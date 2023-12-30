Hideki Matsuyama yasadışı sopa işaretlemeleri nedeniyle ilk PGA Tour diskalifiyesini aldı

2021'de Masters'ı kazanan Japon golfçü, Ohio'daki Muirfield Village Golf'te düzenlenen PGA Tour etkinliğinin 10. vuruşunda, 3'lü ağacının yüzüne sürdüğü beyaz, boya benzeri bir maddenin ekipman kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından turnuvadan ihraç edildi.

Dünyada 12. sırada yer alan Matsuyama ilk kez bir PGA Tour etkinliğinden diskalifiye edilirken, 2014 yılında sekiz PGA Tour galibiyetinden ilkini elde ettiği turnuvada diskalifiye edilmiş oldu.

Başhakem ve PGA Tour Senior Turnuva Direktörü Steve Rintoul, yetkililerin Matsuyama'nın ilk başlama vuruşundan sonra olası bir "uygunsuz" sopadan haberdar olduklarını ve 30 yaşındaki oyuncuyla konuşarak bu sopayı kullandığını teyit ettiklerini söyledi.

PGA Tour web sitesine göre, beşinci fairway'de Matsuyama ile şahsen konuşan Rintoul, "Bu konuda çok dürüst ve açık sözlüydü" dedi.

Rintoul, işaretlerin Japon golfçülerin ekibinden biri tarafından hizalamaya yardımcı olmak için uygulandığını söyledi. Hakem, hizalamaya yardımcı olmak için küçük kalem işaretleri eklemek kural ihlali olmasa da, bunun "topun performansını gereksiz yere etkilediği" düşünüldüğünde kural ihlali olduğunu açıkladı.

Rintoul NBC Sports'a verdiği demeçte, "Evde kullandığımız beyazlatıcı maddeye çok benzeyen bu maddeyle yapılan şey, sadece oluklarda değil, yüz boyunca çok kalın bir kodlamaydı" dedi.

"Şimdi, yüzüne sopayı uygunsuz hale getiren bir madde uyguladı... bir oyuncu uygunsuz bir sopa kullanırsa diskalifiye edilir."

İlk dokuz delikte 39 üzerinden 3 vuruş yapan Matsuyama, 10. vuruşta diskalifiye edildiği konusunda bilgilendirildi.

Rintoul, "Bunu beklediğini söylemeyeceğim, ancak bilinmiyor olsaydı olacağı kadar büyük bir sürpriz değildi" dedi.

Matsuyama, Ocak ayında Hawaii'deki Sony Open'da kazandığı zaferin ardından 2022'deki ikinci PGA Tour galibiyetini kovalıyordu.

DeChambeau yeniden iş başında

Perşembe günkü müsabakaların ardından altı golfçü 5-under 67 ile liderlik koltuğunda oturuyor ki bu, Memorial Turnuvası'nda bir açılış turunun ardından elde edilen en yüksek sayı.

Amerikalı üçlü Luke List, Davis Riley ve Cameron Young, Kanadalı Mackenzie Hughes, Avustralyalı Dünya 3 numarası Cameron Smith ve Güney Koreli Lee Kyoung-Hoon ile aynı seviyede yer alıyor.

Bryson DeChambeau, Nisan ayındaki Masters'tan bu yana oynadığı ilk golf turunda 4 üzeri 76 vuruş yaptı ve büyük turnuvanın ardından bileğinden ameliyat olması gerekmişti.

Şubat ayında Saudi International'da masa tenisi oynarken mermer zeminde kayarak elini sakatlayan 28 yaşındaki oyuncu, ameliyat nedeniyle Mayıs ayındaki PGA Championship'i kaçırdı.

2020'de ABD Açık şampiyonu olan ve PGA Tour'da sekiz kez kazanan DeChambeau, sert bir öz değerlendirmeye rağmen sahaya döndüğü için mutluydu.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Berbat oynamama rağmen golften tekrar keyif alabildim," dedi. "Üzerinde çalışmam gereken çok şey olduğunu biliyorum. Sadece sahaya çıkıp bu oyunun bana verdiklerinden keyif almaya başladım.

"Golf açısından bakıldığında, her dakikasından nefret ettim. Ancak duygusal açıdan, nihayet tekrar rekabetçi bir ortama dönmek güzeldi."

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Kaynak: edition.cnn.com