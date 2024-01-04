Hindistan tüm zamanların en kısa sürede tamamlanan Test maçında Güney Afrika'yı yenerek tarihi bir zafer kazandı

Perşembe günü Hindistan, Güney Afrika'yı yedi kale ile mağlup ederek kriketin bu formatını hızlandırdı - ve daha sonra bazıları - şimdiye kadarki en kısa sürede tamamlanan Test maçında, zafer elde etmek için iki günden daha az bir süreye ihtiyaç duydu.

Maç, Test kriketi tarihinde atılan atış sayısı bakımından en kısa sürede sonuçlanan maç oldu.

Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Newlands Kriket Sahasında oynanan maçta dört vuruş boyunca sadece 107 atış yapıldı.

Çarşamba günü oynanan olağanüstü ilk günde 23 kale düştü ve Güney Afrika Hindistan'ı 153 sayı ile devirmeden önce sadece 55 sayı ile mağlup oldu. Hindistan olağanüstü bir çöküşle son altı kalesini koşu yapamadan kaybetti.

Güney Afrika daha sonra ikinci vuruşlarına başlamak için sahaya döndü ve açılış gününü 62-3 ile tamamladı.

Perşembe günkü ikinci gün, Proteas'tan Aiden Markram'ın düşen kaleleri durdurmak için gösterdiği cesur çabaya rağmen aynı şeylerin daha fazlası yaşandı. Markram sadece 103 topla 106 sayı atarken takımın bir sonraki en yüksek skoru sadece 12 koşu oldu.

Güney Afrika sonunda 176'ya düştü ve Hindistan'a maçı kazanmak için 79 koşuluk mütevazı bir hedef bıraktı. Turne tarafı hedefi sadece 12 atışta kovaladı ve 80-3 ile bitirerek seriyi 1-1'e getirdi.

ESPNCricinfo istatistiklerine göre bu Test maçı, 1932 yılında Avustralya ile Güney Afrika arasında oynanan ve tüm zamanların en kısa süren Test maçı olma özelliğini kaybetti.

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Kaynak: edition.cnn.com