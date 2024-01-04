Hisse senetleri 2024'te inişli çıkışlı bir başlangıç yapacak. İşte önümüzdeki zorluklar

Bazı yatırımcılar, tüccarların son haftalarda şişen varlıklarının bir kısmını satmasıyla, öfkeli yılsonu rallisinin yerini konsolidasyona bıraktığını söylüyor. S&P 500 endeksi bu hafta şimdiye kadar %1,4 düşerken, Nasdaq Composite %2,8 ve Dow Jones Industrial Average %0,7 değer kaybetti.

Bu durum, Barclays'in hisse senedinin notunu düşürmesinin ardından Apple hisselerinin düşüşe geçmesi ve iPhone üreticisinin yanı sıra diğer ağır teknoloji isimlerinin de gerilemesiyle piyasanın genelini aşağı çekmesinin ardından geldi. Gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin coşkunun bir kısmının azalmasıyla Çarşamba günü de acı devam etti.

OANDA'da kıdemli piyasa analisti olan Craig Erlam Çarşamba günü yayınladığı bir notta, "2023'ün dikkat çekici sonu göz önüne alındığında, bu aşamada biraz kar elde ettiğimizi görmemiz özellikle şaşırtıcı değil" dedi.

2023'ün başında yatırımcılar, çok yüksek enflasyonun, Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol altına alma kampanyasının ve olası bir resesyonun 2022'nin felaket performansının tekrarıyla sonuçlanacağını düşünüyordu.

Bunun yerine, ABD borsası bir resesyondan kurtuldu ve bölgesel bankacılık kargaşası, borç tavanı krizi ve jeopolitik gerilimlerin üstesinden geldi. S&P 500 geçen yılı %24, Dow %14 ve Nasdaq %43 artışla kapattı.

Yine de yatırımcılar ormandan çıkmış değil. Wall Street'te resesyon endişeleri ve Orta Doğu'daki savaşa ilişkin kaygılar devam ediyor. Yaklaşan ABD seçimleri piyasalarda dalgalanma yaratma tehdidinde bulunsa da, tarih S&P 500 endeksinin başkanlık dönemlerinin dördüncü yılında kazanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Bazı yatırımcılar, Fed'in son on yıllardaki en agresif faiz artırım hızıyla ekonominin sıcak kalmasına yardımcı olan tüketicilerin tasarruf hesaplarının sürekli olarak erimesinin yıla sert bir başlangıç yapabileceğini söylüyor.

NorthEnd Private Wealth'in baş yatırım yetkilisi Alex McGrath Salı günü yazdığı bir notta, "Yılın ilk çeyreği zorlu geçebilir," dedi.

Enflasyon düştü ancak Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor. İşgücü piyasası canlanmaya devam ediyor, ancak herhangi bir veri raporundaki sürpriz, yatırımcıların merkez bankasının yakında faizleri düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentilerini rayından çıkarabilir. Cuma günü açıklanacak Aralık ayı istihdam raporu, bu iyimserliğin haklı olup olmadığına dair bu yılın ilk testi olabilir. Bu hafta yükselen tahvil getirileri bazı şüphelerin devam ettiğini gösteriyor.

Hisse senetleri 2022'deki kayıplarının çoğunu geri almış olsa da, bazı yatırımcılar henüz temkinli olmaktan vazgeçmiş değil. Bank of America Global Research'e göre, aktif olarak yönetilen fonların geleneksel olarak güvenli olan temel tüketici hisselerine olan maruziyeti hala 2022'nin başındakinden daha yüksekken, ekonomik açıdan daha hassas olan ihtiyari tüketici sektörüne olan maruziyet daha düşük.

Bankanın stratejistleri yakın tarihli bir notta "Resesyon korkularının zirvesi muhtemelen geride kaldı, ancak pozisyon alma hala açgözlülükten çok korkuyu yansıtıyor" diye yazdı.

Elbette bu, 2023'ü bitirmek için dokuz haftalık bir ralliye güç veren neşenin kaybolduğu anlamına gelmiyor. Bank of America Securities tarafından Aralık ayında yapılan bir ankete göre, fon yöneticileri Ocak 2022'den bu yana hisse senetleri konusunda en iyimserler.

CNN'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasa duyarlılığının yedi göstergesini izleyenKorku ve Açgözlülük Endeksi"açgözlülük" okumasında.

ABD'nin ulusal borcu 34 trilyon dolara ulaştı

Meslektaşlarım Hanna Ziady ve Tami Luhby, ABD hükümetinin borcunun, Kongre'nin yeni federal finansman planlarını kabul etmesi için belirlenen tarihten sadece birkaç hafta önce ilk kez 34 trilyon doları aştığını bildiriyor.

Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan veriler, "ödenmemiş toplam kamu borcunun" 29 Aralık'ta 34.001 trilyon dolara yükseldiğini gösterdi. Ulusal borç olarak da bilinen bu rakam, ABD federal hükümetinin ülke tarihi boyunca biriktirdiği toplam ödenmemiş borçlanma miktarıdır.

Bu dönüm noktası, ABD ulusal borcunun 33 trilyon doları aşmasından sadece üç ay sonra, bütçe açığının - hükümetin harcadığı ile vergi olarak aldığı arasındaki fark - balonlaşmasıyla gerçekleşti.

Bir mali gözlemci olan Sorumlu Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas, rekor rakamı "gerçekten iç karartıcı bir 'başarı'" olarak nitelendirdi.

MacGuineas Salı günü yaptığı açıklamada "Borç seviyemiz hem ekonomimiz hem de ulusal güvenliğimiz için tehlikeli olsa da Amerika borçlanmayı durduramıyor" dedi.

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ABD'de açık iş pozisyonları Kasım ayında son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

Meslektaşım Bryan Mena, Amerika'nın dirençli istihdam piyasasının soğumaya devam ettiğinin bir işareti olarak, ABD'deki açık iş pozisyonlarının Kasım ayında Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Çalışma Bakanlığı'nın Çarşamba günü bildirdiğine göre, Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış 8,79 milyon açık iş ilanı vardı. FactSet'e göre bu rakam Ekim ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş 8,85 milyondan daha düşük ve ekonomistlerin 8,77 milyon açık iş beklentisiyle aşağı yukarı aynı doğrultuda.

JOLTS raporu olarak da bilinen son İş Açıkları ve İşgücü Devir Anketi'ne göre, açık iş pozisyonları Mart 2022'deki 12 milyonluk rekor seviyeden düşse de, hala pandemi öncesi seviyelerin üzerinde.

Çarşamba günkü rakamlar, faiz oranlarının 22 yılın en yüksek seviyesinde seyretmesi nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasıyla birlikte istihdam piyasasının istikrarlı bir şekilde soğumaya devam ettiğini gösteriyor. Federal Rezerv yetkilileri, enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefine doğru ilerlediğinden emin olmak için ekonominin daha da yavaşlaması gerekebileceğini söyledi.

İşgücü piyasasındaki soğumanın bir başka işareti olarak rapor, işe alınanların sayısının Kasım ayında 363.000 azalarak 5,47 milyona gerilediğini de gösterdi. Bu, Covid-19 salgınının ABD ekonomisini ilk kez altüst ettiği Nisan 2020'den bu yana görülen en düşük seviye. Bununla birlikte, salgının ilk kesintisi hariç tutulduğunda bile, işe alımlar 2017'den bu yana bu seviyede olmadı.

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Kaynak: edition.cnn.com