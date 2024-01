"Hepsini kazanmak için bir şansımız var!": NBA süperstarı Joel Embiid Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'a olan sevgisini anlatıyor

Uyarı: Çevredeki insanlar tezahürat duyabilir - yüksek sesle, yüksek sesle tezahürat. Söz konusu seslerin gezegendeki en iyi basketbolculardan birinden geliyor olabileceği gerçeği, bu ilgiyi daha da artırıyor.

Philadelphia 76ers için En Değerli Oyuncu kalibresinde top oynamadığı zamanlarda - ki onun "kötü gece" tanımı Perşembe günü Los Angeles Lakers'ı 105-87 yendikleri maçta 26 sayı, dokuz ribaund ve yedi asistle triple-double'a yakın bir performans sergilemesiydi - beş kez NBA All-Star seçilen Joel Embiid, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) Kamerun'u destekliyor.

Cumartesi günkü çeyrek final karşılaşmasında, Embiid'in takımının kazanması beklenen bir maçta Indomitable Lions ile Gambiya karşı karşıya gelecek. Galibiyet Kamerun'un altıncı AFCON şampiyonluğuna iki maç uzaklıkta olduğu anlamına geliyor ki bu şampiyonluk en son 2017'de, pivotun 76ers'taki çaylak yılında gelmişti.

Embiid, Kamerun'un 2017 finalinde Mısır'ı 2-1 mağlup etmesinden sadece üç gün önce Doğu Konferansı'nda Ayın Çaylağı seçildi; her şey yolunda giderse bu eşleşme 6 Şubat Pazar günü yeniden gerçekleşebilir.

Embiid, CNN Sport 'tan Amanda Davies'e Kamerun milli takımına çocukluğundan beri duyduğu sevgiyi anlatırken "Heyecan seviyesi her zaman çok büyük olmuştur" diyor. "Çılgınca olan şey, Kamerun her zaman oynadığında, ne zaman gol atsalar herkes çığlık atardı. Tüm ülkenin çığlıklarını duyabilirdiniz."

Aslanlara olan sevgisi

Olağanüstü yolculuğu Embiid'i 16 yaşında Amerika'ya getirmiş olsa da - önce Florida ve Kansas'taki lise ve kolejler aracılığıyla ve daha sonra Philadelphia tarafından 2014 NBA Draft'ında 3. sırada seçilerek - Kamerun'un İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği peri masalından birkaç yıl sonra doğdu.

Son sekize kalan ilk Afrika ülkesi olan Kamerun, final four'a ulaşmasına sadece yedi dakika kala uzatmalarda İngiltere'ye yenildi. Yol boyunca, Boyun Eğmez Aslanlar, açılış maçında son şampiyon Arjantin'i alt ederek başlayarak dünyayı büyüledi.

Embiid, o zamanlar 38 yaşında olan ve İtalya '90'da dört gol atan Milla'nın korner bayrağının yanında dans ederek yaptığı alametifarikası gol sevinciyle daha da ün kazandığını hatırlatarak, "Açıkçası Roger Milla bizi haritaya koydu" diyor.

"Tarihe geri dönüp maçları izlemek ve ben doğmadan önceki tarihi öğrenmek ve açıkçası kutlama bu tarihin büyük bir parçasıydı ... Kamerun'dan gelen çok fazla tarihimiz var ve ne zaman bunun bir parçası olma şansı bulsam, her zaman zevk alıyorum."

Embiid, 2022 sınıfının Afrika'nın en önemli turnuvasında üstünlük sağlayabileceğine inanıyor. "Evimizde oynuyoruz, dolayısıyla evinizde taraftar desteğini aldığınız her an, her maçı kazanmak için motivasyonunuz artar," diyor.

"Evimizde oynamak bizim için büyük bir avantaj ve bence hepsini kazanma şansımız var ... İzlemeye ve desteklemeye devam edeceğim için heyecanlıyım."

Kamerun'un AFCON'daki başarısına rağmen, bir futbol takımının talihi, geçtiğimiz Pazartesi günü Yaoundé'deki Olembe Stadyumu'nda stadyum çökmesi nedeniyle meydana gelen ölümlerin yanında sönük kalıyor. Kamerun ve Komor Adaları arasında oynanan 16. Tur maçı sırasında en az sekiz kişi öldü ve 38 kişi yaralandı.

