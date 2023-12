Her iki rahminden de hamile olan kadın ikiz doğurdu

Birmingham Hastanesi'ndeki Alabama Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kelsey Hatcher toplam 20 saat süren doğumun ardından geçen hafta Salı ve Çarşamba günü nadir görülen ikizlerden oluşan üçüncü ve dördüncü çocuklarını dünyaya getirdi.

Açıklamada, Hatcher'ın 39. haftada indüklendiği ve doğum boyunca iki kat izleme ve iki kat çizelgeleme yapıldığı ve iki doğum hemşiresi görevlendirildiği belirtildi.

Roxi adı verilen A bebeği, 19 Aralık günü akşam saat 7:45'te vajinal yolla dünyaya geldi.

Hatcher'ın doğum uzmanı Dr. Shweta Patel haber bülteninde, "İlk bebek doğduğunda odadaki herkes sevinç çığlıkları atıyordu ama geriye bir bebek daha kalmıştı," dedi. "Kelsey aslında sol rahimde doğum sancısı çekerken aynı anda sağ rahimde doğum sonrası süreci yaşıyordu."

Patel, B Bebeği ile kasılmalar yaşarken Hatcher'ın A Bebeğini emzirmeye devam ettiğini belirtti.

Ve yaklaşık 10 saat sonra, Rebel adı verilen B Bebek, 20 Aralık günü sabah 6:10'da sezaryenle dünyaya geldi.

Hatcher, "Bu kadar uzun ve çılgın bir yolculuğun ardından kızlarımı ilk kez bir arada görmek dünyalara bedeldi," dedi.

Doktorlara göre, iki farklı doğum gününe sahip olmalarına ve hamilelik sırasında iki rahimde bulunmalarına rağmen kızlar teknik olarak ikiz.

UAB Anne-Fetal Tıbbı Bölümü profesörü ve Hatcher'ın hamileliğini yöneten doktorlardan Richard O. Davis, "Kızları çift yumurta ikizi olarak adlandırmanın güvenli olduğunu düşünüyorum," dedi.

"Günün sonunda, aynı anda bir karında iki bebek vardı. Sadece farklı daireleri vardı" diye ekledi Davis.

Vaka çalışmaları, bu tür bir hamilelik olasılığının - iki rahmi olan bir kadının aynı anda her birinde bir bebek taşıması - genel popülasyonda yaklaşık 2 milyarda 1 olduğunu tahmin ediyor, ancak bu kadar seyrek görülen bir şeyle kesin olarak bilmek imkansız.

"En çılgın hayallerimizde bile böyle bir hamilelik ve doğum planlayamazdık, ancak iki sağlıklı kız bebeğimizi bu dünyaya güvenli bir şekilde getirmek her zaman hedefimizdi ve UAB bunu başarmamıza yardımcı oldu," diyen Hatcher sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine de iki doğum günü geçirmeleri uygun görünüyor. Her ikisinin de kendi 'evleri' vardı ve şimdi her ikisinin de kendi benzersiz doğum hikayeleri var."

Şaşırtıcı bir keşif

Bu yılın başlarında CNN'e konuşan Hatcher, uterin didelphys adı verilen bir durum olan iki uterusla doğdu.

Hamileliğinin yaklaşık sekizinci haftasındaki ilk ultrason randevusunda işler beklenmedik bir hal aldı. Ultrason teknisyeni bebeği çabucak buldu ve Hatcher'a her şeyin mükemmel göründüğünü söyledi. Bebek sağlıklıydı.

Sonra Hatcher teknisyene anatomisinin biraz farklı olduğunu söylemeyi hatırladı.

"Yani eğer tarama yapıyorsanız ve belki bir anlık bir görüntü yakalarsanız, bunun rastgele bir şey olduğunu ya da bir sorun olduğunu düşünmeyin. Orada tamamen ayrı bir rahim var," dedi Hatcher.

Hatcher, ultrason teknisyeninin kendisine haber verdiği için teşekkür ettiğini ve her şeyin iyi göründüğünden emin olmak için ikinci rahme hızlıca bir göz atacağını söylediğini belirtti.

"Ultrason çubuğunu karnımın diğer tarafına doğru hareket ettirir ettirmez, 'Aman Tanrım! Bir tane daha var' dedim."

Hatcher'a başka bir bebek olduğunun söylenmesine bile gerek yoktu. Bunu kendisi de görebiliyordu.

"O gün görüştüğüm pratisyen hemşire çok şaşırdı. 'Bunun istatistiklerinin ne olduğundan bile emin değilim' dedi," diye hatırlıyor Hatcher.

Hatcher bir bakıma şanslı olduğunu söylüyor, çünkü rahim didelfizisi olan bazı kadınların sadece bir rahmi çalışıyor; diğeri hamileliği destekleyemiyor. Ancak tıbbi kayıtları, her iki rahminde de bebek taşıdığını, sadece daha önce hiç aynı anda taşımadığını gösteriyor.

Alışılmadık anatominin görsel bir farkı da vardı. Belirli pozisyonlarda sadece bir değil, iki bebek yumrusu olduğunu söyledi.

Akşamları koltuğuna uzandığında, "kızlar neredeyse birbirinden ayrılıyor ve iki ayrı rahmi canlı bir şekilde görebiliyorsunuz, çünkü karnımda bir tarafa ya da diğerine düştükleri büyük bir boşluk var."

Uzun, çok uzun ihtimaller

İhtimaller akıllara durgunluk veriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, geçen yıl ABD'de yaklaşık 3,6 milyon bebek doğdu, ancak bu doğumların sadece yaklaşık 114.000'i ikizdi.

Başka bir deyişle, CDC'ye göre her 200 canlı doğumda yaklaşık üç set ikiz doğmaktadır ve bu setlerden ikisinin çift yumurta ikizi olması muhtemeldir, yani iki ayrı döllenmiş yumurtadan gelmektedirler.

Hatcher'ın durumu da nadirdir: Yaklaşık 2.000 kadından 1'i uterin didelphys ile doğmaktadır.

Her iki rahminde de aynı anda hamile kalabilmesi için, her rahimde bir tane olmak üzere iki yumurtanın döllenmesi gerekiyordu.

Çoğu kadın gibi Hatcher'ın da yumurtaları depolayan ve serbest bırakan bezler olan iki yumurtalığı vardır. Yumurtalıkların her biri tek bir rahmi besler ve tipik olarak yumurtalıklar sırayla yumurta bırakır ve döllenme şansı için her döngüde bir tanesini rahme gönderir. Ancak bazen, bir yumurtalık her döngüde birden fazla yumurta bırakabilir, buna hiperovülasyon denir.

Hiperovülasyon kapsamlı bir şekilde araştırılmamıştır, ancak 2006 yılında 500 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, kadınların yaklaşık 5'te 1'inin hiperovülasyon yapabildiği bulunmuştur. Ancak bu kadınlar için bile, her döngüde gerçekleşmez. Olduğunda, bazen tek bir yumurtalık iki yumurta bırakabilir. Daha da seyrek olarak, her iki yumurtalık da aynı anda tek bir yumurta bırakır, Hatcher'ın durumunda olan da buydu.

Hatcher'ın Powerball ikramiyesi kazanma olasılığı yaklaşık yedi kat, hayatının bir döneminde yıldırım çarpma olasılığı ise yaklaşık 131.000 kat daha fazlaydı.

Kaynak: edition.cnn.com