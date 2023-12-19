'Herkes aynı gemide': Moda tasarlamak borçlanmaya değer mi?

Central Saint Martins'ten 2015 yılında mezun olan Türkiye doğumlu Findikoglu, 15-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen beş günlük programın en merakla beklenen isimlerinden biriydi.

Müşteri listesinde Rihanna ve Lady Gaga'dan Madonna ve Bella Hadid'e kadar birçok markanın ancak hayal edebileceği türden A-list yetenekler yer alıyor. Margot Robbie'nin Londra'daki "Barbie" VIP kırmızı halısında giydiği yakut kırmızısı ipek mini elbise ve Hari Nef'in filmin galasında giydiği elle yontulmuş bıçak elbise de dahil olmak üzere bu yazın en büyük ünlü görünümlerinden bazılarından da sorumlu. Kylie Jenner'ın da geçtiğimiz Eylül ayında Paris Moda Haftası'nda giymek için İlkbahar-Yaz 2023 görünümünü seçtiği ve 399 milyon Instagram takipçisine özel parçalarla poz verdiği biliniyor.

Dışarıdan bakıldığında, Fındıkoğlu başarmış gibi görünüyor. İşte 33 yaşındaki sanatçıyı gelecek vaat eden bir sanatçıdan Londra'nın boyalı yünlü ismi haline getirecek tüm bileşenler. Ancak eksik olan bir şey var: para.

"Gösteriyi yapmak için yeterli bütçem yoktu. Bu kadar basit," diyor Fındıkoğlu Londra Moda Haftası'nın ilk gününde Doğu Londra'daki stüdyosunun dışında CNN'e verdiği röportajda. "Mekan rezerve edilmek üzereydi. Sonra düşündüm ki, 'Bunu kendi paramla tekrar yapamam. Bunu kendime yapmayacağım."

Findikoglu, markanın bu yıl Şubat ayında gerçekleştirdiği Sonbahar-Kış 2023 podyum defilesinin maliyetini hala ödediğini söylüyor. Eğer İlkbahar-Yaz 2024 defilesi planlandığı gibi gerçekleşseydi, kendisine 110.000 ila 120.000 £ (136.000 $ - 148.000 $) arasında bir maliyeti olacaktı. "Tasarımcı arkadaşlarımla konuşuyorum ve herkes aynı durumda. Bir defile yapıyoruz, çok borçlanıyoruz ve sonra bir sonraki defileye kadar ödemeye devam ediyoruz."

Bu sezon, her ikisi de sırasıyla 2022 ve 2021 yıllarında prestijli LVMH Ödülünü kazanan 26 yaşındaki Steven Stokey-Daley (S.S Daley takma adıyla tasarım yapıyor) ve 30 yaşındaki Nensi Dojaka da dahil olmak üzere, sektörde tanınan genç yeteneklerden oluşan bir dalga resmi programdan çıkarıldı. Buna ek olarak, kariyerinde iki İngiliz Moda Ödülü almış olan 31 yaşındaki Amerikalı tasarımcı Michael Halpern, geçtiğimiz hafta markasının Londra Moda Haftası'na katılmayacağını açıklamakla kalmadı, aynı zamanda temelli olarak kapanmayı planladığını da duyurdu.

Markası için en iyisinin bu olduğuna inansa da, çekilmek Fındıkoğlu'nun hafife aldığı bir karar değildi. "Bir hafta boyunca çalışamadım" dedi. Günlerce "felç geçirdi", meslektaşlarının ve sektördeki kişilerin kendisini zayıf göreceği endişesine kapıldı. "Ama ben korkusuz bir kadını temsil ediyorum. Ve eğer dışarı çıkıp bu konuda konuşmayacaksam, o zaman kendime, markama ve savunduğum her şeye sadık değilim demektir."

