Hindistan'da Diwali: Işık Festivali nasıl kutlanır?

Kuzeyde Diwali genellikle sokaklarda havai fişeklerin kakofonisi ve evlerde törensel kumarların oynandığı gürültülü bir olaydır.

Daha varlıklı kent sakinleri, kendileri ve sevdikleri için aldıkları altın, mücevher, giysi ve elektronik cihazlar gibi pahalı hediyelerle savurganlık yaparlar.

Hindistan'ın batısındaki uçsuz bucaksız Maharashtra eyaletinde olduğu gibi sakin köylerde ise Işık Festivali kutlamaları genellikle mütevazı adaklar ve sağlıklı ziyafetlerle tanımlanan daha sade bir olaydır.

Çok az sayıda havai fişek patlatılır ve pek çoğu kendi özel kabile geleneklerini takip eder. Köylülerin çoğu yeni kıyafetler almaya çalışır, ancak çok azı altın, mücevher ya da ayrıntılı hediyeler alabilir.

Diwali'nin yıllık tarihleri, bulabileceğiniz şenlik türleri kadar değişkendir. Genellikle beş gün boyunca kutlanır ve en büyük gün üçüncü gündür.

Kuzey Hindistan 2018 yılında bu günü 7 Kasım Çarşamba günü kutlamaktadır. Ancak, Deepavali olarak adlandırılan güney Hindistan'da 6 Kasım Salı gününe denk gelmektedir.

İşte kutlamanın en popüler yollarından bazılarına bir göz atın.

Yaygın gelenekler

Bazı Diwali ritüelleri alt kıtanın büyük bölümünde yaygındır.

Hem şehirde hem de kırsal kesimde, Hindu tanrısı Lord Rama'nın 14 yıllık sürgünden sonra krallığına dönüş efsanesini kutlamak için beş gün boyunca evlerin, dükkanların ve ofislerin eşiklerine kilden yapılmış küçük kandiller (diyalar) yerleştirilir. Mitolojiye göre, halkı onun dönüşünü karşılamak için diyalar yaktı.

Şehir ve köylerdeki Hindular da Diwali sırasında Hindu zenginlik tanrıçası Lakshmi'nin, eğer evleri aydınlık, temiz ve güzel bir şekilde dekore edilmişse onları ziyaret edeceğine inanırlar.

Pencereler ve kapılar tanrıçanın içeri girmesi için açık bırakılır ve evler baştan aşağı temizlenir.

Ev ve ofislerin girişlerinde yere parmaklarla parlak renkli rangoliler çizilir. Bu geometrik tasarımlar genellikle doğanın sembolleridir. Amaçları misafirleri karşılamak ve Lakshmi'yi içeriye teşvik etmektir.

Diwali sırasında kumar oynamak genellikle uğurlu sayıldığı için köylerde ve şehirlerde kumar kart oyunları oynanır.

Bu, bir Hindu tanrısının Diwali'nin dördüncü gününde eşiyle zar oyunu oynadığı ve eşinin kazandığı efsanesinden kaynaklanmaktadır. Bazı Hindular Lakshmi'nin kumar yoluyla çağırılabileceğine inanmaktadır.

Bahislerinizi oynayın

Kumar partileri Mumbai'de Diwali sırasında özellikle popüler bir eğlencedir. Partiler genellikle bungalovlarda ve çiftlik evlerinde saat 22:00'de başlar ve sabah 5'e kadar devam eder.

Mumbai'deki Red Om Entertainment'ın kurucusu Vikram Mehta, "İnsanlar kaybetmeyi umursamıyor - bu ortamın bir parçası ve insanlar eğleniyor" diyor. "Herkes giyiniyor, herkes tatilde, herkes birbirini evine davet ediyor, çok fazla sıcaklık var."

Çeşitli oyunlar oynanır. En popüler olanı Teen Patti (üç kartlı palavra), blackjack ve poker de favoriler arasında.

"İnsanlar yerdeki minderlere oturuyor. Çocukların eğlenmek için oynadığı odalar ve daha yüksek bahisli diğer odalar var," diyor Mehta. Evlerin diyalarla süslendiğini, insanların geleneksel Hint kıyafetleri giydiğini, hizmetçilerin ellerinde kebap, biryani ve Hint tatlıları tabaklarıyla dolaştığını da ekliyor.

Ülke genelinde mithai olarak bilinen Hint tatlıları değiş tokuş ediliyor ve insanlar evlerinde büyük aile toplantıları düzenliyor.

Yeni yıl, yeni hesaplar

Diwali aynı zamanda yeni Hindu mali yılının başlangıcına işaret eder ve birçok işadamı, tüccar ve esnaf yeni hesap defterleri açar. Başta Gujarat olmak üzere bazı eyaletlerdeki iş insanları hesap defterlerine tapınırlar.

