Her şey adında gizli: 'Six' olarak bilinen Jeongeun Lee6, ABD Kadınlar Açık'ı -6 ile kazandı

Ancak ailesinin yaşadığı zorluklara rağmen Lee6 amatör ve nihayetinde profesyonel golf kariyerine devam etti ve LPGA'ya geçmeden önce LPGA of Korea Tour'da (KLPGA) oynadı.

Bunun karşılığını da fazlasıyla aldı. Kore Cumhuriyeti'nden gelen çaylak oyuncu Pazar günü Güney Carolina'daki Country Club of Charleston'da düzenlenen 74. ABD Kadınlar Açık'ı kazanarak hem ilk büyük şampiyonluğunu hem de kariyerindeki ilk LPGA zaferini elde etti.

Geçen hafta 23 yaşına basan Lee6 bu galibiyetle 1 milyon dolar para ödülü kazandı. Bu, LPGA'de bir kazanan için ikinci en büyük miktar; CME Group Tour Championship Kasım ayında kazanana 1,5 milyon dolar ödeyecek.

Ve soyadı bir yazım hatası değil. "Altı" demeyi tercih eden Lee6, KLPGA tarihinde Jeongeun Lee adındaki altıncı oyuncu olduğu için soyadının sonundaki sayıyı kullanıyor. Ancak Lee6, ailesinin bulunduğu Güney Kore'de kalmak yerine ABD'de LPGA'da oynamak için harekete geçmek istedi.

Lee6 bir tercüman aracılığıyla, "O zamanki aile durumuma bakarak golf oynamayı düşündüm çünkü ne olursa olsun aileme destek olmak istiyordum," dedi. "Üç yıl boyunca (KLPGA'da) başarılı olduktan sonra, bunu düşününce, bu bende daha fazla oynama isteği uyandırdı."

Güney Kore'deki hayran kulübünün adı "Lucky 6." Ve Lee6 Pazar günü 1-under 70 attıktan sonra 6-under par final skoruyla kazandığı için bu sayı Pazar günü belirgin bir şekilde öne çıktı.

"Lee6, "Çaylak bir oyuncu olduğum için turnuvayı bu kadar hızlı kazanmayı beklemiyordum. "Bu büyük şampiyona turnuvasını kazandığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum."

Parayla ne yapacağı sorulduğunda Lee6'nın yanıtı medya merkezinde gülüşmelere neden oldu.

Lee6, "Amacım, eğer turnuvayı kazanırsam ramen yiyebilmekti," dedi. "Hedefim buydu. Eğer ilk beşte bitirirsem ayakkabı alabilirim. Ama hem ayakkabı alıp hem de ramen yiyebilirim. Yani çifte kazanç."

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Kaynak: edition.cnn.com