Modanın holdingler tarafından ele geçirilmesi

Günümüzde bağımsız bir üst düzey moda markası yönetmenin gerçekleri kasvetli ve kendi kendini finanse eden tasarımcılar için rekabet çok çetin. Varlık yönetimi grubu Savigny Partners tarafından yayınlanan genel bir piyasa endeksi ölçümü olan Savigny Lüks Endeksi'ne göre, LVMH ve Kering gibi holdingler lüks moda piyasasını domine ediyor ve LVMH tek başına piyasanın %45,4'ünü oluşturuyor. Loewe, Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi, Givenchy ve Marc Jacobs gibi markaların tümü LVMH'ye aitken, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen ve Saint Laurent'in tümü ana şirket olarak Kering'i paylaşmaktadır.

Çok markalı sahiplik nüfuz anlamına geliyor. Kering veya LVMH'nin himayesi altındaki daha küçük markalar, Gucci ve Louis Vuitton gibi ev isimlerinin sunduğu kaldıraç gücünden faydalanır - bu da mağazalarda daha iyi perakende yerleşimleri için pazarlık yapmak için kullanılabilir. Ayrıca özel (ve büyük ölçekli) bir tedarikçi ağından da faydalanıyorlar. Ancak hepsinden önemlisi, bu şemsiye şirketler nakit akışıyla birlikte Fındıkoğlu gibi tasarımcılar için birincil yük olan büyük gelir akışlarına sahiptir.

Findikoglu, 2016'da piyasaya çıktığından beri bağımsız olarak finanse edilen markasının uzun süredir devlet yatırımlarının eksikliğiyle mücadele ettiğini söylüyor. "İngiliz olmadığım için herhangi bir şeye başvurmaktan hep korktum. Özellikle başlangıçta çok fazla kapı açılmadı."

13 Eylül'de, Londra Moda Haftası'nın başlamasından iki gün önce, Birleşik Krallık hükümeti, üç yaşından küçük markalara sahip genç tasarımcıları desteklemeyi amaçlayan İngiliz Moda Konseyi programı NEWGEN'e önümüzdeki iki yıl boyunca 2 milyon sterlin (2,5 milyon dolar) yatırım yapacağını açıkladı. Findikoglu'na göre bu yeterli değil. "Bence (NEWGEN) parayı almalı. Ama ben de genç bir tasarımcıyım ve yedi yıldır bu markayı tek başıma yürütmeye çalışıyorum," dedi. "Programdaki herkese (açık) olmalı."

'İnsanların benim dünyamı görmesini istiyorum'

Dilara Fındıkoğlu'nun sorusu, zor durumdaki pek çok bağımsız tasarımcı için aynı: Tükenmeden nasıl büyürsünüz? Halihazırda başarılı bir mayo serisi üretmiş olan Fındıkoğlu, daha giyilebilir bir ürün oluşturmak için couture'ü azaltmayı planlıyor. Bir motivasyon kaynağı da kendi ofis gardırobu. Yaz sonu sıcak dalgasında stüdyosunun dışında oturan Fındıkoğlu, vampirik puf kollu muhteşem bir fildişi biyes kesim saten elbise giyiyor. Bu elbise kendisine mi ait? "Hayır! Daha fazla hazır giyim yapmak istiyorum, çünkü işe geldiğimde kendi markamdan giyecek bir şey bulamıyorum. Stüdyoya bıçaklı elbisemle gelmeyeceğim, anlıyor musunuz?"

İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonunu tamamlarken (bu ayın sonunda Paris'te bir showroom'da sergilenecek), ticari açıdan daha uygulanabilir olmasını umduğu çok gizli işbirliklerinden baş döndürücü bir şekilde bahsediyor. Hedefi mi? Bütün bir yaşam tarzı markası. "Mobilya yapmak istiyorum, iç mekanlara gerçekten ilgi duyuyorum. Yastıklar yapmak istiyorum. Kendi (Dilara markalı) yatağımda uyumayı çok isterim. İnsanların benim dünyamı her küçük ayrıntısıyla görmesini istiyorum. Bu çarşaf, rimel ya da kırmızı ruj olsa bile."

Bazıları holding mülkiyeti fikrine karşı çıksa da Fındıkoğlu bağnaz değil. "Markamı bu noktaya tek başıma getirdim," diyor. "Ama gerçekten bir iş ortağına, bir yatırımcıya ya da beni bir sonraki seviyeye taşıyacak büyük bir şirkete ihtiyacım var."

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Kaynak: edition.cnn.com