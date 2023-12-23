Hero Indian Open: Dünyanın en zorlu çukurlarından birine ev sahipliği yapıyor

Ancak bunların hiçbiri geçen yıl Tur'da istatistiksel olarak en zor deliğe sahip olduğunu iddia edemez.

Bu, Hero Indian Open'a ev sahipliği yapan DLF Golf and Country Club'daki 461 yardalık par four.

Ortalama 4,6 puanla, çukurun par değerinin 0,6 atış üzerinde oynandı. Bu deliği ve bu sahayı bu kadar çekici kılan sadece sayılar değil.

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DLF Club 1999 yılında Delhi'nin eteklerindeki yeni finans merkezi Gurgaon'da inşa edilmiştir.

Son yirmi yılda yükselen çağdaş iş parkları ve lüks daireleriyle şehir, Hindistan'ın modernleşmesini yansıtmaktadır.

Golf kulübü başlangıçta merhum büyük Arnold Palmer tarafından tasarlanan 18 delikli bir sahaya sahipti. Ancak Palmer ilerlemenin önünde duramaz.

Kulübün sahipleri, Hindistan'ın en büyük emlak geliştiricilerinden biri olan Delhi Land and Finance, tesislerini güncellemek ve modernize etmek istedi.

Bu amaçla 2012 yılında Palmer sahasının dokuz deliğini söktüler ve oyunun bir başka efsanesi Gary Player'ı 18 delikli, 7.654 yardalık bir Championship sahası tasarlaması için görevlendirdiler.

DLF İş Geliştirme Kıdemli İcra Direktörü Bay Aakash Ohri, "Yeni sahada geniş arazi formları, dalgalı fairway'ler ve yeşil alanlar, iki büyük göl ve benzersiz tarzda bunkering bulunuyor," diyor.

"Bu, bölgede var olanlara benzemiyor ve yeni bir golf deneyimi sunuyor. Şu anda 155 eğim derecesiyle en zor sahalardan biri olarak değerlendirilen gerçek bir şampiyona sahası."

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Geçtiğimiz yıl Hero Indian Open'a ev sahipliği yapmaya başlayan 14. delik, profesyoneller tarafından ilk kez kullanıldı.

Başlangıçta dar bir fairway'e 250 yardalık bir taşıma ile 550 yardalık bir dogleg par four olarak tasarlanan çukurun zorluğu nedeniyle Avrupa Turu, tee'yi sadece 461 yardalık bir ölçüye taşımak zorunda kaldı.

CNN Living Golf Mart ayında Hindistan golfü üzerine hazırladığı özel program için sahada çekim yaptığında, sunucu Shane O'Donoghue bu çukurda altı vuruş yapmayı başardı.

"Arka tee'den çok korkutucu bir sürüş deliği" diyor. "Tam bir canavar, sol tarafa doğru mükemmel bir vuruş gerektiriyor, biraz soluk ve yeşile saldırabileceğiniz çok dar bir alana inmeyi umuyor.

"Yükseltilmiş bir yeşilin ters çevrilmiş tabağı ve yumuşak bir şekilde inebilen yüksek bir yaklaşıma gerçekten prim veren kaçışlar göz önüne alındığında, yaklaşma da çok zordur.

"Riskli olan büyük bir başlama vuruşu gerektiriyor, ancak yüksek bir sopayla ikinci bir vuruşu garantilemenin tek yolu bu. Bu bir kart yıkıcı!"

Hero Indian Open, 8-11 Mart tarihleri arasında DLF Golf ve Country Club'da oynanacak. Kötü şöhretli 14. golf sahasında yüksek skorlar bekliyoruz.

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Kaynak: edition.cnn.com