Hindistan'ın Tamil Nadu bölgesi ölümcül sel felaketlerinin ardından daha fazla şiddetli yağmura hazırlanıyor

Hindistan Meteoroloji Dairesi (MET), Pazar gününden Pazartesi gününe kadar eyaletin bazı bölgelerine 400 milimetreden (15.7 inç) fazla yağış düşmesinin ardından daha fazla şiddetli yağmur tahmininde bulundu. CNN Weather'ın MET verileri üzerinde yaptığı analize göre bu, Tamil Nadu'nun bir yılda aldığı yağış miktarının neredeyse yarısı.

Tamil Nadu Baş Sekreteri Shiv Das Meena Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, selde en az 10 kişinin öldüğünü söyledi.

Sağanak yağış, 72 milyon nüfuslu eyaletin bu ayın başlarında Tamil Nadu'yu vuran ve en az 12 kişinin ölümüne neden olan Michaung Kasırgası'nın ardından sarsıldığı sırada meydana geldi.

Bu hafta yerel televizyonlarda yayınlanan video ve fotoğraflarda bellerine kadar çamurlu suya batmış insanlar görülüyor. Ülkenin savunma bakanlığı tarafından yayınlanan videoya göre, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterler çatılarda mahsur kalan insanlara yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri bırakıyor.

Tufan 18 Aralık'tan bu yana zayıflamış ve kurtarma ekipleri için koşullar iyileşmişti.

Hindistan'ın kuzeydoğu musonu genellikle Ekim'den Aralık'a kadar devam eder ve özellikle güneye şiddetli yağmur getirir. Güney Hindistan'ın bazı bölgeleri son yıllarda evleri yıkan, yolları sular altında bırakan ve düzinelerce can alan aşırı şiddetli yağışlar yaşadı.

2021 yılında şiddetli yağışların bölgeyi vurmasının ardından en az 35 kişi hayatını kaybetti. Birkaç ay önce de Tamil Nadu'da meydana gelen bir başka sağanak yağışta 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'ın muson mevsimlerinde düzenli olarak seller meydana gelirken, uzmanlar iklim değişikliğinin bu sellerin sıklığını ve şiddetini artırdığını söylüyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, dünyanın en kalabalık ülkesi iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri - potansiyel olarak ülke çapında 1,4 milyar insanı etkiliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com