Hindistan'a açılan nihai kapı: Bir tren penceresi

CNN Travel'a verdiği demeçte, "Bu tek muhteşem bakış açısından keşfedebileceğiniz kültürlerin, mutfakların, manzaraların ve en küçük etkinliklerin çeşitliliği, anlayışlı ve neredeyse büyülü" diyor.

Babar, Hindistan'ın tren penceresinden çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı @windowseatproject adlı Instagram hesabına ev sahipliği yapıyor.

Babar, "Hindistan'ın büyüklüğü ve çeşitliliği, onu Pencere Koltuğu Projesi için mükemmel bir konu haline getiriyor" diyor.

Babar'ın hesabındaki fotoğraflar Hindistan'ın çarpıcı ve çeşitli destinasyonlarını, manzaralarını, geleneklerini ve kültürünü sergilerken aynı zamanda trenlerde ve platformlarda gözüne kestirdiği insanlar arasındaki küçük, günlük anları da yakalıyor.

İnsanlar ve hikayeler

Pencere Koltuğu Projesi, Babar'ın üniversite tezi üzerinde çalışırken sınıf arkadaşlarıyla birlikte Hindistan'ın en güneyine doğru bir yolculuğa çıkmasıyla başladı.

Geniş bir coğrafyaya yayılan Hindistan, çeşitli manzaraları ile trenle keşfedilmeye çok elverişli.

"Çocukluğumdan beri pencere kenarındaki koltuklar beni büyüler. Yanımdan geçen büyük şehirleri gördüğümde nefesim kesilirdi," diyor Babar.

"Buradan farklı insanları, ilginç insanları, farklı hikayeleri görebiliyordum. Film izlemek gibiydi."

Babar'ın çektiği fotoğraflar arasında Batı Himalayalar'daki Kangra Vadisi'nden geçen bir trenin tepesinden görünen dağlar ve Jammu ve Keşmir'deki küçük bir kasaba olan Katra'nın manzarası yer alıyor.

Ancak bu muhteşem manzaraları daha kişisel, samimi insan ve yolcu fotoğraflarıyla tamamlıyor.

Babar, "Genellikle, küçük bir bağlamı ya da arka planı olan her yüz bir hikâyedir," diyor. "Ben de Hindistan'ın dört bir yanından hikâyeler anlatmak istiyorum."

Ayrıca pencere kenarından dışarı bakan insanları da fotoğraflıyor ve onların meraklı ifadelerini yakalıyor.

Bir tren vagonunun içinde zengin yemeklerin tadını çıkaran aileleri ve çatıda oturan yolcuları fotoğraflıyor.

Tüm fotoğraflarına Babar tarafından yazılmış ayrıntılı alt yazılar eşlik ediyor - bazen fotoğrafın arkasındaki hikayeyi anlatıyor, bazen de sadece belirli bir ruh halini çağrıştırıyor.

Babar, "Tek ihtiyacım olan bir fotoğrafın bir hikaye anlatması, zihninizde bir gerçeklik yaratması, bir çatışmayı, bir ikilemi, bir duyguyu, yankı uyandıran herhangi bir şeyi ifade etmesi" diyor.

Küresel topluluk

The Window Seat Project'in Instagram'da 27.000'den fazla takipçisi var ve Babar fotoğraf gönderen katılımcıları da koordine ediyor.

"İnsanlar "#windowseatproject" hashtag'ini kullanıyor ve fotoğraflar bu şekilde dikkatimi çekiyor," diye açıklıyor. "Doğru olanları seçmek için günde 100'e yakın fotoğrafı tarıyorum."

Babar hesapta yer alması için en beğendiklerini seçiyor - ancak bunun fotoğraf standardından ziyade fotoğrafın arkasındaki duyguyla ilgili olduğunu söylüyor.

"Doğru fotoğraf en iyi görünen değil, tren yolculuğunun doğru duygusunu yakalayan fotoğraftır" diyor.

Babar, 1898 yılında inşa edilen dar hatlı bir demiryolu olan Shimla Kalka Ekspresi de dahil olmak üzere ikonik Hint demiryollarını fotoğrafladı. Babar fotoğrafa eşlik eden yaz ısında "Otlar ve yosunlar kırışıklıklarını örtüyor," diyor. "100 yıl ve hala görev başında."

Ama aynı zamanda memleketi Mumbai'deki banliyö yolculuklarını da fotoğraflıyor.

Babar Hindistan'ın raylı sistemine büyük hayranlık duyuyor. "İngilizler burada demiryollarını çok uzun zaman önce inşa ettiler, ancak böylesine büyüyen dev bir ağı yönetmek eminim çok daha korkutucu bir görevdir" diyor.

Seyahat ilhamı

Hesabın saygınlığı ve takipçileri giderek artıyor ve Babar da hesabın başarısından ve duygusal etkisinden heyecan duyuyor.

"Fotoğraflar sosyal medya aracılığıyla çeşitli insanların ve yerlerin tuhaflıklarını, kültürlerini ve kişiliklerini aktarabiliyorsa, hesap tam olarak amaçladığı şeyi başarmış demektir" diyor.

Ayrıca pencere kenarı görüşlerini Hindistan'ın ötesine genişletmeyi düşünüyor:

"Gelecekte kesinlikle uluslararası bir boyuta geçmek ve daha önce hiç deneyimlemediğim daha fazla sahneyi keşfetmek istiyorum" diyor. "Tren yolculuğu duygusunun küresel bir duygu olduğuna eminim."

Ancak fotoğrafçının asıl hedefi çevrimdışı - yeni gezginlere tren raylarına çıkıp keşfetmeleri için ilham vermek istiyor.

"Son olarak, insanlara Instagram'ı bırakıp gerçekten seyahat etmeleri için ilham verebilirsem, bu gerçek bir başarı olur" diyor. "Bu komik bir paradoks."

Burada resmedilmiştir: Bir tren istasyonundaki yolcular.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com