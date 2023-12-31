'Her gün acı çekmeye istekli olmak': Marco Reus, Jürgen Klopp'un başarısının sırrını açıklıyor

Bu sezon, 'Luftschlösser bauen' birçok Liverpool taraftarında yankı uyandırabilecek bir fikir.

Ocak ayında Liverpool, Premier Lig'de Manchester City'nin 14 puan gerisindeydi; FA Cup'ın dördüncü turunda Shrewsbury Town'ı elemişti; Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan ile oynayacağı 16. tur karşılaşmasına hazırlanıyordu; ve Carabao Kupası yarı finalinin ilk ayağında Arsenal ile 0-0 berabere kalmıştı.

Dört kupayı da kazanmak, hayalini kurmaya bile değmeyecek bir hayal gibi görünüyordu.

Daha sonra Kırmızılar, şampiyonluk yarışında City ile aralarındaki farkı kapattı ve her kupa eleme turunu geçerek eşi benzeri görülmemiş bir dörtleme umutlarını matematiksel olarak hala canlı tuttu, ancak Premier Lig'de Tottenham Hotspur karşısında alınan son beraberlik şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe vurdu.

Liverpool'un Premier Lig'i kazanması için City'nin son iki maçında hata yapması gerekiyor. City'nin önceki iki maçını 5-0 ve 5-1 kazandığı düşünüldüğünde bu pek olası görünmüyor.

Bu olağanüstü sezonun temellerini atan menajer ise elbette, kısa süre önce Liverpool ile sözleşmesini uzatan Jürgen Klopp.

Alman teknik adam Liverpool'a gelmeden önce yedi sezon boyunca Borussia Dortmund'u yönetti ve kulübü 2011'de Bundesliga şampiyonluğuna, 2012'de de lig ve kupa ikinciliğine taşıdı. Klopp yönetimindeki Dortmund ayrıca bir Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

Dortmund'un kaptanı Marco Reus CNN Kıdemli Spor Analisti Darren Lewis'e "Jürgen özel bir insan" dedi. "Dortmund'a taşındığım ve onunla ilk konuşmamı yaptığım zamanı hatırlıyorum. Odaya girdiğinde havada bir şeyler oluyor."

"Karizmatik, çok enerjik ve sadece futbol değil, başka şeyler hakkında da özel olarak konuşulabilecek iyi bir adam."

Reus'un Klopp'la olan ilişkisi, o zamanlar Dortmund'un teknik direktörü olan Klopp'un kendisini altyapı oyuncusu olduğu kulübe geri dönmeye ikna ettiği 2012 yılına kadar uzanıyor.

Borussia Mönchengladbach'tan transferinin ardından Klopp yönetimindeki ilk sezonunda Reus, Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği ve rakibi Bayern Münih'e 2-1 kaybettiği 49 maçta 19 gol ve 16 asistlik bir performans sergiledi.

"O kesinlikle dünyanın en iyi antrenörlerinden biri çünkü aksi takdirde zirvede bu kadar uzun süre kalamazsınız" diyor Reus. "Umarım bu yıl bunu (dördüncülük) başarır ve ben de bunu ona çok görmem."

'Her gün getirdiği enerji'

Klopp 2008'de Dortmund'a geldiğinde kulüp son 20 yılın en kötü sezonunu geçirmiş ve Bundesliga'yı 13. sırada tamamlamıştı.

Akıllıca transferler yaparak - Robert Lewandowski ve Jakub Błaszczykowski gibi oyuncularla nispeten ucuza anlaşıldı - ve artık aşina olduğumuz 'gegenpress' taktiğini uygulayarak - takımın topu kaybettikten sonra hemen geri kazanmaya çalışması - Klopp üç yıl içinde şampiyonluk kazanan bir takım inşa etti.

Reus, "O gelmeden önce burada işler pek de güllük gülistanlık görünmüyordu ve o kulübü başka bir seviyeye taşıdı," diye hatırlıyor.

"Elbette bunun onunla ve o zamanki takımla da çok ilgisi vardı."

"Bunu kelimelere dökemezsiniz çünkü sadece tek bir kelime değil. Hala, diyebilirim ki, bu enerji, her gün acı çekme ve bundan maksimum düzeyde yararlanma isteği."

"Ve tabii ki son birkaç yıldır buradayken ve Liverpool'daki ilk yıllarında ona çok yardımcı olan pek çok deneyim yaşadı."

Benzer şekilde Liverpool'da da takımın şu anda sahip olduğu başarı hemen gerçekleşmedi.

Klopp'un öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması dört yıl, Premier Lig şampiyonluğunu kazanması ise bir yıl sürdü.

"Hem burada hem de Liverpool'da yıllardır harika bir iş çıkarıyor" diyor Reus. "Hem burada hem de Liverpool'da takımı nasıl kurduğu, kulübü nasıl inşa ettiği muazzam. Her gün getirdiği bu enerjiye sadece şapka çıkarılabilir."

Liverpool Cumartesi günü Wembley'de FA Cup finalinde Chelsea ile oynadıktan sonra 28 Mayıs'ta Paris'te Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak.

Şimdilik bu hayal - 'havada kaleler inşa etme' fikri - hala ulaşılabilir durumda.

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Kaynak: edition.cnn.com