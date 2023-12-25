Hediye hayal kırıklığı olur. İşte kendinizi daha iyi hissetmek için yapmanız gerekenler

"Sanki içsel bir kargaşa ve kendimle yaptığım bir konuşma gibiydi, bir şey söylemeli miyim? Yoksa aldığım cevapla mutlu mu olmalıyım?" Eckel hatırlıyor.

Eckel kolyeyi takmayacağını biliyordu çünkü takı konusunda özel tercihleri vardı. Ama şimdi kocası ona sevmediği bir şey vermişti ve hayal kırıklığına uğradığı için kendini suçlu hissediyordu.

Pek çok insan için, size ait olmayan bir hediye aldıktan sonra bu hayal kırıklığı ve ardından gelen suçluluk duygusu doğaldır. Bu, ailenizden gelen ve bedeninize uymayan yıllık kazak, gençken sevdiğiniz (ama artık sevmediğiniz) bir müzik grubunun logosunu taşıyan bir tişört ya da sadece altın taktığınız halde gümüş bir takı olabilir.

Hediye depoda yer kaplamaya ve tozlanmaya devam eder çünkü ondan kurtulmaya cesaretiniz yoktur. Ve sevdikleriniz sizin ne istediğinizi dinlemiyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Sevmediğiniz bir hediye alırsanız ne yapmalısınız?

Eckel kocasından kolyeyi aldığında çoğunlukla kafası karışmıştı - neden istediği yüzük yerine ona kolyeyi vermişti? Yüzüğü neden almadığını artık hatırlamıyor ama onunla yapmaya karar verdiği konuşmayı hatırlıyor.

"Ona dedim ki, 'Şımarık ya da nankör görünmek istemiyorum. Ama bunun arkasındaki düşünce sürecini de anlamak istiyorum,' dedim ve bu konuyu konuştuk ve ben kendimi daha iyi hissettim," diyor Eckel. "Ona söylediğim için o da kendini daha iyi hissetti. 'Senin bu konuda üzülmeni ve benim de nedenini bilmememi istemiyorum' dedi."

Eckel daha sonra parayı başka bir yerde kullanmak için kolyeyi iade etmekte bir sakınca görmediğini söyledi.

Redlands, California'daki Loma Linda Üniversitesi Davranışsal Tıp Merkezi'nde lisanslı bir evlilik ve aile terapisti olan Mielad Owraghi, bu konuşmayı yapmanın hayal kırıklığı ve suçluluk duygularını hafifletmede yardımcı olabileceğini söyledi.

Owraghi, "Hediyenin kendisinde takdir ve minnettarlık bulmak önemlidir" dedi. "Ancak arzu ettiğiniz hediyeleri alamadığınızı düşünüyorsanız, o zaman belki de o kişiyle biraz daha fazla iletişim kurmanız gerekir, böylece size ne almaları gerektiğini anlarlar."

DeKalb, Illinois'deki Northern Illinois Üniversitesi'nin danışmanlık ve yüksek eğitim bölümü başkanı ve profesörü olan lisanslı danışman Suzanne Degges-White, hediye verenin neden o hediyeyi seçtiğini anlamak için sorular sormanın, hediye alan kişinin hediyeyi düşünerek aldığını anlamasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

"Hediyeler bize insanların bizi nasıl gördüğünü düşündüğümüzü, insanların ilişkimizi nasıl algıladığını düşündüğümüzü söyler" dedi. "Ve romantik partnerlerle çoğu zaman, özellikle de ilk aşamalarda, hediyenin birinin bizi ne kadar önemsediğinin sembolü olmasını isteriz."

Degges-White, uzun süreli bir ilişkiniz olan kişilerle ne tür hediyelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı belirlemek için dürüst konuşmalar yapmanın önemli olduğunu, özellikle de bu durumun bir sonraki tatil sezonunda tekrarlanmaması için önemli olduğunu söyledi. Ancak bu kişi romantik bir partner, yakın bir arkadaş ya da aile üyesi değilse, sessiz kalmak ve hediye verenin iyi niyetini hatırlamak en iyi yol olabilir.

"Eğer birisi sizin için sevgiyle korkunç bulduğunuz bir şey seçtiyse, kendimizi kötü hissederiz çünkü insanların, özellikle de değer verdiğimiz insanların duygularını incitmek istemeyiz" dedi. Bazen, o kişiyle dalga geçmek için asla giymeyeceğiniz o kazağı giydiğinizde, "size verdikleri hediyeden zevk alarak onlara bir hediye vermiş oluyorsunuz."

Önemli olan düşünce

2020 yılında NBC'nin "Saturday Night Live" programı, Noel için cübbe alan pek çok anneyle ilgili bir skeç yayınladı. Birkaç gün sonraki Noel'de, her yerdeki anneler bu skece yanıt olarak yeni bornozlarıyla fotoğraflarını paylaştı.

Hediye verme sanatı söz konusu olduğunda, insanlar önemli olanın düşünce olduğunu söyler, ancak normalden biraz daha fazla düşünmek uzun bir yol kat edebilir. Degges-White, "Genellikle en iyi hediye, birinin sizin nelerden hoşlandığınızı bildiği ve sizin hakkınızda bir şeyler fark ettiği için hoşunuza gideceğini düşündüğü bir şey vermesidir," dedi.

"İnsanlar bunu yapmadığında ve bize tamamen uyumsuz bir şey verdiğinde, görülmediğimizi hissederiz ve değer görmek istediğimiz şekilde değer görmediğimizi hissederiz."

Owraghi, ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi sevdiklerinizle paylaşmanın güçlü ilişkiler kurmak için önemli olduğunu söyledi. Buna karşılık, sevdiklerinizin yıl boyunca olası hediyeler için verebileceği ipuçlarını dinlemek ve not almak, sezon geri geldiğinde kendinizi daha hazır hissetmenize yardımcı olabilir, dedi.

Takipçilerine ilişkiler, ebeveynlik ve ruh sağlığı konularında tavsiyeler veren bir içerik yaratıcısı olan Eckel, geçen yıl TikTok'ta kocasının hediyesiyle ilgili deneyimini anlatan bir video yayınladı. Videoda, eğer durum tersine dönseydi, kocasının ona beğenmediği bir hediye verdiğinde bunu kendisine söylemesini isteyeceğini açıkladı.

Eckel, "Bizler insanız, duygularımız var ve belirli senaryolar çok normal duygular uyandıracaktır," dedi. "Partnerimle bu konu hakkında konuşmayı seçebilirim. Ya da şöyle diyebilirim: 'Biliyor musun, bu hayal kırıklığını hissedeceğim. Üzüntüyü hissedeceğim. Sonra da hayatıma devam edeceğim."

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Kaynak: edition.cnn.com