Hile skandalıyla sarsılan balıkçılık turnuvasının galibi, hile yaptığı iddia edilen kişilerin 'en yüksek' cezayı almasını umuyor

"Umarım yaptıklarından dolayı onlara ellerinden geleni yaparlar," diyen Steve Hendricks, iki hilecinin diskalifiye edilmesinin ardından takım arkadaşıyla birlikte Yılın Takımı ödülünü kazandı.

Hendricks, yarışmaların birçok balıkçı için ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Hendricks Salı günü CNN'e verdiği bir röportajda "Bu onların yapmayı sevdikleri şey" dedi. "Orada harika bir iş çıkarmaya çalışıyorlar ve birkaç kişinin gelip tüm bunları sizin için mahvetmesi çok talihsiz bir durum. Bu yüzden umarım en yüksek miktarı alırlar."

Yaklaşık 29.000 dolarlık ödülü kazanacak olan balıkçılar, balıklarının kurşun ağırlıklar ve balık filetolarıyla doldurulduğunun ortaya çıkmasının ardından Erie Gölü Walleye Trail turnuvasından diskalifiye edildi - bu an sosyal medyada paylaşılan birkaç viral videoda belgelendi.

Hendricks Salı günü CNN'e verdiği demeçte, "Yaklaşık dört kilo ağırlığında olması gereken bir balığı aldılar ve tartıya koydular ve sekiz kilo çıktı," dedi. "Sonra kalan beş kiloyu da tartıya koydular ve 35 çıktı."

Sözcü Stephanie O'Grady CNN'e yaptığı açıklamada, Ohio Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın Cuma günü olayla ilgili kanıtları topladığını ve Cuyahoga İlçe Savcılığı için bir rapor hazırladığını söyledi.

O'Grady CNN'e gönderdiği e-postada "Bu açık bir soruşturma olduğu için şu anda başka bir yorumumuz yok" dedi.

Turnuvanın direktörü Jason Fischer Pazartesi gecesi Facebook'ta yaptığı açıklamada turnuva yetkililerinin olayla ilgili tüm bilgileri yetkililere teslim ettiğini ve Ohio Doğal Kaynaklar Bölümü'ne kayıtlar ve bir ifade sunduğunu doğruladı.

Fischer daha önce CNN'e verdiği demeçte Cleveland'daki şampiyona tartımında bir takımın balığının beklediğinden neredeyse iki kat daha ağır çıkması üzerine hemen şüphelendiğini söylemişti.

Kovadaki balıkların her birinin yaklaşık 4 pound ağırlığında olması gerektiğini, ancak toplam ağırlığın her birinin en az 7 pound olması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

"Bunun mümkün olmadığını düşündüm," dedi. "Kalabalığın da 'mümkün değil, mümkün değil' diye homurdandığını duyabiliyordum."

"Balığı fiziksel olarak hissettim, balığın içindeki sert cisimleri hissedebiliyordum" dedi. Viral videolarda, etrafı yarışmacılarla çevrili Fischer'ın balığı bıçakla kesip açtığı ve içinden kurşun bir top olduğunu söylediği şeyi çıkardığı görülüyor. Fischer'ın CNN ile paylaştığı bir videoda, hile yaptığı iddia edilen iki kişilik ekibin bir üyesi olan Jacob Runyan, sessizce izliyor.

Fischer CNN'e Runyan ve takım arkadaşı Chase Cominsky'nin 28.760 dolarlık ödülü kazanacaklarını söyledi. Fischer'ın ev sahipliği yaptığı her turnuvanın para ödülü, her bir balıkçının yarışmak için ödediği giriş ücretinden geliyor.

Ne Runyan ne de Cominsky CNN'in yorum talebine yanıt vermedi.

Hendricks Salı günü "Herkes çılgına dönmüştü," dedi. "Böyle bir şeyin yaşanmış olması çok üzücü."

Hendricks, yıl boyunca yaklaşık sekiz turnuvaya ev sahipliği yapan Fischer'in rekabeti "yasal" tutmak için çalışarak "harika bir iş" çıkardığını söyledi. Ancak skandalın "göz açıcı" olduğunu belirten Hendricks, gelecekte yarışmalarda adil bir oyun sağlamak için X-ışınlarının kullanılması ya da ilk beş teknedeki balıkların kesilerek açılması gerekebileceği tahmininde bulundu.

"Bu nadir görülen bir şey," diye ekleyerek yarışan grubun "%99,9'unun" hile yapmadığını söyledi. "Dışarıda sevdikleri işi yapan harika bir grup var ve bununla uğraşmak zorunda kalmamız sadece utanç verici."

Fischer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, turnuvanın skandaldan ders çıkaracağını ve "turnuva balıkçılığında tüm devrelerin bütünlüğünü koruyan bazı değişiklikler yapacağını" söyledi.

"Bunu düzelteceğiz. Tartımlarda ve tekne kontrollerinde yeni kurallar uygulayarak başlayacağız" dedi. "Bu sezon dışında çok çalışacağız ve serimizde hangi önlemleri görmek istediğinizi hepinizden öğreneceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com