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HBO'nun 'House of the Dragon' dizisinin yeni fragmanı burada

HBO, "Game of Thrones "un ön bölümü olan "House of the Dragon" için yeni bir fragman yayınladı.

 and  Viktoria Klein
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"House of the Dragon "da Lord Corlys Velaryon rolünde Steve Toussaint ve Prenses Rhaenys Targaryen....aussiedlerbote.de
"House of the Dragon "da Lord Corlys Velaryon rolünde Steve Toussaint ve Prenses Rhaenys Targaryen rolünde Eve Best..aussiedlerbote.de

HBO'nun 'House of the Dragon' dizisinin yeni fragmanı burada

Fragmanda, Paddy Considine tarafından canlandırılan Kral Viserys Targaryen'in bir önsezisi var.

"Rüya... bir anıdan daha netti," diyor. "Gürleyen toynakların, parçalanan kalkanların ve çınlayan kılıçların sesini duydum ve varisimi Demir Taht'a oturttum."

"Ve tüm ejderhalar tek bir ağızdan kükredi," diyor.

"House of the Dragon" George R.R. Martin'in 2018 tarihli "Fire & Blood" romanından uyarlanıyor ve "Game of Thrones "tan 200 yıl önce yaşanan olayları konu alacak. İlk sezon 10 bölümden oluşacak.

"Games of Thrones" 2011'den 2019'a kadar HBO'da yayınlanmıştı.

"House of the Dragon" 21 Ağustos'ta, CNN gibi Warner Bros Discovery'nin bir birimi olan HBO Max'te yayınlanacak.

Fragmanı aşağıda izleyebilirsiniz:

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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