Hermes, 'MetaBirkin' NFT'lere ilişkin ABD ticari marka davasını kazandı

NFT'ler olarak bilinen popüler dijital token'larla ilgili ilk fikri mülkiyet davalarından birinde jüri, sanatçı Mason Rothschild'in izinsiz "MetaBirkins "lerinin tüketicilerin kafasını karıştırma olasılığının yüksek olduğuna karar verdi.

ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, jürinin Hermes'e ticari marka ihlali, sulandırma ve siber marka ihlali nedeniyle 133.000 dolar tazminat verdiğini doğruladı.

Rothschild'in avukatı Rhett Millsaps sonucu "sanatçılar ve Birinci Değişiklik için korkunç bir gün" olarak nitelendirdi. Hermes temsilcileri yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Dava, ticari marka yasasının, genellikle dijital sanatın sahipliğini doğrulamak için kullanılan blok zinciri ağlarındaki benzersiz belirteçler olan NFT'lere nasıl uygulanacağını netleştirme potansiyeli nedeniyle yakından izlendi.

Hermes'in ödüllü deri Birkin el çantalarının her biri genellikle on binlerce dolara satılıyor. Bir mahkeme belgesine göre şirket, son on yılda 100 milyon dolardan fazla olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyar doların üzerinde Birkin sattı.

Modaevi geçtiğimiz yıl Rothschild'e, renkli kürklerle kaplı çantaları tasvir eden görüntülerle ilişkili 100 NFT olan MetaBirkins'i nedeniyle dava açtı.

Hermes davasında Rothschild'i "dijital spekülatör" ve NFT'leri de "çabuk zengin olma" planı olarak nitelendirdi. Rothschild'in NFT'leri Aralık 2021'de Miami'deki Art Basel sanat fuarında sunmaya başladığı ve bir sonraki ayın başlarına kadar 1 milyon doların üzerinde işlem gördüğü belirtildi.

Bir mahkeme dosyasında, lüks evin NFT'ler için Rothschild'in engellediği kendi planları olduğu belirtildi.

Yasal adı Sonny Estival olan Rothschild, eserlerin lüks mallar üzerine absürdist bir ifade olduğunu ve sanat için Birinci Değişiklik korumalarına dayanarak davadan muaf olduğunu savundu.

Üstteki resim başlığı: Sanatçının MetaBirkins'inden bir fotoğraf.

Kaynak: edition.cnn.com