsun, her şey 1000 yen (9 $) ve kadınlar için giriş ücreti yok. Erkekler günün saatine bağlı olarak 500-3.000 yen ödüyor.

Kimin nereye oturacağına dair kurallar olmasa da, konuklar kendilerini otomatik olarak ayırma eğilimindeydi; erkekler barın bir tarafında, kadınlar ise diğer tarafında oturuyordu.

Samimi bir bar

Bununla birlikte, kadın müşterilerin birçoğunun gelmesini sağlayan şey sadece makul fiyatlar değil. Hitori'nin neşeli ve keyifli bir atmosferi var.

Sadece adının kullanılmasını isteyen barmen Rei, "Buraya gelen herkes çok olumlu" dedi. Pek çok Japon barında yemek servisi yapıldığından ve Hitori'nin mutfağı olmadığından, Rei müşteriler için torbalar dolusu şeker ve tatlı getirerek bunu telafi etmeyi seviyor.

O gece, speculoos kurabiyeleri, minyatür çikolatalar ve küçük şekerli, pastel renkli patlamış mısır kaseleri dağıttı.

Müşteriler, bazı durumlarda Google Translate aracılığıyla birbirleriyle mutlu bir şekilde sohbet etti.

Yalnızlık durumu giriş için zor ve hızlı bir kural olsa da yaş öyle değil. En genç müşteri olan 19 yaşındaki bir erkek, alkolsüz içeceklerle yetindi - Japonya'da içki içme yaşı 20'dir - ve telefonunda videolar izledi.

"Hitori" sizin için ne ifade ediyor olursa olsun, Hitori bunun için hoş bir yer.

Hitori, 46-7 Third Hirasawa Building, 7th Floor, Shinjuku City, Tokyo, Japan +81 50-5216-6514

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Kaynak: edition.cnn.com