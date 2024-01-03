Hiçbir yere varmayan bir sınır anlaşması mı? Temsilciler Meclisi GOP göçmenlik konusunda Senato uzlaşısını reddetmeye hazır

Üç senatör, Biden yönetimiyle karmaşık bir göçmenlik anlaşması yapmak için haftalarca uğraştı - hepsi de güney sınırındaki göçmen akınını azaltmak ve Ukrayna ve İsrail'e yardım için geçişi kolaylaştırmak amacıyla.

Ancak giderek artan sayıda Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçisi açık bir uyarıda bulunuyor: Senato'da varılacak bir uzlaşmanın kendi meclislerinden geçme şansı neredeyse hiç yok.

Bu uyarı, özellikle Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray ve her iki meclisin kontrolü için yürüttükleri kampanyaların merkezine oturttukları göçmenlik gibi sıcak bir konuda, dar bir şekilde bölünmüş bir Kongre'nin bir araya gelme ihtimalinin ne kadar kötü olduğunun altını çiziyor.

CNN'e mülakat veren çok sayıda Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçisi, Senato Demokratları ve Beyaz Saray bu plana şiddetle karşı çıksa ve bu planın işe yaramayacağını söylese de, yalnızca geçen yıl meclislerinden geçen ve HR 2 olarak bilinen sert göçmenlik tasarısına benzeyen bir sınır anlaşmasını kabul edeceklerini söyledi.

Bazı Cumhuriyetçiler ise daha da açık sözlü davranarak, Kasım ayı öncesinde Başkan Joe Biden'ın konumunu güçlendirecek herhangi bir anlaşmanın reddedilmesi gerektiğini öne sürdü.

Teksaslı Cumhuriyetçi Troy Nehls CNN'e verdiği demeçte, "Size şunu söyleyeyim, şu anda bir Demokrat'a yardım etmek ve Joe Biden'ın onay oranına yardımcı olmak için çok fazla şey yapmaya istekli değilim" dedi. "Demokratların bu adamın kasvetli onay oranlarını iyileştirmeye çalışmalarına yardım etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım. Neden yapayım ki? Chuck Schumer'ın masasında Temmuz ayından beri HR 2 var. Ve onunla hiçbir şey yapmadı."

Diğerleri ise Senato'dan çıkacak herhangi bir tasarının GOP liderliğindeki Temsilciler Meclisi tarafından değiştirilmesi gerekeceğini, yani böyle bir planın daha da sağa kayacağını ve Demokratların desteğini kazanmak için hassas dengeyi bozabileceğini söyledi.

Teksas bölgesi sınırı kapsayan GOP Temsilcisi Tony Gonzales, "Biz kendi tasarımız HR 2'yi geçirmişken Meclis'in Senato versiyonunu otomatik olarak kabul edeceğini düşünemiyorum" dedi.

Diğer GOP milletvekilleri de Demokratlar ve Beyaz Saray'ın, herhangi bir yasanın gerçekten yasalaşması için Temsilciler Meclisi'nin de katılımı gerekecekken, bir sınır anlaşmasını yalnızca Senato Cumhuriyetçileriyle müzakere etmesinin bir hata olduğunu iddia ediyor.

"Meclis'in de sürece katkıda bulunması gerekecek. Bir anlaşmaya varmadan önce Temsilciler Meclisi'ni sürece dahil etmek daha mantıklı," diyor aşırı sağcı Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu üyesi Virginia'dan Temsilci Ben Cline.

Cline, "HR 2 doğrultusunda politika reformlarına ihtiyacımız var," dedi. "Bu benim ve pek çok meslektaşım için oldukça önemli bir hedef."

Senato bir anlaşma sağlayabilirse, dikkatler HR 2'nin Senato'dan geçmesi çağrısında bulunan ve Ukrayna'ya daha fazla yardıma yeşil ışık yakmadan önce zorlu yeni sınır önlemlerinin onaylanması gerektiğini söyleyen Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a kayacak.

Johnson bu tutumundan saparsa, sağ kanadından ciddi bir tepkiyle karşılaşması kaçınılmaz. Ancak Senato'da varılacak herhangi bir uzlaşmayı daha da sağa kaydırmaya çalışırsa, yasa çıkarma şansını ortadan kaldırabilir ve bu süreçte Ukrayna ve İsrail yardımlarının geleceğini tehdit edebilir.

Eski Temsilci Kevin McCarthy'nin başkanlık koltuğundan indirilmesine öncülük eden Florida Cumhuriyetçisi Matt Gaetz, "Başkan Johnson'ın bugüne kadar 'HR2 ya da fiyasko' duruşunu korumasından memnunum" dedi.

Gaetz, muhafazakarların Senato'dan çıkacak sonuca fazla itibar etmeyeceklerini de söyledi.

