Öne çıkan hikayeler

Hiçbir papaz daha hızlı olamaz: Kilise lideri 100. Indy 500'de takımın başında

Rev. Will Marotti 2015 yılında Marotti Racing'i kurdu

Takımının ilk yarışı Indianapolis 500'ün 100. koşusu olacak

Marotti, Indy 500'de bir yarış takımını yöneten ilk aktif bakan

Yarışın 100. turunda, inanılmaz bir şekilde yarışı kazanma şansına sahip.

Bu yılki Indy 500'ün en beklenmedik hikayelerinden birinde, 2015 yılında kurulan Marotti Racing'in sahibi olan Marotti'den daha "hızlı bir papaz" olmayacak. Indianapolis Motor Speedway tarihçisi Donald Davidson, Indy 500'de yarışacak bir takıma liderlik eden aktif bir papazın daha önce hiç olmadığını doğruladığından, Marotti'nin lakabı bariz nedenlerden dolayı takıldı.

Marotti CNN'e verdiği bir telefon röportajında, "Bu ilginç, benzersiz bir durum ama insanlar çok kabullenici ve çok nazik davrandılar," dedi. "Ve evet, yol boyunca 'İsa direksiyona geç' ve 'daha hızlı papaz' gibi birkaç şaka oldu ama harika bir deneyimdi."

Bilet alıp diğer taraftarlarla birlikte oturmak yerine Marotti yarışı zamanlama standında mühendisler ve takımla telsizle iletişim halinde olan stratejistlerle birlikte izleyecek ve her şeyi içine çekecek.

"Sadece öğrenmek için buradayım," diyor Marotti. "Hayatım boyunca hayranı oldum. Hayranı olduğum ve çok hevesli bir hayran olduğum için bu konuda çok şey biliyorum, ancak bu seviyede, bu ilk kez adım attığım bir şey, bu yüzden %100 bir öğrenciyim."

Ömür boyu süren yarış aşkı

Connecticut, Wallingford'daki mezhepsel olmayan New Life Kilisesi'nde kıdemli bir papaz olan Marotti, küçük bir çocukken babasıyla birlikte yerel bir pistte çeyrek cüce yarışlarını izlerken yarışlara aşık olduğunu söyledi. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce kendi yarış takımını kurmayı düşünmeye başlamış.

Bunun kolay olmayacağını ve pahalı olacağını biliyordu; Indy 500 için bir ay boyunca bir arabaya sahip olmanın yaklaşık 1 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Marotti, "Başladığımda önce Indianapolis'teki pisti ve IndyCar'ı aradım ve onlara ne yapmak istediğimi söyledim" dedi. "Dediler ki, 'Dinle, bu büyük bir hırs ama şunu anla. Senin gibi yılda bin kişi bizi arayıp bunu yapmak istediğini söylüyor ve hiçbir şey gerçekleşmiyor' dediler. Burada bulunması son derece zor bir şey yapıyorsunuz ama takımların hiçbiri bizi ciddiye almadı."

Bir papazın bir IndyCar takımına liderlik etmesi inanılmaz derecede uzak bir ihtimal gibi görünse de Marotti ısrarını sürdürdü ve orada bulunan tüm IndyCar takımlarını aradı.

Sonunda Sam Schmidt dinledi. Eski bir sürücü olan ve şu anda felçli olan Schmidt, Schmidt Peterson Motorsports'un sahibi. Schmidt'in danışmanlığı ve yatırımı finanse edecek sponsorların yardımıyla Marotti Racing işe koyuldu. Indy 500 Marotti Racing'in ilk yarışı olacak.

"Amacımız oldukça basitti," diyor Marotti. "Marotti Racing olan markamızı tanıtmak istedik. Indianapolis'te bir ayak izi oluşturmak ve gerçekten gelecek için inşa etmeye başlamak istedik. Bu hedeflere ulaştık ve şimdiden geleceğe bakıyoruz. Burada olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu olağanüstü bir fırsat."

Oriol Servia direksiyonda

Marotti Racing bu yılki yarışa bir araçla katılmak üzere SPM ile anlaştı. 77 numaralı Honda, 2000 yılından bu yana Indy otomobillerini çoğunlukla yarı zamanlı veya yedek olarak kullanan deneyimli sürücü Oriol Servia tarafından kullanılacak. Bu Servia'nın sekizinci Indy 500 yarışı olacak. Dreyer & Reinbold Racing adına 2012 yılında yarışı dördüncü sırada tamamlamıştı.

Marotti 41 yaşındaki sürücü için "O olağanüstü bir sürücü" dedi. "Bunun nedenini bilmiyorum ama hiçbir zaman uzun vadeli, iyi bir duruma gelemedi. Bu muhtemelen şimdiye kadar içinde bulunduğu en iyi durum olacak, en iyi takım, en iyi ekipman."

Pazar günü için 10. sırada kalifiye olan Servia, takım arkadaşlarından da biraz yardım alacak. SPM pilotu James Hinchcliffe - geçen yıl Indianapolis Motor Speedway'de neredeyse ölümcül bir kaza geçirdi - gıpta ile bakılan pole pozisyonunu kazandı, yani ilk o başlayacak. Mikhail Aleshin yedinci sırada başlayacak.

Hinchcliffe pole pozisyonunu kazandıktan sonra "Üç aracın da ilk onda olması, başka hiçbir takımın söyleyemeyeceği bir şey" dedi.

Birdenbire Marotti'nin Indy 500 rüyasının bir Hail Mary olmadığı ortaya çıktı. Pazar günü kazanmak için meşru bir şansı var.

Ve sadece çocukluk hayalini gerçekleştirme düşüncesi bile papazı duygulandırıyor.

"Basketbol sahasındasınızdır," dedi Marotti, sesi titreyerek, "Ve zihninizde son şutu atarsınız, son düdük çalar, topu bırakırsınız, sallarsınız ve şampiyonluğu kazanırsınız ve başardınız. İşte benim için de Indianapolis'te aynı duyguyu yaşıyorum; buraya gelip damalı bayrağın altından ilk sırada geçmeyi binlerce kez zihnimde canlandırdım.

"Eğer Pazar günü kazanırsak, benim için en zor şey kendimi toparlamaya çalışmak ve bir profesyonel gibi davranmak olacak."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com