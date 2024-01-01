Heat Celtics karşısında 1. Maçı kazanırken Jimmy Butler tarihi bir performans sergiledi

"MVP Jimmy yapacağını yaptı. Bizi sırtladı," dedi Heat guardı Tyler Herro maçtan sonra.

Maçın başlamasından saatler önce ilk beş oyuncularından ikisini - Marcus Smart ve Al Horford - kaybetmesine rağmen Celtics 1. Maça 7-0'lık bir seriyle güçlü bir başlangıç yaptı.

İlk yarıyı 13 sayı farkla önde kapatan Boston devre arasına 62-54 önde girdi ve forvet Jayson Tatum 21 sayıyla kariyerinin en yüksek playoff sayısına ulaştı.

Devre arasından sonra oyun tersine döndü.

Üçüncü çeyreğin bitimine bir dakika kala Heat, Celtics'in bir sayı gerisindeyken Gabe Vincent'ın üç sayılık denemesi çemberden sekti. Butler hücum ribaundunu kaptı ve bir turnikeyle Miami'yi maçta ikinci kez öne geçirdi.

Boston'ın sekiz top kaybı yaptığı ve sahadan 2'ye 15 şut attığı üçüncü çeyrekte Butler tüm Celtics takımına 17-14'lük bir üstünlük sağladı - son dört sezondaki en kötü şut yüzdesi.

Butler maçtan sonra gazetecilere "Basketbolu doğru şekilde oynamaya devam ettim: boşta olduğumda şut atmak, hücum etmek, boştaki adamı vurmak," dedi. "Dürüst olmak gerekirse, bu bir takım çalışmasıydı."

Her ne kadar Celtics dördüncü çeyrekte toparlansa da - 12 dakika boyunca Heat'e üstünlük sağlayıp 7:35 kala dokuz sayı geri gelse de - hasar çoktan verilmişti.

Tatum maçtan sonra gazetecilere "Devre arasında gerideydiler ve üçüncü çeyrekte çıkıp sert oynadılar," dedi.

"Bu benim suçum, altı top kaybı yaptım. Topa daha iyi sahip çıkmalıyım, özellikle de onlar böyle koşular yaparken."

Celtics'te Tatum 29 sayı, sekiz ribaund ve altı asistle oynarken Jaylen Brown 24 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.

Oyun kurucu pozisyonunda altı kez NBA All-Star seçilen Kyle Lowry'nin yerini dolduran Vincent da Heat adına yıldızlaştı ve 17 sayıyla takımına katkıda bulundu.

Celtics ve Heat Doğu Konferansı Finallerinde üçüncü kez karşı karşıya gelirken, Miami daha önceki iki maçı da kazanmıştı.

Yedi maçlık serinin 2. maçı Perşembe günü Miami'de oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com