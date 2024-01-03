'Hiç kimse güvende değil': Tahtakuruları Paris'i kasıp kavururken Fransa harekete geçme sözü verdi

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, kan emici böceklerin sayısındaki artışa karşı halkı "rahatlatmak ve korumak" amacıyla "daha fazla önlem almak" için bu hafta bir toplantı düzenleyeceğini söyledi.

Fransız ulaşım operatörleri, toplu taşıma araçlarında görüldüğü söylenen tahtakuruları konusunda "tetikte" olmaya devam ediyor ancak son günlerde herhangi bir görülme olmadığını söylüyorlar.

Paris metrosunun işletmecisi RATP, "bu konuda son derece dikkatli" olduğunu ancak son günlerde herhangi bir vaka görülmediğini söyledi.

Şirket Pazartesi günü CNN'e verdiği demeçte, "her görülenin dikkate alındığını ve bir tedaviye tabi tutulduğunu" belirterek, "son birkaç gündür ekipmanlarımızda kanıtlanmış bir tahtakurusu vakası kaydedilmedi" dedi.

RATP, geçen hafta Çarşamba günü bir ihbarda bulunulduğunu ancak yapılan değerlendirmenin ardından "trende tahtakurusu varlığının kaydedilmediğini" söyledi.

Eurostar da dahil olmak üzere ülkede çok sayıda tren işleten demiryolu şirketi SNCF CNN'e yaptığı açıklamada "haşere raporlarını çok ciddiye aldığını" ancak "bugüne kadar herhangi bir tahtakurusu varlığı ya da kanıtlanmış rapor gözlemlemediğini" söyledi.

Toplu taşıma araçlarında ve sinemalar gibi diğer yerlerde görülen tahtakurularının videolarının sosyal medyada yer almasının ardından Paris'teki yetkililer ve sendikalar hükümetin harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Cuma günü Fransız televizyon kanalı LCI'ye konuşan Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire bu fenomeni "yaygın" olarak nitelendirdi.

"Gerçekte hiç kimsenin güvende olmadığını anlamalısınız, tabii ki risk faktörleri var ama gerçekte tahtakurularını her yerde yakalayabilir ve eve getirebilirsiniz" dedi.

'Gelişmekte olan bir fenomen'

Üç yıl önce Fransız hükümeti, böcek sayılarının artması üzerine özel bir web sitesi ve bilgi hattı içeren bir tahtakurusu karşıtı kampanya başlattı.

Ancak Gregoire, bu plana rağmen "Paris'e her gün 3,6 milyon insan geliyor ve tahtakuruları şehrin dış mahallelerinde durmuyor" dedi.

Fransa'nın ulusal sağlık ve sıhhi kuruluşu Anses'ten bir uzman, sorunun "Fransa'da ve dünyanın hemen her yerinde ortaya çıkan bir fenomen" olduğunu söyledi.

Anses risk değerlendirme departmanından Johanna Fite CNN'e verdiği demeçte, "Bunun başlıca nedeni insanların hareketi, seyahat eden nüfus, insanların kısa süreli konaklama yerlerinde kalmaları ve bavullarında ya da valizlerinde tahtakurularını geri getirmeleri" dedi.

Fite, tahtakurularının böcek ilaçlarına karşı giderek daha dirençli olması nedeniyle sayılarında "artış" olduğunu da sözlerine ekledi.

Fite, "Giderek daha fazla dirençli tahtakurusu popülasyonu gözlemliyoruz, bu yüzden onlardan kurtulmak için mucize bir tedavi yok" dedi.

Bununla birlikte, Paris Belediye Başkan Yardımcısı konuyla ilgili "histeriye" karşı uyarıda bulunarak "tahtakuruları hakkında bilgi almak için belediyenin bilgi hizmetlerine başvuran Parislilerin sayısında artış" olduğunu belirtti.

"Yerleşim alanlarına müdahale eden profesyonel şirketler bize şu anda tahtakuruları için yapılan müdahalelerin oranının normale kıyasla atipik olduğunu ve hızla arttığını söylüyorlar" dedi.

Haber, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken geldi, ancak yetkililer endişeli olmadıklarını söylüyor.

Gregoire, "Olimpiyat Oyunlarına yönelik bir tehdit yok," dedi.

"Tahtakuruları daha önce de vardı ve bundan sonra da var olacaklar" diyen Gregoire, oyunların herkesin bu konuda birlikte çalışması için bir "fırsat" olduğunu söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com