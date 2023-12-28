'Herkes kötü adamdan nefret etmeyi sever' diyor Shooter McGavin 'Happy Gilmore'dan 25 yıl sonra

Adam Sandler'ın golfe yeteneği olduğunu keşfeden nevrotik hokey oyuncusu rolüyle golfü sinema dünyasının gündemine taşımasının üzerinden yirmi beş yıl geçtikten sonra, aralarında Rory McIlroy ve Jordan Spieth'in de bulunduğu yıldızlar 1996 yapımı komediye saygı duruşunda bulunuyor.

"Bu kadar tutacağını hemen biliyorduk desem yalan söylemiş olurum. Filmde Gilmore'un düşmanı Shooter McGavin'i canlandıran Christopher McDonald, CNN Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ya "Böyle bir şey olduğunda her zaman çılgınca bir şey oluyor" diyor.

Vermeye devam eden hediye

Film, açılış hafta sonunda ABD gişelerinde 2. sırada yer alarak ve 8,5 milyon dolar hasılat elde ederek orta derecede başarılı oldu.

Şimdi, nostalji olarak paketlenmiş yeniden gösterimlerin popülaritesi filme yönelik kuşaklar arası coşkuyu yeniden canlandırdı ki McDonald bunun iyi yazım ve zamansız komedinin bir kanıtı olduğunu söylüyor.

New York Magazine'e verdiği demeçte, "İlk çıktığında mütevazı bir hitti ama televizyona çıktığında sokakta yürüyemez hale geldim," diyor.

Haksız da değil. "Happy Gilmore "un renkli karakterleri yeni nesil golfçülerle yaşamaya devam ediyor.

Bu yılın başlarında Adam Sandler, parlak sarı saçları ve gençliğiyle Gilmore'un The Waterbury Open'da aktör Jared Van Snellenberg tarafından canlandırılan caddy'sine esrarengiz bir benzerlik gösteren Masters adayı Will Zalatoris'e iyi şanslar diledi.

Golf üreticisi Titleist tarafından yayınlanan bir videoda Zalatoris, lob kamasının üzerinde benzerinin damgalandığı film sahnesinden bir alıntı olduğunu gösterdi.

Benzer şekilde, profesyonel uzun vurucu ve eski genç hokey oyuncusu Jamie Sadlowski, saatte 95 mil gibi çarpıcı bir vuruş hızıyla 450 yarda vuruş yapabildiği için gerçek hayattaki "Happy Gilmore" olarak adlandırıldı.

Büyük Beyaz Köpekbalığı

En az Gilmore kadar ikonik olan Shooter McGavin, onun baş düşmanı haline gelen deneyimli bir golf kulübü profesyonelidir.

Gösterişli şöhret gösterisi ve ego odaklı hırsıyla tanınan McDonald, McGavin'i o dönemde en sevdiği golfçülerden biri olan Greg Norman'dan örnek aldığını söylüyor. CNN'e verdiği demeçte, "Norman da kendini bir tür belalı gibi taşıyan adamlardan biriydi" diyor.

Eski dünya 1 numarası, 1980'ler ve 1990'lardaki dinamik, büyük vuruş tarzı nedeniyle "Büyük Beyaz Köpekbalığı " lakabını almıştı. PGA Tour'da toplam 20 kez kazandı ve iki kez Open Şampiyonu oldu.

McGavin golf çalışmalarında Norman'dan çok daha az başarılı olsa da, her iki oyuncu da Avustralyalı golfçünün 31 kez elde ettiği ikinciliklerle tanınıyor.

'Herkes kötü adamdan nefret etmeyi sever'

McDonald'ı başlangıçta role çeken şey komedi kötü adamını oynama şansını yakalamak olmuş. "Tüm yaratıcılığınız ve sinapslarınız her an ateşleniyor ... çünkü cinayetten paçayı kurtarabiliyorsunuz" diyor.

Kötü adam olarak seçilmesine rağmen, McDonald'ın karakteri yıllar içinde büyük bir popülerlik kazandı.

Kısa süre önce yeni bir PGA video oyununu tanıtmak için rolünü yeniden canlandırdı ve Twitter'da 390.000'den fazla takipçisi olan bir çevrimiçi varlık yarattı. Shooter McGavin, kullanıcıların değişken bir ücret karşılığında ünlüleri kendileriyle doğrudan konuşmaları için çağırabildikleri Cameo adlı web sitesinde bile göründü.

McDonald, hayranlarının yüzünü güldürmenin pandemi sırasında özellikle ödüllendirici olduğunu söylüyor. "Eğer bir kişinin gününü değiştirebilirseniz, bir şey başarmışsınız demektir."

Gittiği her yerde film için coşku yaratmayı başarıyor, özellikle de hayranların McGavin'in silinmez silah kutlamasını yeniden yaratmasını istedikleri popüler spor etkinliklerinde dikkatleri üzerine topluyor.

"Karakteri bir tür ikonik hale getirdi ki bu harika bir şey" diyor. "Herkes kötü adamdan nefret etmeyi seviyor."

Ryder Kupası temalı bir devam filmi

McDonald bu role seçilmeden önce Ray Liotta'yla oynadığı bilim kurgu gerilim filmi "Unforgettable "ı henüz tamamlamıştı.

"O sırada çok küçük olan çocuklarımdan uzaktaydım ve eve dönmeye hazırdım" diyor. "Ama senaryoyu okuduktan sonra ikna olmasına gerek kalmadı" diyor ve ekliyor: "Bunu geri çevirmek aptallık olur."

McDonald ve Sandler rollerini beyazperdede yeniden canlandırmak için hayranları kadar istekli görünüyorlar. Her iki oyuncu da bu yılın başlarında filmin yıldönümünü kut lamak üzere sopalarının tozunu aldılar ve Twitter üzerinden kötü şöhretli rakip ikiliyi yeniden canlandırdılar.

Şubat ayında The Golf Channel'da yayınlanan "The Dan Patrick Show "a katılan ikiliye "Happy Gilmore "un devam filmi olasılığı soruldu. Sandler Patrick'e "Bu çok harika olurdu," dedi ve rol arkadaşı da başıyla onayladı.

İrlanda mirasını gururla onurlandıran McDonald, CNN'e Belfry'de Ryder Kupası temalı bir devam filmi yaratma olasılığını önerdi. "Gerçekten komik olurdu, umarım bunu yazarlar" diyor.

"Tom Cruise değilseniz, bir aktörün hayatında beş büyük rolü olur," diye ekliyor. "'Happy Gilmore' yüzünden en üstten bir tane indirdim, çünkü benim için çok önemli, ödüllendirici bir deneyim oldu."

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Kaynak: edition.cnn.com