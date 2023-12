Hint tapınağı gerçek boyutlu robotik fil ile 'zulümden arınıyor'

Boyu 10 feet 6 inç (3,2 metre) olan hayvan benzeri modele Irinjadappilly Raman adı verildi. Fili bağışlayan Hindistan'daki People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) tarafından yapılan basın açıklamasına göre fil, Irinjadappilly Sree Krishna Tapınağı'ndaki törenleri "güvenli ve zulümden uzak" bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılacak.

Hayvan hakları örgütü, Hindistan'da esaret altında tutulan fillerin çoğunun yasadışı olarak tutulduğunu ya da izinsiz olarak başka bir eyalete gönderildiğini söyledi.

PETA Hindistan, hayvanların sert cezalara ve metal uçlu kancası olan silahlarla dövülmeye maruz kaldığını da sözlerine ekledi. Sonuç olarak, birçoğu uzun süreler boyunca betona zincirlendikten sonra ağrılı ayak yaralanmaları ve bacak yaraları yaşıyor.

Filler yeterli yiyecek, su ya da veteriner bakımından mahrum bırakıldıktan sonra antisosyal davranışlar sergileyebilmektedir. Grup, sinirli fillerin genellikle esaretten kurtulmaya çalıştığını ve bunun sonucunda diğer hayvanlara, insanlara veya mallara zarar verebildiğini de sözlerine ekledi.

Topluluk liderleri Pazar günü bağışlanan robotu tapınağa yerleştirmek için Nadayiruthal olarak bilinen dini bir törene katıldı.

Tapınağın baş rahibi Rajkumar Namboothiri, bağış için "son derece mutlu ve minnettar" olduğunu söyledi.

Namboothiri açıklamasında, "Ritüellerimizi ve festivallerimizi zulümsüz bir şekilde gerçekleştirmemize yardımcı olacak bu mekanik fili aldığımız için son derece mutlu ve minnettarız ve diğer tapınakların da ritüeller için canlı filleri değiştirmeyi düşüneceklerini umuyoruz" dedi.

Projenin destekçilerinden aktris Parvathy Thiruvothu, bu hareketin hayvanların "saygılı ve onurlu bir yaşam sürmelerine" yardımcı olacağını söyledi.

Thiruvothu açıklamasında, "Günümüzde ve çağımızda, insanlar hayvanları eğlence için kullandıklarında hayvanların nelere katlanmak zorunda kaldıklarını anlayabiliyoruz," dedi.

"Bu tür istismarları durdurmak ve hayvanların saygılı ve onurlu yaşamlar sürmesini sağlamak için daha güçlü ve daha etkili adımlar atmanın tam zamanı."

PETA Hindistan, tutsak fillerin 1997'den 2012'ye kadar 15 yıllık bir süre içinde Kerala'da 526 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Kaynak: edition.cnn.com