Üzüntülü olan Embiid şunları söyledi: "Ben bir Tanrı adamıyım, bu yüzden o ailelerin huzur bulması ve sevdiklerinin de huzur bulması ve huzur içinde olması için dua ediyorum. Yaşananlar çok trajik ve bunun için son derece üzgünüm." Yaşanan korkunç olaylar göz önüne alındığında, takımın kupayı kaldırması Embiid ve Kamerun için ne anlama geliyor?

"Ülke olarak çok şey atlattık," diye açıklıyor. "Uzun zamandır orada herhangi bir yarışma [düzenlenmedi], bu yüzden sonunda bunu elde edebilmek ve kazanabilmek bence bizim için çok büyük olacak."

AFCON daha fazla itibar kazanıyor

AFCON 2022 öncesinde bazı çevrelerde Liverpool'dan Mohamed Salah (Mısır) ve Sadio Mané (Senegal), Manchester City'den Riyad Mahrez (Cezayir) gibi yıldızlar tartışılıyordu, Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi (Fas) ve Kalidou Koulibaly'nin (Senegal) kulüp takımlarını geçici olarak geride bırakmaları, kulüp takımları ve taraftarları için o kadar acı bir durumdu ki, turnuvayı diğer kıtalarda ulaşılan seviyelere yükseltmek bir yana, ülkesini temsil etmenin getirdiği prestiji bile gölgede bıraktı.

Embiid Avrupa futbolunu yakından takip ediyor, peki AFCON'un küresel sahnede hak ettiği değeri görmediği konusunda hemfikir mi?

"Bu berbat bir durum," diye sözlerini tamamlıyor Embiid. "Konu her zaman Afrika olduğunda, her zaman çifte standart varmış gibi hissediyorum. Avrupa Kupası ya da diğer kupalar söz konusu olduğunda hiç şikayet duymuyorum.

"[AFCON] biraz farklı çünkü belli ki orada sezon boyunca devam ediyor ve en iyi oyunculardan bazıları, Mo Salah ya da Sadio [Mané] gibi birinden bahsettiğinizde, kulüpleri için oynuyor olmaları gerekiyor. Ancak geri dönüp ülkelerini temsil etmek istemelerini de takdir ediyorum, bu iyi bir şey.

"Bence hala saygımızı kazanıyoruz... Afrika'nın genel olarak sahip olduğu başarıya baktığınızda, çok fazla yeteneğimiz var. Sadece futbolda değil, basketbolda ve diğer spor dallarında da. Zamanla bunun üstesinden geleceğiz ama bu yavaş yavaş oluyor."

Büyük adama gelince, Kamerun'un AFCON'da zafere ulaşmasının mı yoksa Embiid'in MVP ödülünü kazanmasının mı kendisi için daha anlamlı olduğu sorulduğunda gülümsüyor. "Bu çok zor! İkisini de istiyorum - ikisi de harika olurdu!

"Kamerun'un kazanması mı yoksa benim bir şampiyonluk kazanmam mı diye sorsaydınız daha iyi bir soru olurdu!" Hangisini tercih edeceği sorulduğunda Embiid, "İkisi de harika olurdu, dediğim gibi ben bir rakibim - kazanmak istiyorum" dedi.

Embiid, Kamerun'un bir önceki rakipleri Komorlar karşısında ne kadar zorlandığını, kıtanın en küçük takımının maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadığını ve tüm maçı kalede bir dış saha oyuncusuyla oynadığını anlattıktan sonra, takımını bekleyen zorluklar karşısında yüreğinden gelen bir mesaj verdi.

"Sahaya çıkın ve ne yapıyorlarsa onu yapmaya devam edin. Sonuçta harika bir iş çıkarıyorlar. Bunu yapmaya devam etmeleri için bizim tam desteğimize sahipler ve umarım o kupayı kendi topraklarımızda tutabilirler, bu yüzden onları desteklemeye devam edeceğim. Dediğim gibi, kalan maçları izliyor olacağım."

Indomitable Lions altıncı AFCON şampiyonluğunu elde ederse, Embiid'in Max Verstappen'in ilk Formula 1 şampiyonluğuyla ilgili Twitter videosu gibi başka bir ikonik kutlama görecek miyiz? "Umarım finale çıktığımızda yaşadığımız heyecan [F1 finalindeki] ile aynı olur. Bir tane alabiliriz!"

Kaynak: edition.cnn.com