2013'teki son iki partili göçmenlik tasarısını hazırlayan iki partili senatör grubuna atıfta bulunan Gaetz, "Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakârların 'sekiz kişilik çete'nin kalıntıları tarafından geliştirilen çalışma ürününe fazla umut bağlamaları pek olası değil" dedi.

Ancak 2013'ten farklı olarak, Senato'da görüşülmekte olan mevcut anlaşma milyonlarca belgesiz göçmen için vatandaşlığa giden bir yol sunmadığı gibi kapsamlı da sayılmıyor. Bunun yerine Senato'daki görüşmeler Cumhuriyetçiler tarafından dayatılan göç kısıtlamalarına, yani iltica yasalarına, şartlı tahliye politikalarındaki değişikliklere ve yönetimin göçmenleri sınır dışı etmek ya da göç arttığında sınırı kapatmak için kullanabileceği yetkilere odaklanmış durumda.

Ancak 2013 yılında Demokratların liderliğindeki Senato kapsamlı göç tasarısını 68 oyla kabul etmiş, ancak GOP liderliğindeki Meclis tarafından görmezden gelinmişti.

Şimdi Oklahoma'dan Cumhuriyetçi James Lankford, Connecticut'tan Demokrat Chris Murphy ve Arizona'dan bağımsız Kyrsten Sinema tarafından müzakere edilen herhangi bir Senato anlaşmasının HR 2'nin gerisinde kalması kaçınılmaz.

Ayrıca senatörler, şu anda Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri tarafından göçmen krizi nedeniyle ağır suçlar ve kabahatlerle itham edilmek istenen İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile birlikte çalışıyorlar.

Mayorkas'ın görüşmelerdeki rolü - DHS'nin teknik yardım sağlamak olduğunu söylediği - Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri arasında şimdiden derin bir şüphe yarattı.

Tennessee Cumhuriyetçilerinden Temsilci Tim Burchett, "Sınırın güvenliğini sağlamaya yönelik temiz bir yasa tasarısı olmalı, kaçakların ülkeye girişini kolaylaştırmaya yönelik değil" dedi. "Son üç yılda gelen 8 milyon kişiyle ne yapacağımıza dair bir plana ihtiyacımız var."

Temsilciler Meclisi'nin Mayıs ayında kabul ettiği göçmenlik tasarısı, İç Güvenlik Bakanlığı'nın sınır duvarının inşasını yenilemesini gerektiriyor. Tasarı ayrıca ABD'de vize süresini aşan göçmenlere yönelik cezaları artırıyor, iltica hakkına sahip olanların çıtasını yükseltiyor ve DHS'ye sınırdaki göçmenleri geri çevirme konusunda çok daha fazla yetki veriyor.

Çarşamba günü gazetecilere konuşan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Johnson'ı HR 2'ye bağlı kalmaması ve bunun yerine iki partili uzlaşı araması konusunda uyardı.

Schumer, "Temsilciler Meclisi tek çözüm olarak HR 2'ye bağlı kalırsa... bir anlaşma yapamayız" dedi.

Ancak New York'lu Demokrat sözlerine şunları da ekledi: "Bence Senato iki partili bir şekilde bir şeyler yaparsa, bu durum Temsilciler Meclisi üzerinde de bir şeyler yapması ve sadece bu aşırı sağcı insanların kalkıp 30'unun tüm ülkenin nasıl çalışması gerektiğini dikte etmesine izin vermemesi için büyük bir baskı yaratacaktır. Çünkü onların inandıkları Cumhuriyetçi Parti ve ülkemiz için açıkça azınlıkta kalıyor."

Cumhuriyetçiler ise Schumer'in çok uzun süre beklediğini söylüyor.

Missouri Cumhuriyetçilerinden Temsilci Mark Alford, "Demokratların kontrolündeki Senato, seçim yılında bu krizi engellemek için bir şeyler yapmaları gerektiğini şimdi mi fark etmeye başladı?" diye sordu. "Sınırı güvence altına almaktan daha azını kabul etmeyeceğiz."

Aralarında Gaetz, Teksaslı Chip Roy ve Eric Burl'ün de bulunduğu sertlik yanlısı Cumhuriyetçilerin sayısının giderek artması da zorlukları arttırıyor. Aralarında Teksas'tan Chip Roy ve Missouri'den Eric Burlison'un da bulunduğu Cumhuriyetçilerin sınır güvenliği taleplerinin karşılanmaması halinde hükümeti kapatma çağrısında bulunması, hem sınır hem de hükümetin finansmanı konusunda iki partili bir anlaşmaya varmanın ne kadar zor olacağının habercisi.

Roy meslektaşlarına gönderdiği mektupta "Federal hükümet operasyonlarının finansmanını, Başkan'ın H.R.2'yi ya da işlevsel eşdeğerini imzalayarak yasalaştırması ve sınırımızdan (sıfıra yakın sonuç verdiği kanıtlanmış) akışı durdurması koşuluna bağlamalıyız" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com