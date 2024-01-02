Hayden Panettiere anne olmadan önce doğum sonrası depresyon hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı dilediğini söylüyor

"Scream VI" oyuncusu, E! News' ten Erin Lim Rhodes ile Cuma günkü "The Rundown" bölümünde bir araya geldi ve samimi bir röportajda, anneliğe adım atarken doğum sonrası depresyonun (PPD) daha fazla farkında olmayı dilediğini söyledi.

Panettiere, "Keşke buna dikkat etmem gerektiğini bilseydim," dedi.

Panettiere 2014 yılında profesyonel boksör Wladimir Klitschko ile paylaştığı 8 yaşındaki kızı Kaya'yı dünyaya getirdi.

O zamanlar "bende ciddi bir sorun varmış" gibi hissettiğini söylemeye devam etti.

"Keşke biri bana çocuğunuzu doğurduğunuzda hemen 'Aman Tanrım, seni şu anda dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum' dememenizin normal olduğunu söyleseydi. Bu normaldir ve anormal değildir" dedi.

PPD'nin bebek sahibi olan her on kadından birini etkilediği tahmin edilmektedir. Mayo Clinic'e göre, depresyona benzer semptomlarla birlikte, hamilelik sırasında başlayıp doğumdan sonra da devam edebildiği için bazen "peripartum depresyon" olarak da adlandırılır.

"Nashville" yıldızı daha önce de PPD ve bağımlılıkla ilgili deneyimlerinden bahsetmişti.

Mart ayında Women's Health ile yaptığı bir röportajda, PPD ve içkinin neden olduğu "aşırı umutsuzluk" ile başa çıktığını söyledi. Panettiere, 2021'de 12 aşamalı bir tedavi programını tamamladıktan sonra, kendine olan güvenini yeniden kazandığını hissettiğini de sözlerine ekledi.

Panettiere daha önce 2015 yılında PPD tedavisi görmüştü.

"Doğum sonrası depresyonla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olduğum için minnettarım" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com