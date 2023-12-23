'Hepinizi şaşkına çevirdim': Nick Kyrgios, Filip Krajinovic karşısındaki kusursuz Wimbledon performansının tadını çıkarıyor

Avustralyalı oyuncu, iki hafta önce Queen's Club'da finalist olan Krajinovic'i Perşembe günü sadece bir saat 25 dakikada kenara iterek 6-2 6-3 6-1'lik zafer boyunca 24 ace atarak bir servis ustalığı sergiledi.

Bu bir açıklama performansıydı ve Kyrgios bunun farkındaydı.

"Sadece insanlara gerçekten iyi olduğumu kanıtlamak istedim," dedi gazetecilere, "ve bazen bana saygı duyulmadığını hissediyorum."

Kyrgios uzun zamandır teniste bölücü bir figür olduğunu kanıtladı - bir yandan, oyunun en büyük eğlencelerinden ve yeteneklerinden biri; diğer yandan, kort içi davranışları ve hakemlere yönelik patlamaları nedeniyle eleştirileri toplayan bir oyuncu.

Ancak Krajinovic'e karşı, tenisinin konuşmasına izin verdi ve zaman zaman tamamen oynanamaz göründü.

İkinci setin başlangıcına kadar Sırp oyuncu Krygios'un servisinden sayı alamadı - ki bunu maç boyunca sadece dokuz kez yapabildi.

Sahadaki hız tabancası bir noktada çalışmayı durdurdu, ancak daha sonra Kyrgios'un bir servisini saatte 135 mil olarak ölçmek için zamanında tekrar devreye girdi - 2019'daki turnuva rekorundan sekiz mil eksik.

Kyrgios'un ustaca servis atma becerisine bazı ustaca dokunuşlar -özellikle de üçüncü setin ilk molasını almasını sağlayan ve altın giysili hayranlarının "Aussie, Aussie, Aussie" tezahüratlarını ateşleyen mükemmel ağırlıklı bir lob- ve dip çizgiden temiz, isabetli top vuruşları eşlik etti.

Kyrgios, "Bugün gerçekten oraya çıkmak ve herkese dikkatleri dağıtmadan gerçekten iyi tenis oynayabileceğimi hatırlatmak istedim," dedi. "Kalabalık bugün çok eğlendi ve her şey iş gibiydi."

27 yaşındaki oyuncu Wimbledon seyircisine kendisini her zaman sevdiremedi. Britanyalı Paul Jubb'a karşı oynadığı ilk tur maçından sonra kendisine "saygısızlık" ettiğini düşündüğü bir taraftara tükürdüğünü itiraf etti.

Perşembe günkü maçın ardından bu olay sorulduğunda Kyrgios iddialıydı. "Bugün Filip Krajinovic ile oynadım. Nasıl oynadığımı bilmek istemiyor musunuz?" diyerek karşılık verdi.

Kyrgios maç sonrası basın toplantısı sırasında birkaç kez medyayla karşı karşıya geldi.

Performansını değerlendirirken "Bugün medyanın bana yanlış yaptığımı söyleyebileceği hiçbir şey yoktu" dedi.

"Bana hiçbir şey soramayacağınızı ve hiçbir şeyi karıştıramayacağınızı biliyorum. Bunu seviyorum çünkü hiçbir şey yazamıyorsunuz. Ne söyleyeceksin ki? Bugün hiçbir şey. Hepinizi şaşkına çevirdim."

Gerçekten de Krajinovic karşısındaki bazı vuruşları nefes kesiciydi. Maç boyunca, zaferi mühürleyen backhand vuruşu da dahil olmak üzere 50 galibiyet elde etti.

Bu durum, dördüncü seri başının Jordan Thompson'a karşı kazandığı düz setlerin ardından Stefanos Tsitsipas'a karşı son derece heyecan verici bir üçüncü tur karşılaşması hazırladı.

Wimbledon'da derin bir koşu Kyrgios için gecikmiş gibi görünüyor. Kyrgios'un buradaki en iyi sonucu 2014'te 19 yaşında ilk kez katıldığı turnuvada o zamanın dünya 1 numarası Rafael Nadal'ı yenerek çeyrek finale yükselmesi olmuştu.

Perşembe günü, Kyrgios kendisine iyileşme fırsatı vermek için çift erkekler müsabakasından çekildi - "Ben bir tekler oyuncusuyum, önceliğim her zaman tekler olmuştur," diye açıkladı - ve kortta verdiği röportajda bu yılki Wimbledon'ın "hemen hemen tüm yıl boyunca takvimimde yer aldığını" söyledi.

Kyrgios, "Genel olarak dört turnuva arasında bir grand slam kazanmak için en iyi şansım olduğunu düşündüğüm bir turnuva," diye ekledi.

Dünya 40 numarası samimi konuşmaktan nadiren çekinir ve bu yıl da bir istisna olmadı. Mayıs ayında Kyrgios, tenis kariyeri boyunca uğraştığı ruh sağlığı sorunları hakkında içini dökmüş, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yanı sıra kendine zarar verme ile ilgili mücadelelerini anlatmıştı.

Wide World of Sports'a verdiği demeçte hayatının bir döneminde kendisini "değersiz" hissettiğini ve sosyal medyadaki tacizlerden derinden etkilendiğini söyledi. Ancak Kyrgios, Covid-19 salgınının zihinsel sağlığının üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu ve Wimbledon'da daha olumlu bir zihin yapısını benimsediğini de sözlerine ekledi.

"Kendi bedenimde rahat olduğumu hissediyorum. Bazı insanlar beni yıkmaya bayılıyor ama bu artık mümkün değil" dedi.

Perşembe günü olduğu gibi oynarsa, Kyrgios'un Krajinovic karşısındaki üstünlüğü gibi kortta da kimsenin onu yıkması imkansız olacak.

"Kendime ve hayatımda üstesinden geldiğim tüm zorluklara son derece güveniyorum" dedi.

"Burada olmaktan ve bunu kendi yöntemimle yapmaktan gurur duyuyorum. Wimbledon'da böyle bir tenis ortaya koyabilmek, her tenisçi için bir rüyanın gerçekleşmesidir."

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Kaynak: edition.cnn.com