Hayallerinizi gerçekleştirmek için gerekenlere sahip misiniz? Bunu başarmış kadınlardan herkes ne öğrenebilir?

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Ancak sayısız kadın, erkeklerden daha riskli olma klişesini yıkmış ve herkesin uygulayabileceği yollarla inanılmaz hedeflere ulaşmıştır. Peki, onların başarı sırrı nedir? Kararlarımızla yeni bir yıla girerken, hedeflerine ulaşmış hayalperestlerin paha biçilmez görüşlerini not etmekte fayda var.

Temple Üniversitesi'nde insan davranışlarını inceleyen bir psikolog ve emeritus profesör olan Frank Farley, "İnsanlar, biyoloji, yetiştirilme tarzı, kişisel faktörler, toplum ve sosyal faktörlerden etkilenen bir tür süreklilik olarak, önemli ölçüde risk alanlardan riskten kaçınanlara kadar risk ifadesinde çeşitlilik gösterir" dedi.

Farley risk almayı iki alana ayırıyor: risk almanın fiziksel alanı (araba yarışı gibi) ve risk almanın psikolojik alanı (finans veya girişimcilik gibi). Erkekler geleneksel olarak fiziksel risk alma ile ilişkilendirilirken, kadınlar için fırsatlar arttıkça (bu fırsatların çoğunu kadınlar yaratıyor) bu görüş değişiyor.

Farley araştırmasıyla ilgili olarak, "Başarısızlık riski içerebilecek neredeyse tüm alanlar (kadınlara) açıldı" dedi. "Kadınlar her iki alanda da 100 yıl önce duyulmamış müthiş işler yapıyorlar. Dolayısıyla, kapasite, yetenek, başarı vb. farklılıkları tartışmak giderek zorlaşıyor."

Sophia Danenberg ve Ebony Norflis bu kadınlardan ikisi ve onların risk almalarında herkes için dersler var.

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'Azmin bununla çok ilgisi var'

Danenberg, bunu yapmadan önce dünyanın en yüksek zirvesine tırmanmak gibi bir hırsa hiç sahip olmamış.

Everest Dağı'na zirve yapan ilk Siyah Amerikalı ve Siyah kadın olan Danenberg, "Babam hiçbir zaman birinin sana kız olduğun ya da Siyah olduğun için bunu yapamayacağını söylemesine izin verme gibi şeyler söylemedi" dedi. "Birinin böyle düşünebileceği fikrini kafama hiç sokmadı."

Beş yıldır dağcılık yapan Danenberg, birisi Everest'e tırmanma fikrini sunana kadar başka bir dağa tırmanmaya hazırlanıyordu. Biraz düşündükten sonra, hazırlanmak için üç ayı olan en tehlikeli dağlardan birine tırmanmak için rotasını değiştirdi.

Danenberg, "Everest'e tırmanmak ya da zirve yapmak kadar riskli ya da cesur bir şey olduğunu düşünmüyorum," dedi. "Gerçek tırmanış değildi. Daha çok ilk karardı, deneme kararıydı. Eğer denersem ve kötü sonuçlanacağı açıksa ve tüm bu parayı harcadıktan sonra bırakacaksam, risk buydu."

"Ben çok 'sadece yap' tipi bir insanım. Beynimi belirli adımlardan geçerek, çok fazla analiz yaparak ve bir şeyleri gerçekten uygulayarak meşgul ediyorum" diyen Danenberg, Boeing Co'da uluslararası politika, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında baş analist olarak zorlu bir kariyere sahip: "Hırslı değilim, azimliyim. Azmin bununla çok ilgisi olduğunu ne kadar vurgulasam azdır. Her ne yapıyorsam, ne olursa olsun gerçekten iyi yapmaya çalışıyorum."

Hesaplanmış riskler almak

Başarılı hayalperestler risk alırlar ama bunu hesaplayarak yaparlar. Bu hayalperestler başarısızlığın genellikle sürecin doğasında olduğunu bilirler. Ancak Farley, hayal kırıklıkları yaşandığında bunun her zaman kötü bir şey olmadığını söylüyor. "İnsanın başarısızlığa hazırlıklı olması gerekir. Bazen başarısızlık insanları yeni ve daha iyi bir hayale götürür."

Evli ve iki çocuk annesi Norflis, Atlanta'da bir içerik restorasyon şirketi olan Blue Kangaroo Packoutz'un franchise sahibi olma hayalinin peşinden gitmek için kurumsal Amerika'nın güvenliğinden bir sıçrama yaptı. Birçok banka kredi başvurularını geri çevirdi çünkü franchise nispeten yeni bir markaydı ve herhangi bir restorasyon deneyimi yoktu.

Azim çok önemliydi. Norflis, "Kendime her zaman yeterli olduğumu, bunu yapabileceğimi ve bunun başarılı olabileceğim bir şey olduğunu söylemek için savaşmak zorundayım" dedi. "Neredeyse zihninizi çalıştırmak ve (hayır cevabını duymaya) alışmak zorundasınız. Ve eğer kendinize inanırsanız, eğer (hayalinize) inanırsanız, o zaman cesaretiniz gelişecektir. Azminiz gelişecektir."

Ne zaman bırakacağınızı bilin

Everest Dağı'nda yüzlerce ölü dağcı yatıyor, bu da tırmanışın potansiyel ölümcüllüğünün bir kanıtı.

Danenberg, "Herkes nasıl başarılı olunduğuna dair bir konuşma duymak istiyor ve pes etmemekle ilgili bir motivasyon konuşması duymak istiyor," dedi. "Ve benim için bu, Everest gibi bir dağda güvenle takınabileceğim bir tavır değil.

"O kadar tehlikeli ki, 'Her an pes edebilirim. Durum kötüye gidiyorsa, dur."

'Neleri başarabileceğinize şaşıracaksınız'

"Mükemmel" zamanlamayı beklemek yerine, fırsatlar geldiğinde cesaretle değerlendirmeye istekli olmak Danenberg'in en güçlü tavsiyelerinden biri.

Aynı zamanda Fulbright bursiyeri ve Harvard Üniversitesi mezunu olan Danenberg, "İnsanların hayatımda başarı olarak gördüğü pek çok şey çok alakasız görünüyor," diyor. "Ama bir noktada, biri önüme bu fırsatı koydu ve ben de 'Elbette deneyelim. Bakalım nasıl olacak' dedim. Neleri başarabileceğinize şaşıracaksınız. Ve eğer denemeden önce karar vermeye çalışırsanız, bunu bilemezsiniz."

Norflis de benzer bir düşünceye sahip. "(Jeff) Bezos peşinden gittiği şeyi sürdürmemeye karar verseydi ne olurdu?" dedi. "Amazon olmadan hayat nasıl olurdu? Herkesin bir Bezos fikri olmayacak ama Bezos'un fikri bir hayal olarak başlayan bir fikir."

Editörün notu: Gazeteci Cherie Berkley daha önce WebMD'de yönetici editör yardımcılığı ve CNN, CNN International ve A&E'de haber yazarlığı/yapımcılığı yapmıştır.

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Kaynak: edition.cnn.com