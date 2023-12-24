Destinasyon ilhamı

Her gün Noel'in yaşandığı ada

Avustralya'nın Perth kentinin kuzeybatısından yaklaşık 3,5 saatlik bir uçak yolculuğuyla Hint Okyanusu'na ulaşılan 52 kilometrekarelik orman cenneti Christmas Adası'nda her gün Noel. Gelişen resifleri ve 250 endemik türü buraya "Avustralya'nın Galapagos'u" lakabını kazandırmıştır, ancak coğrafi olarak bu uzak mücevher Avustralya anakarasından çok Endonezya'ya yakındır.

Sadece 1.700 kadar sakini buraya ev diyecek kadar şanslı. Yerel halktan Sook Yee Lai CNN Travel'a şunları söylüyor: "Çok sayıda serbest dalış, şnorkelle yüzme, dalış, sörf, mağaracılık ve gizli plajlarda takılmak için ormanda yürüyüş yapıyoruz."

Topluluk küçük olmasına rağmen canlı ve çeşitlilik arz ediyor. Sakinlerin yaklaşık %22'si Çin kökenli, %17'si Avustralyalı, %16,1'i Malay, %12,5'i İngiliz ve %3,8'i Endonezyalı, yani her gün İngilizce, Mandarin, Malay, Kantonca, Min Nan Çincesi ve Tagalog gibi birçok dil duymak mümkün. Dünyanın bu çok özel köşesindeki yaşamı keşfetmek için buradan daha fazlasını okuyun.

Tatil seyahati

Noel arifesinden önceki gün ve tatil uçuşları Noel Baba'nın kızağındaki gibi havada vızır vızır ilerliyor - sadece ABD havayollarında günde yaklaşık 3 milyon yolcu. Kötü havakoşulları seyahatleri etkilemeye devam etse de, geçen yıl Southwest Havayolları'nda yaşanan ve Laponya'yı 11 kez dolduracak kadar yolcunun mahsur kalmasına neden olan çöküşün tekrarlanacağına dair henüz bir işaret yok. Bu hafta, havayolu şirketine 140 milyon dolarlık rekor bir ceza kazandırdı.

Bu hafta kruvaziyer yolcuları için de işler pek yolunda gitmedi. MSC Meraviglia, misafirlerini New York'tan güneşli Bahamalar'a götürmesi gerekirken, oldukça soğuk olan Kanada ve New England'a yönlendirildi. Yağmurlu bir Bahamalar gezisinin ardından Güney Carolina, Charleston'a dönen Carnival Sunshine yolcuları otoparkta hiç de hoş olmayan bir sürprizle karşılaştılar. Son olarak, bir başka yolcu gemisi Kuzey Denizi'nin sert koşullarında güç kaybetti.

Demiryolları da sıkıntılardan muaf değildi. Avrupa'nın yüksek hızlı tren hattı Eurostar'ı kullanan yolcular, Perşembe günü Eurotunnel personelinin son dakikada yaptığı grev nedeniyle yolculuklarının aksadığını gördüler.

Bazen hayat size limon verdiğinde, limonata seven yabancılardan oluşan bir çete kurar ve birlikte yolculuğa çıkarsınız. Yolda kalan 13 yabancıdan oluşan bir grup, uçuşları iptal edildikten sonra geçen Aralık ayında Orlando'dan Knoxville'e gitti. İşte şimdi ne yapıyorlar.

Sıcak oteller

Çin Seddi'ni ziyaret edenlerin çoğu Pekin'e en yakın bölümlerde kalarak, Instagram'a layık fotoğraflar çektirmek için diğer turistlerle itişip kakışmak üzere saatler süren kuyruklarda beklemektedir. En akıllıca yol, bir saat kuzeyde yer alan ve bir dizi modernist binanın ödüllü bir tasarım oteli oluşturduğu Çin Seddi'nin yanındaki Commune'a gitmektir. Hepsinden iyisi, duvar manzarasını tamamen kendinize çekebileceğiniz bir noktaya yürüyerek sadece 20 dakika uzaklıktadır.

Hindistan'da, pastel binalarıyla "pembe şehir" Jaipur'dan sadece yarım saat uzaklıkta, zengin bir butik otel ve tatil köyüne dönüştürülmüş eski bir kraliyet konutu bulunmaktadır. Villa Palladio'nun Wes Anderson-vari çarpıcı stili, Rajasthan'ın sakin bir köşesinde beklenmedik bir İtalya patlamasıdır.

Kendinizi bu otellerin güzel iç mekanlarından koparmaya dayanabilirseniz, yerel manzaralar da aynı derecede nefes kesici ve yürüyerek uzun bir keşfe değer. CNN'e ait bir ürün inceleme ve tavsiye rehberi olan CNN Underscored'daki ortaklarımız, uzmanlara göre 2023'ün en iyi 29 yürüyüş botunu seçti.

Adam ailesinin evini kış tema parkına dönüştürdü

Zlatko Salaj'ın çocukken hiç Noel ağacı olmamış. Bu yüzden şimdi her yıl Hırvat ailesinin evini yaklaşık 100.000 ziyaretçiyi çeken muhteşem bir ışık festivaline dönüştürüyor. Son 20 yılda gittikçe büyüyen festival, 2023'te 5 milyon ışık kullanarak tatil neşesini yayacak.

Eğer kaçırdıysanız

TSA görevlileri New York LaGuardia'da "normalde temiz" bir bebek bezinde 17 mermi buldu.

Güvenlikten geçerken kakayla mermi atıldığını duymuştuk ama bu çok saçma.

Bir adam uçak yolcularından 23.000 dolar nakit para çalmaklasuçlandı .

Kesinlikle 2023'ün en kötü davranışlı yolcuları için geç kalmış bir yarışmacı.

İki yabancı 1975 yılında Noel arifesinde uçuşları rötar yaptığında tanıştı.

İşte nasıl ömür boyu arkadaş oldukları.

KFC Japonya'da nasıl bir Noel geleneği haline geldi?

Noel arifesinde restoranlar normalden 10 kat daha yoğun olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com