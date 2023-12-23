Hindistan'da golf oynayan kadınlar

Hokey ve kriket bu konuda öncülük eden iki spor örneği olsa da golf de yavaş ama emin adımlarla arayı kapatıyor.

Hindistan Kadınlar Golf Birliği Genel Sekreteri Champika Nanda Sayal, geçtiğimiz günlerde Delhi'ye yaptığı bir ziyaret sırasında CNN Living Golf'e verdiği demeçte, "22 ya da 23 yaşında evlenmenin ve ev kadını olmanın önemli olduğuna inanan bir toplumumuz var" dedi.

"Tarihsel olarak bu, zaman içinde takip edilen bir model olmuştur" diyor. "Oysa şimdi kızların yapmaları gereken tek şeyin bu olduğuna inandıklarını sanmıyorum. Hayatta yeni yollar arayan büyük bir genç Hintli nüfusumuz var ve golf de bu yollardan biri."

OKUYUN: Golfe yönelen Hintli kriket efsanesi

Hindistan WGA, oyunun kadınlar arasındaki popülaritesini artırmak için ülkenin seçkin kadın oyuncularından bazılarına sponsor oluyor.

"Hindistan'daki kazançları golf oynanan diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda pahalı bir oyun olduğunu görürsünüz" diyor. "Biz kâr amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Paramızın her zerresi kızların refahına geri dönüyor. Dışarı çıkıp uluslararası turnuvalarda oynamaları için onlara fon sağlıyoruz.

"2017'de beş Hintli kızın Ladies European Tour'a katılmaya hak kazandığını söylemekten gurur duyuyorum ve bu onların yeteneklerini gösteriyor ama bunu sadece onlara maddi yardımda bulunduğumuz için yapabildiler."

Hintli kadın golfünün şüphesiz yıldızı Aditi Ashok. Ladies European Tour'da iki kez şampiyon olan 19 yaşındaki oyuncu, genç oyunculara rol model olmaktan büyük mutluluk duyuyor.

"Golf oynamaktan keyif alıyorum ve bunu hayatımı kazanmak için yaptığım için mutluyum. LPGA ve LET'te her hafta rekabet etmeye ve en iyi performansımı sergilemeye çalışıyorum" dedi.

"En sevdiğim şeyi yaparak gençlere ilham verebilmem de ayrı bir avantaj. Her zaman kendimi ve sporumu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum ve başarılı olabilmek ve genç kızlara sporu bir kariyer olarak benimsemeleri için ilham verebilmek için elimden geldiğince çok çalışıyorum."

OKU: Mickelson 2013'ten bu yana ilk kez kazandı

Ashok'a göre Hintli kadın sporcuların atılım yapmaya devam etmesini sağlamanın tek yolu finansman.

"2016 Olimpiyatlarında Hindistan'ın kazandığı tek madalya kadınlara aitti, dolayısıyla bunun Hindistan'da kadın sporlarının potansiyeli hakkında çok şey söylediğini düşünüyorum" diyen Ashok, badmintonda P. V. Sindhu'nun kazandığı gümüş madalyaya ve 58 kg güreş müsabakasında bronz madalya alan Sakshi Malik'e atıfta bulunuyor.

"Umarım Hindistan'daki spor federasyonları ve hükümet bu potansiyelin farkına varır ve hem erkek hem de kadın sporlarına eşit yatırım yapar.

"Golfte, benim çocukluğuma kıyasla bugün daha fazla genç kızın oynadığını görüyorum, dolayısıyla bu şimdiden bir gelişme ve eminim önümüzdeki yıllarda daha da iyi olacak."

Sayal'a göre Ashok'un ve diğer oyuncuların başarısı, Hindistan'da golfü önemli kılmak için harcanan zaman ve çabanın karşılığı.

"Nereden geldiğimizi hayal bile edemezsiniz," diye açıkladı. "Yani küçük golfçüler olarak oynamak için çalıların arasında eski golf topları aramak zorundaydık. Gerçekten çok uzun bir yol kat ettik.

"Kayda değer bir değişim görüyoruz. Övünebileceğimiz bir nüfusumuz var. Çok iyimser, her şeyi başarabilecek genç bir Hindistan.

"Hintli bir golfçünün 2024'te Olimpiyatları kazandığını görmeyi çok isterim ve bence oraya doğru gidiyoruz."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com