Beş günün her birinde kasaba ve köylerde kutlanan çeşitli başka ritüeller de vardır. Örneğin, Hindistan'ın birçok yerinde Diwali'nin son gününde bir kız kardeş erkek kardeşi için yemek pişirir ve erkek kardeşi de kardeşler arasındaki sevgiyi kutlamak için ona hediyeler verir.

"Modern dünya değişiyor ve festivaller kültürümüzü ve geleneklerimizi canlı tutmanın tek yolu. Bizim için Diwali iyinin kötüye karşı zaferi, iyinin hayatımıza geri dönmesi ve yeni bir yıla olumlu bir yaklaşımla başlayıp yaşanan tüm kötülükleri unutmaktır," diyor Mumbai'li ev hanımı Heena Damle.

Yeğeni Pranav Damle ise "Evinize biri gelirse ikram etmek üzere tatlılarla dolu masalar hazırlarsınız" diye ekliyor.

Geceyi aydınlatmak

Genellikle havai fişekler alacakaranlıktan itibaren, genellikle de gece boyunca patlatılır. Bu gürültünün kötülüğün yenilgisini müjdelediğine ve tanrıların dikkatini çektiğine inanılır.

Ailesi Maharashtrian'ın bir köyünden Mumbai'ye göç etmiş olan bez toplayıcısı Santosh şöyle diyor: "Köylerdeki insanların imkanları kısıtlı, bu yüzden çok gösterişli değil. Mumbai'de zenginler bunu büyük bir ihtişamla kutluyor. Büyük havai fişeklere tanık oluyoruz ve böyle süslü krakerler alabiliyoruz."

Ancak bazıları Diwali'nin orijinal geleneklerinin şehirlerde kaybolmasından endişe duyuyor.

Inir Pinheiro, sorumlu köy turizmini teşvik eden ve şehirli Hintlileri kabile köylerine gezilere götüren Grassroutes'un genel müdürü. Pek çoğunun "Diwali'nin katıksız bir şekilde kutlandığı, daha az gürültülü bir yer görmek ve insanlarla yeniden bağlantı kurmak" istediğini söylüyor.

"Bence şehirlerdeki insanlar Diwali'nin kutlanma biçiminde çok fazla gösteri ve büyük bir materyalist yön olduğunu fark etmeye başlıyorlar. İnsanlar kutlamada daha fazla bir şey olup olmadığını görmek istiyorlar" diyor Pinheiro.

Hasat için umutlar

Maharashtra'daki 500 kişilik Purushwadi köyünde beş kişilik aileler genellikle iki odalı taş evlerde yaşıyor. Mahadeo Koli kabilesinden bir çiftçi olan Dutta Kondar, Diwali'nin "kharif (yağmurla beslenen ürünler) hasadının sona ermesinin kutlanması" olduğunu söylüyor.

Hasat köylülerin para kazandığı zaman olduğu için, köylüler Diwali'de malları üzerinde Lakshmi pujası (dua ritüeli) gerçekleştiriyor, şükrediyor ve iyi bir hasat gelmesi için dua ediyor.

Kondar, "Sığırlarımız, tahıllarımız ve nakit paramız için küçük bir puja yapıyoruz" diyor. Aile üyeleri tanrılara adaklardan oluşan bir tabak tutuyor ve tabağı varlıkların etrafında döndürürken dualar okuyor, diye açıklıyor.

Kondar, "Vücudumuzun kışa hazır olduğundan emin olmak için bol bol yağ ve tatlı yiyoruz," diye ekliyor.

"Ne zaman evlerine biri girse, köylüler birbirlerine tatlı ikram ediyor. Ancak birbirlerine hediye almazlar - para büyük bir kısıtlamadır" diyor Pinheiro.

Köy değerleri

Hindistan'daki pek çok kırsal köy gibi Purushwadi'nin de kendine özgü ritüelleri var. Pinheiro en popülerlerinden birinin yerel şarkı söyleme töreni olduğunu söylüyor.

"Bu törende çocuklar ellerinde çubuk ve dallardan yapılmış el yapımı fenerlerle evleri dolaşıyor ve ev sakinlerinin yararına Marathi şarkıları söylüyorlar. Karşılığında da kendilerine yağ ve tahıl veriliyor," diyor Pinheiro.

"Diwali'nin köylerde kutlanma şeklindeki fark, daha sadelikle yapılıyor olması. Kıyafet aldıkları ve güzel yemekler yedikleri nadir günlerdendir ve aylarca süren sıkı çalışmanın ardından kutlama yaparlar. Şehirlerde ise daha az topluluk odaklı, daha gürültülü ve daha çok para harcama ve gösterişle ilgili" diye ekliyor Pinheiro.

Bu makale ilk olarak 2012 yılında yayınlanan bir hikayenin güncellemesidir.

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Kaynak: edition.cnn.com