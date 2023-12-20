Hideki Matsuyama: 2021 Masters şampiyonunun vurduğu top seyircinin tişörtüne geldi

Jersey City, New Jersey'deki Liberty National Golf Club'da PGA Tour tarafından yakalanan bir mikrofona konuşan seyirci, "Bacaklarımın arasından geçti, dizime çarptı ve bir şekilde gömleğimin içine yuvarlandı" dedi.

2021 Masters şampiyonu Matsuyama topu imzaladıktan sonra seyirciye verdi, ancak Japon golfçü serbest düşüş yaptıktan sonra çukuru batırdı.

Son ABD Açık şampiyonu olan dünya 1 numarası Jon Rahm, Cuma günkü ikinci turda dört-under par 67 attıktan sonra bir vuruş farkla liderlik tablosunun zirvesinde yer alıyor.

26 yaşındaki Rahm, PGA Tour web sitesine verdiği demeçte "İster inanın ister inanmayın, bugün kendi payıma düşen kötü vuruşları yaptım" dedi. "Dün [Perşembe] olduğu gibi, birkaç iyi atışımı kurtarabildim ... Hafta sonuna girerken, kesinlikle bu hatalardan birkaçını temizlemem gerekecek."

Fırtına Henri

Northern Trust, PGA Tour'un ilk FedEx Cup playoff etkinliği.

FedEx Cup'ta oyuncular sezon boyunca sıralama puanları kazanmakta ve en iyi 125 oyuncu ilk playoff'a katılmaktadır.

Eylül ayında Atlanta'da düzenlenecek olan ve FedExCup Şampiyonunun 15 milyon dolar kazanacağı Tour Championship'te yarışacak son 70 oyuncu ile saha daraltılır.

Northern Trust turnuvasının Pazar günkü final turu Henri Fırtınası nedeniyle Pazartesi gününe ertelenebilir.

Jordan Spieth ikinci turda yedinci vuruşunu izliyor. Spieth'in turunda iki kartal vardı.

PGA TOUR Cuma günü web sitesinde yaptığı açıklamada "Tropik Henri Fırtınasını ve The Northern Trust üzerindeki potansiyel etkilerini yakından izliyoruz" dedi.

"Yarın [Cumartesi] gün boyunca Henri'nin izleyeceği yolu değerlendireceğiz ve Cumartesi öğleden sonra geç saatlere kadar final turu için plan ve program yayınlamayı umuyoruz.

"Henri'nin şu anda Pazartesi günü için tahminler üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmiyor. Fırtınanın tahmin edilen seyrine bağlı olarak, final turunun Pazartesi gününe yeniden planlanması mümkündür" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com